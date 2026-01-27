Erre várt az orvostudomány? Végre kiderült, hogyan állítható meg a legkegyetlenebb betegség

A hasnyálmirigyrák világszerte az egyik legrettegettebb onkológiai diagnózis, és nem véletlenül: a statisztikák szerint a halálozási aránya ijesztően közel áll az előfordulási gyakoriságához. Évente globálisan mintegy 510 000 új esetet regisztrálnak, és sajnos közel ugyanennyi beteg veszíti életét a kórban. A betegség leggyakoribb típusa, az adenokarcinóma (amely az esetek 90%-át teszi ki) a mirigyszövetekből indul ki, és rendkívül alattomos módon viselkedik.

Illusztráció a hasnyálmirigyrák terjedéséről: a daganatos áttétek korai megjelenése az egyik fő oka annak, hogy az agresszív daganat kezelése ekkora kihívást jelent az orvostudomány számára.

Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

A hasnyálmirigyrák túlélési esélyei jelenleg rendkívül alacsonyak: a betegek mindössze 10%-a éli meg a diagnózist követő ötödik évet.

Pedro Luiz Serrano Uson Junior onkológus, a Molecular and Cellular Endocrinology szaklapban megjelent tanulmány egyik szerzője szerint éppen ezért létfontosságú megérteni a ráktípus védekező mechanizmusát, hiszen ezen a tudáson múlik, mennyire lehet sikeres az agresszív daganat kezelése.

Amikor a környező szövetek a hasnyálmirigyrák cinkosaivá válnak

E rákkutatás új eredményekkel szolgált, és egy teljesen új megközelítést alkalmazott. A kutatók nemcsak magukat a rákos sejteket vizsgálták, hanem a daganatot körülvevő támasztószövetet, az úgynevezett sztrómát is. A legmodernebb technológiával, több ezer gén aktivitását elemezve 24 különböző mintában, meglepő felfedezést tettek:

a daganat környezete nem passzív áldozat, hanem aktív résztvevője a betegség súlyosbodásának.

A kulcsszereplők a hasnyálmirigy csillag alakú sejtjei, amelyekről kiderült, hogy nagy mennyiségben termelnek egy speciális anyagot, a periosztin fehérjét. A periosztin fehérje képes alapjaiban átformálni a sejtek közötti állományt (az extracelluláris mátrixot), amely normális esetben a szövetek vázát alkotja.

Helder Nakaya, a kutatás vezetője szerint a daganatsejteknek szükségük van erre az átépítésre:

a periosztin szó szerint „kikövezi az utat” előttük, lehetővé téve, hogy a rákos sejtek könnyedén mozogjanak és terjedjenek a szövetekben.

Az idegek mint rejtett autópályák

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása a daganat terjedési útvonalára vonatkozik. A daganat agresszivitása szorosan összefügg a perineurális invázióval, ami azt jelenti, hogy a rákos sejtek behatolnak az idegekbe, és azok mentén kúsznak tovább.

Az átalakított szöveti környezetben az idegek valóságos autópályaként szolgálnak a daganatos áttétek (metasztázisok) gyors kialakulásához.

Ennek fényében sokkal jobban értelmezhetőek a hasnyálmirigyrák tünetei és okai, hiszen a felfedezés közvetlen magyarázatot ad a betegséget kísérő, kínzó fájdalomra is. Ami még aggasztóbb: a betegek több mint felénél ez az idegrendszeri terjedés már a betegség korai szakaszában megtörténik, amikor a daganat még műthetőnek tűnik.

Sajnos ezt az inváziót gyakran csak utólag, a műtéti minta mikroszkópos vizsgálatakor fedezzük fel, amikor már megtörtént a baj”

– magyarázza dr. Uson.