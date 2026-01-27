Megáll az ész: a dinoszauruszok korából tért vissza a tengeri szörny

Marjorie Courtenay-Latimer, a dél-afrikai East London Múzeum kurátora, a cápák és ráják tömege alatt egy furcsa, kék úszót vett észre. Miután félrehúzta a többi halat, egy olyan lény tárult a szeme elé, amelyet korábban sosem látott: egy gyönyörű, mályvaszínű, irizáló pikkelyekkel borított, közel másfél méteres hal. Courtenay-Latimer azonnal érezte, hogy ez nem egy hétköznapi fogás. Bár a taxisofőr nem volt hajlandó a bűzös tetemet a kocsijába engedni, a nő kitartása győzött, és végül eljuttatta a leletet a múzeumba.

A bojtosúszós maradványhal már a dinoszauruszok korában is élt Fotó: Gemini AI

A 66 millió éves halrejtély megoldása

Azonnal nekilátott a könyvtári kutatásnak, de a rendelkezésre álló szakirodalomban semmi hasonlót nem talált. Kétségbeesésében levelet írt és vázlatot készített barátjának és mentorának, J.L.B. Smith professzornak, aki neves ichthyológus (halkutató) volt. Ez a levél indította el azt a láncreakciót, amely hamarosan az egész tudományos világot lázba hozta.

Amikor Smith professzor megkapta a vázlatot, alig akart hinni a szemének. A rajz egy olyan állatot ábrázolt, amelyről a tudósok szentül hitték, hogy a dinoszauruszokkal együtt, mintegy 66 millió évvel ezelőtt kihalt.

A professzor azonnal felismerte a bojtosúszós maradványhal jellegzetességeit. Ezek a halak az élő kövületek iskolapéldái, mivel anatómiai felépítésük alig változott az évmilliók során.

Smith azonnal East Londonba utazott, és megerősítette a hihetetlen gyanút: Marjorie Courtenay-Latimer valóban egy „feltámadt" fajt talált.

Marjorie Courtenay Latimer a róla elnevezett Latimeria kitömött példányával Fotó: Wikimedia

A felfedezés híre futótűzként terjedt, és a tudományos közösség ünnepelte a múzeumi kurátort. Smith professzor a tiszteletére nevezte el az új fajt Latimeria chalumnae-nak (a chalumnae a folyóra utal, amelynek torkolatánál kifogták).

Ez az esemény nem csupán egy új faj leírását jelentette, hanem alapjaiban rengette meg az evolúcióról alkotott akkori képet. A bojtosúszós halak ugyanis átmenetet képeznek a halak és a szárazföldi gerincesek között, így tanulmányozásuk kulcsfontosságú információkkal szolgálhat saját evolúciós történetünkről is.

Egy örökség, amely tovább él

Marjorie Courtenay-Latimer felfedezése bizonyította, hogy az óceánok mélye még mindig számtalan titkot rejt. Azóta több példányt is találtak, sőt, 1997-ben egy második fajt is felfedeztek Indonéziában. Ezek az állatok azonban továbbra is rendkívül ritkák és veszélyeztetettek. A Latimeria chalumnae populációi mélytengeri barlangokban élnek, és lassú anyagcseréjük, valamint alacsony szaporodási rátájuk miatt különösen sérülékenyek a környezeti változásokkal szemben.