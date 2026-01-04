Utolérte a Titanic átka a kirándulóhajót – 840-en meghaltak

Az Eastlandet 1902-ben építették 500 fős befogadóképességgel. A hajó kirándulókat szállított a Michigan-tavon, a visszaúton pedig a környékbeli farmerek terményeit. Az Eastland már ekkor is „fejnehéz” volt, vagyis a magas fedélzete miatt magasan volt a súlypontja, emiatt erősen dülöngélt. Az instabilitást ballaszttartályokkal lehetett korrigálni, de mivel az évek során egyre növelték a befogadóképességét, a hajó bizonytalan viselkedése is csak romlott.
Ezt írta róla George Hilton történész:
Olyan volt, mint egy bicikli, amely álló helyzetben, felszálláskor könnyen eldől, de menet közben ki lehet egyensúlyozni.
Az Eastland 1904 júliusában majdnem felborult háromezer emberrel a fedélzetén. Két évvel később ugyanez történt, akkor 2,530 utasa volt. A hajónak ekkor már rossz híre volt a Nagy-tavak vidékén, a hajósok és az utasok elátkozottnak nevezték. A tulajdonosokat ez azonban nem érdekelte. Amikor a tragédia után a vizsgálóbizottság meghallgatta a St. St. Joseph-Chicago Gőzhajózási Társaság képviselőjét, az illető ezt mondta:
Semmit nem tudtam az Eastlandről, csak azt, hogy nagyon olcsón sikerült megvennünk. Én csak aláírom a csekkeket, a hajózáshoz egyáltalán nem értek.
A Titanic katasztrófája hozzájárult a hajó tragédiájához
A Titanic három évvel korábbi elsüllyedése arra világított rá, hogy a korabeli szabályok nem írták elő az összes számára elegendő mentőcsónak felszerelését. Az 1912-es tragédiáig a hajótársaságok nem számoltak egy-egy hatalmas hajó elsüllyedésével, hanem csak olyan problémákat tartottak valószínűnek, amelyek miatt az utasokat át kell szállítani egy másik hajóra a tengeren. Ehhez pedig nyugodtan fordulhattak is volna a csónakok, akár többször, a két hajó között.
A Titanic katasztrófája azonban nem csak megrázta a világot, hanem új szabályozás bevezetésére kényszerítette a hajózási cégeket. Az amerikai Kongresszus 1915-ben elfogadta a törvényt, amely előírta, hogy a mentőcsónakokban el kell tudni helyezni az utasok 75 százalékát.
Ma már kinyomozhatatlan, vajon hány utas vette észre aznap reggel, hogy az Eastland milyen sok mentőcsónakot hordozott. A hajót hat mentőcsónak szállítására tervezték, de az új szabályozás miatt már tizenegyet (egyenként 3,5 tonna súly) zsúfoltak a tetejére – mert máshol nem volt hely. Emellett 37 mentőtutajt (darabonként 550 kiló) is elhelyeztek ugyanott, továbbá 2,570 mentőmellényt (egyenként 3 kiló).
Ez a hatalmas tömeg még labilisabbá tette a hajót.
A tragédia reggelén
1915. július 24-én 07:18-kor a matrózok felhúzták az utolsó beszállítóhidat a hajóra. Az utolsó utas, Edwin William Sladkey így írta le az eseményeket:
Negyed 8 körül érkeztem a kikötőbe. Láttam, hogy a hajó a bal oldala felé dől. Eszembe jutott, hogy ebből még baj lehet. Mivel kb. 30 beosztottam integetett és kiabált a fedélzetről, felugrottam a hajóra a rakpart széléről. Ahogy felmentem hozzájuk a lépcsőn, még inkább érezhető volt a dőlés.
Az Eastlanden ekkor már 2.573 utas és matróz volt. Az utasok a Western Electric Company helyi gyárából érkeztek. A vállalat öt kirándulóhajót bérelt ki erre a napra, hogy a munkásokat és a családjaikat a Michigan-tó másik oldalára szállítsák egy parkba. A céges kirándulás este zárul majd, amikor a hajók visszahozzák a kb. 7 ezer embert Chicagóba.
A köteleket még el sem oldották a matrózok, amikor eleredt az eső. Ezért a nők többsége a zárt alsó fedélzetre húzódott a gyerekekkel.
Megbillen az Eastland
A kirándulóhajó tehát már akkor elkezdett dőlni, a parttól távolabb eső oldala felé, amikor beszálltak az utasok. Ezt a legtöbb vendég nem vette észre, vagy nem tekintette veszélyesnek. Az Eastland aztán magától felegyenesedett, mire mindenki azt gondolta, elkerülték a borulást.
Az Eastland azonban 07:23-kor újra dőlni kezdett a hajó a bal oldala felé, és ezúttal a vízszint feletti ablakokon elkezdett beáramlani a folyó vize a gépházba. A gépészek kimenekültek a nyitott fedélzetekre.
07:28-kor az Eastland már 45 fokban dőlt balra. A sétafedélzet zongorája végigszánkázott a deszkákon és nekiütközött a felépítménynek. Egy hűtőszekrény is elszabadult, miután felborult, ez már két nőt a padlóhoz préselt. A víz még intenzívebben zúdult be a hajóba. Az Eastlandnek már csak percei voltak hátra.
Az utasok és a személyzet tagjai ekkor észbe kaptak, de már késő volt.
Két perc múlva nagyon gyorsan történt minden. A matrózok és a tisztek már hiába kiabáltak. Azok az utasok, akik nem kapaszkodtak elég erősen a korlátba a kikötő felőli oldalon, vagy nem támasztotta meg őket a felépítmény, lecsúsztak és egymásra zuhantak, illetve a kiálló fémtárgyakba, vasrudakba ütközve beleestek a folyóba. Megvártam, amíg a baloldal a víz alá kerül, majd felmásztam a hajó oldalára. Szóltam másoknak is, hogy jöjjenek velem, mert az biztonságos, de csak néhányan követtek. A hangomat elnyomta a sok száz ember kétségbeesett kiáltozása.
A partról sokan igyekeztek segíteni a vízben vergődő embereken. Egy helyi lap beszámolója szerint egy férfi, aki épp öngyilkos akart lenni, végül azért ugrott be a folyóba, hogy kimentse, akit tud. Mások faládákat és raklapokat dobáltak be a partról, hogy abba kapaszkodhassanak az utasok, de sok ilyen, nehéz tárgy a túlélőkre esett, és így a halálukat okozta.
Az Eastlandről egyetlen mentőcsónak vagy mentőtutaj lebocsátására sem volt idő, mégis, sokan Edwin Sladkey-hez hasonlóan a boruláskor egyszerűen felmásztak a hajónak arra a részére, amely kiemelkedett a vízből. Így tett Harry Pedersen kapitány is. Ő is száraz lábbal tudott a partra ugrani, miközben néhány méterrel arrébb 844 ember lelte a halálát.
A Chicago Herald így tudósított a tragédia pillanatairól:
Amikor felborult a hajó, a felső fedélzeten levők úgy repültek bele a folyóba, mint amikor valaki lesöpri a hangyákat az asztalról. A víz egy szempillantás alatt sűrű fekete masszává változott a sok kapálózó, síró, rémült fuldoklótól. A kisdedek arccal lefelé lebegtek a folyóban, mint a parafadugók.
Helen Repa nővér épp munkába ment, amikor meghallotta a sikoltásokat.
Olyan sok ember volt a folyóban, hogy a vizet nem is lehetett látni. Hatalmas tömeg küzdött az életéért. Amikor a búvárok és a mentők délben elérték a felborult hajó belső részeit és kinyitották az ajtókat, az addig beszorult holttestek feljöttek a felszínre. Nők és gyerekek voltak. Rettenetesen éreztem magam.
A következő napokban félmillió (!) katasztrófaturista érkezett a dokkhoz, hogy megnézze a felborult hajót. Az áldozatok azonosítása közben megkezdődött. A tolvajok kihasználták a lehetőséget, hozzátartozónak hazudták magukat, és sok holttestet kifosztottak.
A temetések július 28-án kezdődtek meg. A város temetői nem voltak felkészülve a tömeges temetésre. Chicagóban nem volt elég halottas kocsi a szertartásokhoz. Azok között, akiket elbúcsúztattak, ott volt a Sindelar-család minden tagja is: a két szülő és az öt gyerek. A legidősebb 15, a legfiatalabb 3 éves volt.
A vizsgálat
A katasztrófa után azonnal letartóztatták Harry Pedersen kapitányt és Joseph Erickson főgépészt, de a vizsgálat csak 24 évvel később zárult le. A bűnbaknak a főgépészt kiáltották ki – a vizsgálók szerint a ballaszttartályok megtöltésével kellett volna megakadályoznia a tragédiát. Erickson időközben meghalt.
- Bár a hajóvállalatok emberei szerint a kapitány volt az igazi bűnös, mert gondatlanul hajózott a hihetetlen instabil Eastlanddel, ejtették a vádat Pedersen ellen, és folytathatta a karrierjét.
800 áldozat hozzátartozója kártérítést követelt a hajótársaságtól, de a felelősségbiztosítás összegét az elsüllyedt Eastland értéke határozta meg, az pedig mindössze 46 ezer dollár volt. Mire ebből levonták a roncs kiemelésének költségeit, az áldozatok családtagjainak nem maradt semmi.