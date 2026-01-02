Megvan a csodafegyver, ami leszámol a szervezetben lévő gyulladással

A kefir és prebiotikus rostok hatását a Nottinghami Egyetem kutatói vizsgálták. Az eredmények szerint bizonyos étrend-kiegészítők kombinálásával látványosabban csökkenthetjük a szervezetben lévő gyulladást. A vizsgálat arra jutott, hogy e kombináció az omega-3 zsírsavnál hatékonyabban támogatja az immunrendszert és az anyagcsere-folyamatokat, miközben csökkenti a krónikus gyulladás kockázatát.

A kefír és prebiotikus rostok kombinációja erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik.

Fotó: GARO / Phanie

Miért gyulladáscsökkentőbb a kefír és rost kombója az omega-3-nál?

A kutatás eredményeit a Journal of Translational Medicine közölte.

A tanulmány szerint a legerősebb gyulladáscsökkentő hatást egy úgynevezett szinbiotikum váltotta ki.

Ez természetes módon erjesztett kefirből és többféle prebiotikus rostból állt össze.

A kefir kecsketej hagyományos erjesztésével készült, így természetes probiotikus baktériumokat és élesztőgombákat tartalmaz. Ezek az aktív kultúrák több tucat jótékony mikroorganizmust tartalmaznak.

Amikor a kefirben található élő mikrobákat prebiotikus rostokkal kombinálják, szinbiotikus hatás jön létre.

A rostok táplálékul szolgálnak a baktériumoknak, amelyek így olyan anyagokat termelnek, mint a butirát, más néven vajsav. Ez az anyag ismert gyulladáscsökkentő és immunrendszert szabályozó hatásáról.

Mérhetően csökkent a gyulladás szintje

A hathetes vizsgálat során egészséges résztvevőket követtek nyomon. A kefirt és prebiotikus rostokat együtt fogyasztóknál erősebben csökkent a gyulladás szintje, mint a csak omega–3-at szedőknél.

A kutatók szerint ez arra utal, hogy a kefir és prebiotikus rostok együttes alkalmazása hatékonyabb lehet az immunrendszer és az anyagcsere támogatásában, mint az egykomponensű étrend-kiegészítők.

A gyulladás mérséklésével a betegségek kockázata is csökkenthető

A vizsgálat kimutatta, hogy csökkentek az úgynevezett szisztémás gyulladásos markerek is. Ezek a vérben mérhető értékek azt jelzik, mennyire kiterjedt a gyulladás a test egészében. Alacsonyabb szintnél a szervezet jobban működik, és kisebb lehet a szív- és anyagcsere-betegségek kockázata.

A kutatás vezetője, Dr. Amrita Vijay szerint bár mindhárom étrendi megközelítés mérsékelte a gyulladást, messze a kefir és a prebiotikus rostok kombinációja mutatta a legerősebb hatást.