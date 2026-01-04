Utolérte a Titanic átka a kirándulóhajót – 840-en meghaltak

Az Eastlandet 1902-ben építették 500 fős befogadóképességgel. A hajó kirándulókat szállított a Michigan-tavon, a visszaúton pedig a környékbeli farmerek terményeit. Az Eastland már ekkor is „fejnehéz” volt, vagyis a magas fedélzete miatt magasan volt a súlypontja, emiatt erősen dülöngélt. Az instabilitást ballaszttartályokkal lehetett korrigálni, de mivel az évek során egyre növelték a befogadóképességét, a hajó bizonytalan viselkedése is csak romlott.

Az Eastland hajó nyolc mentőcsónakkal, utasokkal halad a Michigan-tavon

Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

Ezt írta róla George Hilton történész:

Olyan volt, mint egy bicikli, amely álló helyzetben, felszálláskor könnyen eldől, de menet közben ki lehet egyensúlyozni.

Az Eastland 1904 júliusában majdnem felborult háromezer emberrel a fedélzetén. Két évvel később ugyanez történt, akkor 2,530 utasa volt. A hajónak ekkor már rossz híre volt a Nagy-tavak vidékén, a hajósok és az utasok elátkozottnak nevezték. A tulajdonosokat ez azonban nem érdekelte. Amikor a tragédia után a vizsgálóbizottság meghallgatta a St. St. Joseph-Chicago Gőzhajózási Társaság képviselőjét, az illető ezt mondta:

Semmit nem tudtam az Eastlandről, csak azt, hogy nagyon olcsón sikerült megvennünk. Én csak aláírom a csekkeket, a hajózáshoz egyáltalán nem értek.

A Titanic katasztrófája hozzájárult a hajó tragédiájához

A Titanic három évvel korábbi elsüllyedése arra világított rá, hogy a korabeli szabályok nem írták elő az összes számára elegendő mentőcsónak felszerelését. Az 1912-es tragédiáig a hajótársaságok nem számoltak egy-egy hatalmas hajó elsüllyedésével, hanem csak olyan problémákat tartottak valószínűnek, amelyek miatt az utasokat át kell szállítani egy másik hajóra a tengeren. Ehhez pedig nyugodtan fordulhattak is volna a csónakok, akár többször, a két hajó között.

Az Eastland még instabilabb lett a nehéz mentőcsónakok és a megemelt felső fedélzet miatt

Fotó: Russell L. Lewis Memorial Collection

A Titanic katasztrófája azonban nem csak megrázta a világot, hanem új szabályozás bevezetésére kényszerítette a hajózási cégeket. Az amerikai Kongresszus 1915-ben elfogadta a törvényt, amely előírta, hogy a mentőcsónakokban el kell tudni helyezni az utasok 75 százalékát.

Ma már kinyomozhatatlan, vajon hány utas vette észre aznap reggel, hogy az Eastland milyen sok mentőcsónakot hordozott. A hajót hat mentőcsónak szállítására tervezték, de az új szabályozás miatt már tizenegyet (egyenként 3,5 tonna súly) zsúfoltak a tetejére – mert máshol nem volt hely. Emellett 37 mentőtutajt (darabonként 550 kiló) is elhelyeztek ugyanott, továbbá 2,570 mentőmellényt (egyenként 3 kiló).