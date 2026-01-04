Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Tudják, mi a dolguk!” – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

Ezt látnia kell!

Káosz: egész Görögország felett megbénult a légiközlekedés

hajó

Utolérte a Titanic átka a kirándulóhajót – 840-en meghaltak

15 perce
Olvasási idő: 15 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1915 júliusában a chicagói kikötőben, az utasok beszállítása közben felborult az Eastland nevű hajó, amelyet egy vállalati kirándulásra béreltek ki. A hajót még el sem oldozták a parttól, és a vízmélység is mindössze hat méter volt. A part közelsége ellenére több utas halt meg a katasztrófában, mint a hatalmas Titanic vagy a Lusitania óceánjárók elsüllyedésekor.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajótitaniceastlandfelborultutastragédia

Az Eastlandet 1902-ben építették 500 fős befogadóképességgel. A hajó kirándulókat szállított a Michigan-tavon, a visszaúton pedig a környékbeli farmerek terményeit. Az Eastland már ekkor is „fejnehéz” volt, vagyis a magas fedélzete miatt magasan volt a súlypontja, emiatt erősen dülöngélt. Az instabilitást ballaszttartályokkal lehetett korrigálni, de mivel az évek során egyre növelték a befogadóképességét, a hajó bizonytalan viselkedése is csak romlott.

Az Eastland hajó nyolc mentőcsónakkal, utasokkal halad a Michigan-tavon
Az Eastland hajó nyolc mentőcsónakkal, utasokkal halad a Michigan-tavon
Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

 Ezt írta róla George Hilton történész:

Olyan volt, mint egy bicikli, amely álló helyzetben, felszálláskor könnyen eldől, de menet közben ki lehet egyensúlyozni. 

Az Eastland 1904 júliusában majdnem felborult háromezer emberrel a fedélzetén. Két évvel később ugyanez történt, akkor 2,530 utasa volt. A hajónak ekkor már rossz híre volt a Nagy-tavak vidékén, a hajósok és az utasok elátkozottnak nevezték. A tulajdonosokat ez azonban nem érdekelte. Amikor a tragédia után a vizsgálóbizottság meghallgatta a St. St. Joseph-Chicago Gőzhajózási Társaság képviselőjét, az illető ezt mondta: 

Semmit nem tudtam az Eastlandről, csak azt, hogy nagyon olcsón sikerült megvennünk. Én csak aláírom a csekkeket, a hajózáshoz egyáltalán nem értek. 

A Titanic katasztrófája hozzájárult a hajó tragédiájához

A Titanic három évvel korábbi elsüllyedése arra világított rá, hogy a korabeli szabályok nem írták elő az összes számára elegendő mentőcsónak felszerelését. Az 1912-es tragédiáig a hajótársaságok nem számoltak egy-egy hatalmas hajó elsüllyedésével, hanem csak olyan problémákat tartottak valószínűnek, amelyek miatt az utasokat át kell szállítani egy másik hajóra a tengeren. Ehhez pedig nyugodtan fordulhattak is volna a csónakok, akár többször, a két hajó között. 

Eastland leaving St. Joseph, Michigan, circa 1914. Printed note on back by the owner of the postcard. The St. Joseph-Chicago Steamship Company owned the Eastland from June 1914 to December 1915 and operated on Lake Michigan.
Az Eastland még instabilabb lett a nehéz mentőcsónakok és a megemelt felső fedélzet miatt
Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

A Titanic katasztrófája azonban nem csak megrázta a világot, hanem új szabályozás bevezetésére kényszerítette a hajózási cégeket. Az amerikai Kongresszus 1915-ben elfogadta a törvényt, amely előírta, hogy a mentőcsónakokban el kell tudni helyezni az utasok 75 százalékát. 

Ma már kinyomozhatatlan, vajon hány utas vette észre aznap reggel, hogy az Eastland milyen sok mentőcsónakot hordozott. A hajót hat mentőcsónak szállítására tervezték, de az új szabályozás miatt már tizenegyet (egyenként 3,5 tonna súly) zsúfoltak a tetejére – mert máshol nem volt hely. Emellett 37 mentőtutajt (darabonként 550 kiló) is elhelyeztek ugyanott, továbbá 2,570 mentőmellényt (egyenként 3 kiló). 

Ez a hatalmas tömeg még labilisabbá tette a hajót. 

A tragédia reggelén

1915. július 24-én 07:18-kor a matrózok felhúzták az utolsó beszállítóhidat a hajóra. Az utolsó utas, Edwin William Sladkey így írta le az eseményeket:

Negyed 8 körül érkeztem a kikötőbe. Láttam, hogy a hajó a bal oldala felé dől. Eszembe jutott, hogy ebből még baj lehet. Mivel kb. 30 beosztottam integetett és kiabált a fedélzetről, felugrottam a hajóra a rakpart széléről. Ahogy felmentem hozzájuk a lépcsőn, még inkább érezhető volt a dőlés. 

Az Eastlanden ekkor már 2.573 utas és matróz volt. Az utasok a Western Electric Company helyi gyárából érkeztek. A vállalat öt kirándulóhajót bérelt ki erre a napra, hogy a munkásokat és a családjaikat a Michigan-tó másik oldalára szállítsák egy parkba. A céges kirándulás este zárul majd, amikor a hajók visszahozzák a kb. 7 ezer embert Chicagóba. 

Eastland, with three pairs of lifeboats, at the Wells Street dock, Chicago, Illinois. The James S. Kirk & Company (a soap-manufacturing business who operated in Chicago from 1860 to 1930) factory is visible in the background. The Michigan Steamship Company owned the Eastland from 1903 to December 1905 and ran a 77-mile route on Lake Michigan between Chicago, Illinois, and South Haven, Michigan.
A hajónak eredetileg csak három pár mentőcsónakja volt
Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

A köteleket még el sem oldották a matrózok, amikor eleredt az eső. Ezért a nők többsége a zárt alsó fedélzetre húzódott a gyerekekkel. 

Megbillen az Eastland

A kirándulóhajó tehát már akkor elkezdett dőlni, a parttól távolabb eső oldala felé, amikor beszálltak az utasok. Ezt a legtöbb vendég nem vette észre, vagy nem tekintette veszélyesnek. Az Eastland aztán magától felegyenesedett, mire mindenki azt gondolta, elkerülték a borulást. 

Az Eastland azonban 07:23-kor újra dőlni kezdett a hajó a bal oldala felé, és ezúttal a vízszint feletti ablakokon elkezdett beáramlani a folyó vize a gépházba. A gépészek kimenekültek a nyitott fedélzetekre. 

07:28-kor az Eastland már 45 fokban dőlt balra. A sétafedélzet zongorája végigszánkázott a deszkákon és nekiütközött a felépítménynek. Egy hűtőszekrény is elszabadult, miután felborult, ez már két nőt a padlóhoz préselt. A víz még intenzívebben zúdult be a hajóba. Az Eastlandnek már csak percei voltak hátra. 

Az utasok és a személyzet tagjai ekkor észbe kaptak, de már késő volt. 

Két perc múlva nagyon gyorsan történt minden. A matrózok és a tisztek már hiába kiabáltak. Azok az utasok, akik nem kapaszkodtak elég erősen a korlátba a kikötő felőli oldalon, vagy nem támasztotta meg őket a felépítmény, lecsúsztak és egymásra zuhantak, illetve a kiálló fémtárgyakba, vasrudakba ütközve beleestek a folyóba. Megvártam, amíg a baloldal a víz alá kerül, majd felmásztam a hajó oldalára. Szóltam másoknak is, hogy jöjjenek velem, mert az biztonságos, de csak néhányan követtek. A hangomat elnyomta a sok száz ember kétségbeesett kiáltozása. 

People standing on the capsized Eastland in the Chicago River on July 24, 1915. Rescue crews are helping survivors off the ship as well as removing bodies.
A felborult hajón állnak azok az utasok, akik a parthoz közeli oldalon voltak. Mentőhajók és csónakok álltak a roncshoz, hogy segítsenek a mentésben
Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

 

A partról sokan igyekeztek segíteni a vízben vergődő embereken. Egy helyi lap beszámolója szerint egy férfi, aki épp öngyilkos akart lenni, végül azért ugrott be a folyóba, hogy kimentse, akit tud. Mások faládákat és raklapokat dobáltak be a partról, hogy abba kapaszkodhassanak az utasok, de sok ilyen, nehéz tárgy a túlélőkre esett, és így a halálukat okozta. 

Rescuers working on recovering bodies from the Chicago River. One person is climbing the hull from a rowboat. Another person is tending to a victim.
A felborult kirándulóhajó a tragédia utáni percekben
Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

Az Eastlandről egyetlen mentőcsónak vagy mentőtutaj lebocsátására sem volt idő, mégis, sokan Edwin Sladkey-hez hasonlóan a boruláskor egyszerűen felmásztak a hajónak arra a részére, amely kiemelkedett a vízből. Így tett Harry Pedersen kapitány is. Ő is száraz lábbal tudott a partra ugrani, miközben néhány méterrel arrébb 844 ember lelte a halálát. 

A Chicago Herald így tudósított a tragédia pillanatairól: 

Amikor felborult a hajó, a felső fedélzeten levők úgy repültek bele a folyóba, mint amikor valaki lesöpri a hangyákat az asztalról. A víz egy szempillantás alatt sűrű fekete masszává változott a sok kapálózó, síró, rémült fuldoklótól. A kisdedek arccal lefelé lebegtek a folyóban, mint a parafadugók. 

Helen Repa nővér épp munkába ment, amikor meghallotta a sikoltásokat. 

Olyan sok ember volt a folyóban, hogy a vizet nem is lehetett látni. Hatalmas tömeg küzdött az életéért. Amikor a búvárok és a mentők délben elérték a felborult hajó belső részeit és kinyitották az ajtókat, az addig beszorult holttestek feljöttek a felszínre. Nők és gyerekek voltak. Rettenetesen éreztem magam. 

A következő napokban félmillió (!) katasztrófaturista érkezett a dokkhoz, hogy megnézze a felborult hajót. Az áldozatok azonosítása közben megkezdődött. A tolvajok kihasználták a lehetőséget, hozzátartozónak hazudták magukat, és sok holttestet kifosztottak. 

A temetések július 28-án kezdődtek meg. A város temetői nem voltak felkészülve a tömeges temetésre. Chicagóban nem volt elég halottas kocsi a szertartásokhoz. Azok között, akiket elbúcsúztattak, ott volt a Sindelar-család minden tagja is: a két szülő és az öt gyerek. A legidősebb 15, a legfiatalabb 3 éves volt. 

People surround an automobile carrying the caskets of the Sindelar family at their funeral. George and Josephine Sindelar and their five children (Adela, Sylvia, George Jr., Albert, and William), as well as Josephine's sister Regina Dolezal. The Sinedlars were one of twenty-two families who died in the catastrophe. The back of the postcard reads: "Funeral of the Sindelar family of eight, entirely wiped out by the Eastland disaster. The autotruck contains the bodies of Mr. and Mrs. Sindelar and six children." Postcard published by Max Rigot Selling Company, Chicago, Illinois.
A Sindelar-család mind a hét tagja meghalt a katasztrófában
Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

A vizsgálat

A katasztrófa után azonnal letartóztatták Harry Pedersen kapitányt és Joseph Erickson főgépészt, de a vizsgálat csak 24 évvel később zárult le. A bűnbaknak a főgépészt kiáltották ki – a vizsgálók szerint a ballaszttartályok megtöltésével kellett volna megakadályoznia a tragédiát. Erickson időközben meghalt. 

  • Bár a hajóvállalatok emberei szerint a kapitány volt az igazi bűnös, mert gondatlanul hajózott a hihetetlen instabil Eastlanddel, ejtették a vádat Pedersen ellen, és folytathatta a karrierjét. 
A katasztrófa utáni pillanatok. Egy férfi a hajócsavaron áll
Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

800 áldozat hozzátartozója kártérítést követelt a hajótársaságtól, de a felelősségbiztosítás összegét az elsüllyedt Eastland értéke határozta meg, az pedig mindössze 46 ezer dollár volt. Mire ebből levonták a roncs kiemelésének költségeit, az áldozatok családtagjainak nem maradt semmi. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!