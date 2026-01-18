Nem akar mindig átverni a mesterséges intelligencia – gyakran azért mégis megteszi

Hírlevél
A mesterséges intelligencia (MI) robbanásszerű fejlődése új lehetőségeket hozott a tartalomgyártásban, kutatásban és oktatásban — ugyanakkor egyre komolyabb problémákat is felszínre hoz. Egy friss kutatás arra a jelenségre hívja fel a figyelmet, amikor az MI valódi források hivatkozását használja, de valójában kitalált vagy pontatlan tartalmat generál. Ez a jelenség, a hallucináció, komoly kihívást jelent az információ hitelessége szempontjából, különösen a tudományos és oktatási szférában.
A „hallucináció” kifejezést a mesterséges intelligenciák esetében olyan válaszokra használják, amelyek hivatalos forrásoknak tűnnek, mégis részben vagy egészben tévesek vagy kitaláltak. Ez azt jelenti, hogy a modell olyan információt ad meg, ami látszólag jól strukturált és hitelesnek tűnik, de valójában nem létezik a valóságban.

tudományos kutatás mesterséges intelligencia AI robot hallucináció
A Mesterséges Intelligencia a legjobb szándék mellett is hajlamos a hallucinációra

Hallucináció vagy hamisítás?

Ez a probléma különösen veszélyes, amikor:

  • szakmai cikkeket vagy tanulmányokat készítenek,
  • kutatási forrásokat sorolnak fel,
  • vagy döntéshozatalhoz használnak MI-t.

A Castilla-La Mancha Egyetem (GaIA) Mesterséges Intelligencia Tanulási Csoportja készített elemzést az MI összeesküvés-elmélet gyártó képessége, az információhamisítás és a hallucináció különbségéről. Arra a megállapításra jutottak, hogy minél fejlettebb MI-t használtak, annál kisebb volt az előforduló problémás esetek száma, de általános tapasztalat, hogy a "legenyhébbb" tévesztés, a hallucináció egyetlen esetben sem volt kizárható. Az MI nemcsak képes valódi, létező forrásokat felsorolni, hanem ezeket hitelesnek látszó idézetekkel vagy állításokkal is összekapcsolja. A probléma ott kezdődik, hogy a MI nem ellenőrzi a forrás tartalmát, hanem statisztikai minták alapján generál válaszokat. Ez gyakran félrevezető vagy téves következtetéseket ad, még akkor is, ha a forrás neve valós.

Az ilyen típusú hibák még a tapasztalt szakértők számára is nehezen észrevehetők. Egy 2025-ös technológiai elemzés szerint a MI-válaszok jelentős hányadában szerepelhetnek hibás vagy kitalált állítások. 3–27% között lehet a pontatlan információ aránya, mert az MI nem tud valós idejű tényellenőrzést végezni, hanem valószínűségi minták alapján állít elő válaszokat. Hiába vagyunk tehát alaposak egy-egy feladatmeghatározásnál a lehető legpontosabbak és legalaposabbak, teljesen nem szűrhető ki az MI pontatlansága, csak ha tételesen mi magunk ellenőrizzük végig a mesterséges intelligencia által összeszedett információkat.

Van kiút az útvesztőből?

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a MI-k önmagukban nem garantálják a pontosságot, még akkor sem, ha professzionálisan hangzó nyelvezetet használnak. A szakértők szerint a legjobb gyakorlatok közé tartozik:

  • Minden MI-által generált információ ellenőrzése valódi forrásokkal,
  • Több, független forrás összevetése, különösen tudományos kutatásoknál,
  • Tudatos médiahasználat és kritikus olvasói hozzáállás kialakítása.

Az MI továbbra is rendkívül hasznos eszköz — de soha nem helyettesítheti az emberi szakértelmet és ellenőrzést – összegzett a GaIA.

Olyat is lát, amit mi nem

A Cambridge-i Egyetem kutatói által fejlesztett új „szuperintelligencia” nemcsak gyorsabb, de sokkal megbízhatóbb is az emberi szemnél, ha a vérképek elemzéséről van szó. A leukémia felismerése során ugyanis a rendszer olyan, mikroszkopikus méretű jeleket is észrevesz a vérben, amik felett még a legtapasztaltabb professzorok szeme is gyakran átsiklik a fáradtság miatt.

A kreativitás ugyanakkor nem erőssége a mesterséges intelligenciának, legalábbis annak a részének, ahol megjelennek az érzelmek. Az MI kiválóan alkalmas nagy adatmennyiségek feldolgozására és mintázatok felismerésére, míg az ember képes ezeket az információkat kontextusba helyezni és értelmes narratívává formálni. 

 

