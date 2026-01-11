Hermann Göring valódi arca

Hermann Göring igazi pozícióhalmozónak számított a Harmadik Birodalomban. Az első világháborús hős 1922-ben az SA első embere, 1928-tól a Reichstag képviselője, majd 1932-től elnöke. 1933-tól porosz belügyminiszter, miniszterelnök, emellett légügyi miniszter, a légierő megszervezője és parancsnoka.

Hermann Göring beszédet tart a Légügyi Minisztériumban

Fotó: Smithsonian Magazine

Ő hozta létre a Gestapót, és az első koncentrációs táborokat, majd ő lett a birodalmi fővadász és főerdész. 1936-tól a négyéves terv vezetője, 1937-tól pedig gazdasági miniszter. 1940-ben birodalmi marsalli rangot kapott, és ezzel ő lett a legmagasabb rangú német főtiszt. Hitler kétszer is a helyettesének nevezte ki, és ezt törvénybe is iktatták.

Hermann Göring: egy dicstelen karrier kezdete

Göring már 1922-ben csatlakozott a náci párthoz, ahol örömmel fogadták. A következő évben megszervezte és vezényelte az ún. sörpuccsot Münchenben, ahol lövés érte. A kezelés alatt szokott rá a morfiumra, és egészen a nürnbergi perig súlyosan drogfüggő életet élt.

Göring megkapta a legmagasabb porosz kitüntetést az első világháborúban

Fotó: Facebook

Göring a társasági kapcsolatai és az első felesége révén bejáratos volt a felső tízezer köreibe, és ez óriási segítséget jelentett Adolf Hitlernek, akit addig az iparmágnások, pénzemberek és arisztokraták megvetettek. Göring révén azonban Hitler bejutott azokba a szalonokba és szivarszobákba, ahol a valódi politikai döntéseket hozták.

A gátlástalan politikus

Göring fontos szerepet kapott a politikai ellenfelekkel, így a kommunistákkal való leszámolásban a Reichstag felgyújtása után, majd a Hosszú kések éjszakáján is, amikor Hitler egyszer és mindenkorra leszámolt a túlságosan erőssé vált SA-val és a vezetőivel.

Göring személyesen nézte át a letartóztatott SA-tisztek listáját, és döntött 85 kivégzésről.

A négyéves terv teljhatalmú felügyelőjeként és gazdasági miniszterként személyesen felelt a náci Németország újrafegyverkezéséért, a gazdaság átszervezése közben pedig megtömte a saját zsebét.

Fotó: Wikimedia Commons

Az egykori vadászpilóta részt vett a háború előkészítésében is. Göring agresszivitása és fenyegetőzése segítette hozzá Hitlert 1938-ban az Anschluss-hoz, Ausztria bekebelezéséhez. Ugyanilyen ijesztő módon viselkedett ugyanebben az évben Münchenben is, ahol végül az ő vezetésével sikerült rákényszeríteni a csehszlovák küldötteket a Szudéta-vidék átadására. 1939-ban azzal fenyegette meg a csehszlovák kormányt, hogy bombázni fogja Prágát.