Végig rosszul mértük a hegyek magasságát?

A fiatal egyetemista a kaliforniai Sierra Nevada keleti peremén állva először szembesült a problémával: a Mount Tom lábánál állva azt érezte, a hegy hatalmas gránitfalainak látványa sokkal lenyűgözőbb annál, mint amit pusztán a tenger feletti magasságának adata le tudna írni.

A hegyek magasságát egészen rendhagyó módon határozta meg egy fiatal matematikus.

Fotó: Wikimedia Commons

Xu gyerekkora óta rajongott a hegyekért. A Yale University hallgatójaként – alkalmazott matematikát és számítástechnikát tanulva – nem elégedett meg az esztétikai benyomásokkal. Arra volt kíváncsi, vajon objektíven mérhető-e az, amit az ember „nagyszerűségként” él meg egy hegy láttán.

A válasz egy új mérőszám lett, melyet „jutnak” nevezett el.

A kifejezés arra utal, hogy egy hegy mennyire drámaian „nyúlik bele” az égbe a környezetéből kiemelkedve.

Nem a hegy magassága számít, hanem a látvány?

A jut alapelve egyszerű, mégis radikálisan eltér a hagyományos szemlélettől. Xu abból indult ki, hogy egy hegy nem a csúcsán, hanem az aljából nézve hat igazán monumentálisnak. Ezért matematikai képletében nem a tengerszinthez viszonyít, hanem azt vizsgálja, hogy egy adott pontról nézve mekkora a szintkülönbség a szemlélő és a csúcs között, és milyen szögben kell felfelé tekinteni.

Módszere David Metzler és Edward Earl 2002-ben megalkotott új mértékegységéből, az ORS-ből indult ki, majd azt fejlesztette tovább. Két tényezőt kapcsol össze:

mennyivel emelkedik egy hegy a környező terep fölé,

és milyen meredek szögből tárul a szemlélő elé.

Ezt az értéket „szögcsökkentett magasságnak” nevezte el. Minél meredekebb a rálátás, annál nagyobb a hatás. Ha azonban a nézőpont túl messze van, a hegy laposabbnak tűnik; ha túl közel, akkor a magasságérzet csökken. A feladat az ideális pont megtalálása. Ez a pont Xu értelmezésében a hegy „bázisa” – az a hely, ahonnan a csúcs a lehető leglenyűgözőbb.

Az Everest megbukott

A számítások elvégzéséhez hatalmas térinformatikai adatbázist használt, és alig egy hét alatt több mint 200 ezer hegyet elemzett világszerte. Az eredmény alaposan meglepte a hegymászó-közösséget.

A világ legmagasabb hegye, a Mount Everest mindössze a 46. helyet érte el a jut szerinti rangsorban. A csúcs ugyan rendkívül magas, de viszonylag fokozatosan emelkedik ki környezetéből, ezért vizuálisan kevésbé drámai.

Ezzel szemben olyan hegyek kerültek az élmezőnybe, amelyek meredek falakkal, hirtelen kiemelkedéssel uralják a tájat. Jó példa erre a Yosemite-i Half Dome-ja, amely nem különösebben magas, mégis ikonikus látvány a közel kétezer láb magas, függőleges gránitfala miatt.

A jut szerinti világelső végül az Annapurna Fang lett, amely látványosságban jócskán maga mögé utasította a klasszikus nyolcezreseket.

Tudomány, vita vagy egy új perspektíva?

Xu tanulmányát az arXiv.org tudományos adatbázisban publikálta, majd elindította saját peakjut.com oldalát, ahol bárki böngészhet a rangsorban, sőt még a legjobb kilátópont koordinátáit is megkapja. Nem számított arra, mekkora sikert ér el a túrázni vágyó és az utazástervező közösségek körében. Az új módszer azonban heves vitákat váltott ki tudományos körökben.