A Halál-völgy titkos növénye adhat választ a változó éghajlat kihívásaira

A Current Biology tudományos magazinban publikált dolgozatukban a Michigan Állami Egyetem tudósai arról számolnak be, hogy a Tidestromia oblongifolia gyorsabban nő a Halál-völgy nyári körülményei között, mert gyorsan szabályozza a fotoszintetikus rendszerét, hogy kiállja a hőséget. Hogy képes ez a növény zöld és életerős maradni ott, ahol a legtöbb más növény órák alatt elszáradna? Amikor először a laborba vitték a növény magjait, küzdöttek, hogy növekedésre bírják őket. De amint a Halál-völgy körülményeit utánozták, beindultak a növények. A kutatók külön rendelésre gyártott növény termesztő kamrákat használtak, hogy igazi halál-völgyi nyarat hozzanak létre, azt az intenzív fényt és hőmérséklet ingadozást. A kutatók megdöbbenésére ekkor a Tidestromia oblongifolia 10 nap alatt megháromszorozta a biomasszáját. A közeli rokon fajok azonban, melyeket gyakran dicsérnek hőtűrésük miatt, teljesen megálltak a növekedésben. Pusztán két napi extrém hőségnek való kitettség után a növény megemelte fotoszintetikus komfortzónáját, ezáltal folyamatosan képes volt energiát termelni. Két héten belül optimális fotoszintetikus hőmérséklete elérte a 45 Celsius-fokot, ami magasabb, mint bármely ismert fontos gabonafajé. Ez a valaha dokumentált leghőtűrőbb növény. Ha kutatók rájönnek, hogyan akklimatizálódik a hőséghez a Tidestromia oblongifolia, akkor segíthetik a gabonák melegedő bolygóhoz való alkalmazkodását.

A Racetrack Playa tómeder sziklái a Halál-völgyben.

A Halál-völgy növénye segítheti reziliens növények létrehozását

Fiziológiai mérésekkel, képalkotással és genomikai elemzéssel a kutatók felfedezték, hogy a Tidestromia oblongifolia figyelemre méltó rezilienciája onnan származik, hogy sokszoros biológiai rétegeiben koordinált változások történnek. A Halál-völgy szerű hőségben a növény energiatermelő sejtszervecskéje, a mitokondrium visszakerül a kloroplasztisz mellé, ahol a fotoszintézis történik. Maguk a kloroplasztiszok alakot változtatnak, megkülönböztető csésze szerű szerkezetet formálva, melyet korábban sosem láttak magasabb rendű, edényes, azaz erekkel rendelkező növényeknél. Lehetséges, hogy ezek segítik a szén-dioxid hatékonyabb befogását és újrahasznosítását, stabilizálva az energiatermelést stresszes körülmények között. Időközben több ezer gén kapcsolja át aktivitását 24 órán belül. Sokuknak abban van szerepe, hogy védjék a fehérjéket, a membránokat és a fotoszintetikus szerkezetet a hőkárosodástól. A növény egy fontos enzim, a Rubisco activase termelését is fokozta, ami elősegítheti, hogy a fotoszintézis folyamatosan és egyenletesen működjön magas hőmérsékleten.