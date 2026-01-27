Megáll az ész: a dinoszauruszok korából tért vissza a tengeri szörny

Hírlevél
1938 decemberében egy elhivatott és kíváncsi fiatal muzeológus rutinszerű látogatást tett a helyi kikötőben. Szokása szerint a halászhajók zsákmányát vizsgálta át, hátha akad valami különleges a múzeumi gyűjtemény számára. Ezen a sorsdöntő napon, december 22-én, a Nerine nevű halászhajó fedélzetén megpillantott valamit, ami örökre megváltoztatta a tengerbiológiát.
bojtosúszójú hal

Marjorie Courtenay-Latimer, a dél-afrikai East London Múzeum kurátora, a cápák és ráják tömege alatt egy furcsa, kék úszót vett észre. Miután félrehúzta a többi halat, egy olyan lény tárult a szeme elé, amelyet korábban sosem látott: egy gyönyörű, mályvaszínű, irizáló pikkelyekkel borított, közel másfél méteres hal. Courtenay-Latimer azonnal érezte, hogy ez nem egy hétköznapi fogás. Bár a taxisofőr nem volt hajlandó a bűzös tetemet a kocsijába engedni, a nő kitartása győzött, és végül eljuttatta a leletet a múzeumba. 

hal
A bojtosúszós maradványhal már a dinoszauruszok korában is élt Fotó: Gemini AI

A 66 millió éves halrejtély megoldása

Azonnal nekilátott a könyvtári kutatásnak, de a rendelkezésre álló szakirodalomban semmi hasonlót nem talált. Kétségbeesésében levelet írt és vázlatot készített barátjának és mentorának, J.L.B. Smith professzornak, aki neves ichthyológus (halkutató) volt. Ez a levél indította el azt a láncreakciót, amely hamarosan az egész tudományos világot lázba hozta.

Amikor Smith professzor megkapta a vázlatot, alig akart hinni a szemének. A rajz egy olyan állatot ábrázolt, amelyről a tudósok szentül hitték, hogy a dinoszauruszokkal együtt, mintegy 66 millió évvel ezelőtt kihalt. 

A professzor azonnal felismerte a bojtosúszós maradványhal jellegzetességeit. Ezek a halak az élő kövületek iskolapéldái, mivel anatómiai felépítésük alig változott az évmilliók során. 

Smith azonnal East Londonba utazott, és megerősítette a hihetetlen gyanút: Marjorie Courtenay-Latimer valóban egy „feltámadt" fajt talált. 

hal
Marjorie Courtenay Latimer a róla elnevezett Latimeria kitömött példányával Fotó: Wikimedia

A felfedezés híre futótűzként terjedt, és a tudományos közösség ünnepelte a múzeumi kurátort. Smith professzor a tiszteletére nevezte el az új fajt Latimeria chalumnae-nak (a chalumnae a folyóra utal, amelynek torkolatánál kifogták). 

Ez az esemény nem csupán egy új faj leírását jelentette, hanem alapjaiban rengette meg az evolúcióról alkotott akkori képet. A bojtosúszós halak ugyanis átmenetet képeznek a halak és a szárazföldi gerincesek között, így tanulmányozásuk kulcsfontosságú információkkal szolgálhat saját evolúciós történetünkről is.

Egy örökség, amely tovább él

Marjorie Courtenay-Latimer felfedezése bizonyította, hogy az óceánok mélye még mindig számtalan titkot rejt. Azóta több példányt is találtak, sőt, 1997-ben egy második fajt is felfedeztek Indonéziában. Ezek az állatok azonban továbbra is rendkívül ritkák és veszélyeztetettek. A Latimeria chalumnae populációi mélytengeri barlangokban élnek, és lassú anyagcseréjük, valamint alacsony szaporodási rátájuk miatt különösen sérülékenyek a környezeti változásokkal szemben.

Courtenay-Latimer munkássága és éles szeme nélkül ez a csodálatos lény talán még évtizedekig, vagy akár örökre rejtve maradt volna az emberiség előtt. Története inspirációként szolgál minden természettudós és felfedező számára: a kíváncsiság és a kitartás a legnagyobb tudományos áttörések alapkövei. A bojtosúszós hal nem csupán egy biológiai kuriózum, hanem egy élő emlékeztető arra, hogy bolygónk történelme sokkal gazdagabb és meglepőbb, mint azt valaha is gondoltuk volna.

 

