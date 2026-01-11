Hermann Göring valódi arca

Hermann Göring igazi pozícióhalmozónak számított a Harmadik Birodalomban. Az első világháborús hős 1922-ben az SA első embere, 1928-tól a Reichstag képviselője, majd 1932-től elnöke. 1933-tól porosz belügyminiszter, miniszterelnök, emellett légügyi miniszter, a légierő megszervezője és parancsnoka.
Ő hozta létre a Gestapót, és az első koncentrációs táborokat, majd ő lett a birodalmi fővadász és főerdész. 1936-tól a négyéves terv vezetője, 1937-tól pedig gazdasági miniszter. 1940-ben birodalmi marsalli rangot kapott, és ezzel ő lett a legmagasabb rangú német főtiszt. Hitler kétszer is a helyettesének nevezte ki, és ezt törvénybe is iktatták.
Hermann Göring: egy dicstelen karrier kezdete
Göring már 1922-ben csatlakozott a náci párthoz, ahol örömmel fogadták. A következő évben megszervezte és vezényelte az ún. sörpuccsot Münchenben, ahol lövés érte. A kezelés alatt szokott rá a morfiumra, és egészen a nürnbergi perig súlyosan drogfüggő életet élt.
Göring a társasági kapcsolatai és az első felesége révén bejáratos volt a felső tízezer köreibe, és ez óriási segítséget jelentett Adolf Hitlernek, akit addig az iparmágnások, pénzemberek és arisztokraták megvetettek. Göring révén azonban Hitler bejutott azokba a szalonokba és szivarszobákba, ahol a valódi politikai döntéseket hozták.
A gátlástalan politikus
Göring fontos szerepet kapott a politikai ellenfelekkel, így a kommunistákkal való leszámolásban a Reichstag felgyújtása után, majd a Hosszú kések éjszakáján is, amikor Hitler egyszer és mindenkorra leszámolt a túlságosan erőssé vált SA-val és a vezetőivel.
Göring személyesen nézte át a letartóztatott SA-tisztek listáját, és döntött 85 kivégzésről.
A négyéves terv teljhatalmú felügyelőjeként és gazdasági miniszterként személyesen felelt a náci Németország újrafegyverkezéséért, a gazdaság átszervezése közben pedig megtömte a saját zsebét.
Az egykori vadászpilóta részt vett a háború előkészítésében is. Göring agresszivitása és fenyegetőzése segítette hozzá Hitlert 1938-ban az Anschluss-hoz, Ausztria bekebelezéséhez. Ugyanilyen ijesztő módon viselkedett ugyanebben az évben Münchenben is, ahol végül az ő vezetésével sikerült rákényszeríteni a csehszlovák küldötteket a Szudéta-vidék átadására. 1939-ban azzal fenyegette meg a csehszlovák kormányt, hogy bombázni fogja Prágát.
A holokauszt előkészítése
A nácik hatalomra jutása és 1938 között Németországban 133 zsidóellenes jogszabály született, beleértve az 1935-ös faji törvényeket is. Ebben az időszakban a náci zsidópolitikát a zsidók kivándorlásának kikényszerítése jellemezte. Ezt a zsidók egzisztenciájának ellehetetlenítésével, a vagyonuk kisajátításával és egyéb jogfosztással, illetve fizikai terrorral akarták elérni. Az 1938-as pogromban, amelyet Joseph Goebbels propagandaminiszter, a Harmadik Birodalom egyik legelvakultabb antiszemitája szervezett, 267 zsinagógát gyújtottak fel, és szétvertek 7,500 zsidó üzletet. Göring így kommentálta az erőszak éjszakát:
Jobbnak láttam volna, ha 200 zsidót agyonütöttetek volna és nem semmisítettetek volna meg ilyen értékeket.
A Kristallnacht után Hitler Göringet nevezte ki a zsidópolitika fejévé. Göring 1 milliárd márkás pénzbüntetéssel sújtotta a zsidókat a pogrom miatt, a biztosítóknak pedig az államkincstárba kellett befizetniük a zsidó vagyonban esett károk utáni kompenzációt. A gazdasági miniszter ugyanis a korábbi kisajátítási törvények miatt úgy tekintett a még le nem foglalt zsidó vagyonra, mint a német állam tulajdonára – ami Goebbels pogromja miatt veszített az értékéből. Göring alig három nappal a Kristallnacht után így fenyegette a zsidókat:
Ha a Német Birodalom belátható időn belül külpolitikai konfliktusokba bonyolódik, akkor magától értetődő, mi, itt Németországban, legelsősorban arra fogunk gondolni, hogy a zsidókkal keményen leszámoljunk.
Göring vezetésével a nácik megtiltották, hogy zsidóknak vállalkozásaik legyenek. A tulajdonrészüket és a vagyonukat át kellett adniuk árjáknak. Az ő nevéhez fűződik a sárga csillag viselésének bevezetése is a zsidók számára.
Göring szerepe az Endlösungban
Hermann Göring először 1939-ben küldött egy feljegyzést Reinhard Heydrichnek, a Gestapo és az SD főnökének, hogy az hozzon létre egy szervezetet a zsidók kitelepítésének végrehajtására. Két évvel később, a Szovjetunió megtámadása után egy újabb utasítást küldött Heydrichnek, ebben pedig a zsidókérdés „teljes körű”, „végleges” megoldásának megtervezésére és végrehajtására szólított fel.
„Én döntöm el, ki a zsidó!”
A nácik a neves német filmrendezőt, Fritz Langot haza akarták csábítani az Egyesült Államokból az 1930-as években, hogy ő legyen a rezsim hivatalos rendezője, Lang azzal utasította el a meghívást, hogy ő anyai ágon zsidó, úgyhogy nem méltó a felkérésre. Erre Göring így reagált:
Hogy ki zsidó, azt én döntöm el.
Göring maga is „bújtatott” zsidót, méghozzá a helyettesét, Erhard Milch tábornokot. Ezt úgy titkolták el Hitlerrel együtt, hogy okiratot hamisítottak. Egy 1935 augusztusi dokumentum szerint Hitler és Göring arról nyilatkoztak, hogy Milch tulajdonképpen nem is az apja fia volt, hanem az anyja és a nagybátyja viszonyából származott, tehát árja.
Göring nem ért egyet Hitlerrel
Hermann Göring személyiségéhez hozzátartozik a Hitler iránti feltétlen lojalitás. Ennek ellenére idegenkedett a Führer személyi kultuszától, és a különvéleményének adott hangot pl. Lengyelország megtámadásával kapcsolatban – nem erkölcsi okokból, hanem gyakorlati szempontok miatt. Göring szerint Németország még nem készült fel kellően a háborúra. Emellett úgy vélte, hogy a britek és franciák hadat fognak üzenni a Harmadik Birodalomnak. Mindkettőben igaza is volt.
Göring két évvel később, a Barbarossa-hadművelet megindítását a Szovjetunió ellen is hibának tartotta. Ismét nem emberiességi okok álltak a véleménye hátterében, hanem a kétfrontos háború gazdasági terhe. Nürnbergben erről ezt mondta az egyik amerikai pszichiáternek, Leon Gondehlsonnak:
Hitler egymaga eldöntötte. Ostobaságnak tartottam, mert előtte le kellett volna győznünk Angliát, és el kellett volna foglalnunk Gibraltárt.
Göring azonban nyíltan sosem képviselte az eltérő véleményét, és a viták ellenére feltétlen hűséggel hajtotta végre a diktátor parancsait.
A luxus életmód
A hedonista Göring egyre gátlástalanabb luxussal vette magát körül. Már az 1930-as évek elején több vadászkastélyt szerzett meg. A legkedvesebb rezidenciáját az első felesége után Carinhallnak nevezte el. A kastélyhoz 400 négyzetkilométernyi állami erdő és földterület tartozott, ahol gondtalanul vadászhatott. Egy másik hasonló birtokának „csak” 260 négyzetkilométer volt a területe.
A birodalmi marsall fényűző, többnapos vadászatokat és partikat szervezett a náci vezetőknek és a külföldi diplomatáknak Carinhallban, amelynek termeit egyre több, a megszállt országokból elrabolt festmény, szobor és falikárpit díszítette. A háború végén a festmény-gyűjteménye 1,800 darabból állt. Saját műkincsrabló szervezetet tartott fenn, Devisenschutzkommandos nevén, amelynek az eredeti feladata a külföldi devizák lefoglalása lett volna a náci háborús gazdaság számára.
Az 1940-es évek közepére elhatalmasodott rajta a nagyzási mániája. Naponta ötször öltözött át és az összes kitüntetését magára aggatta, ezért a németek Aranyfácánnak nevezték. Az ötvenedik születésnapjára kétmillió márkát utaltatott ki magának a pénzügyminiszterrel, hogy illő módon ki tudja bővíteni Carinhallt.
- Ezeket az éveket már a kegyvesztettség jellemezte. 1942-től nem vett részt a Führer helyzetértékelő megbeszéléséin, inkább a luxusvonatát utazgatott, és hol itt, hol itt szervezett magának vadászatokat.
Az első csapást Göring katonai megítélésére az angliai légicsata mérte a marsallra 1940-ben, amelyben a Luftwaffének szégyenszemre nem sikerült legyőznie a Királyi Légierőt. A második ilyen kínos esemény a sztálingrádi csata volt 1942 és 43 telén, ahol Göring azt hazudta Hitlernek, hogy a Luftwaffe képes a levegőből ellátni a körülzárt német 6. hadsereget.
A harmadik jelenség, amely igazolta, hogy a kezdeti sikerek csak elfedték a Luftwaffe gyengeségeit, a szövetségesek bombázásainak megindítása volt a megszállt országok és a német területek ellen. Göring így kérkedett korábban:
Hívjanak Meiernek, ha egyetlen angol bomba is éri a Ruhr-vidéket.
A szisztematikus szövetséges bombázásokkor az emberek Meierként kezdték emlegetni a birodalmi marsallt. A légierő tisztjei maguk között ekkor már csak Dagadtnak nevezték, pedig előzőleg nagyra tartották.
Rövid visszatérés a nagypolitikába
Göring 1945 áprilisában, a Harmadik Birodalom végnapjaiban, Hitler születésnapja után váratlan ott hagyta Berlint. Berchtesgardenbe utazott, hogy a diktátor elkerülhetetlen bukása után magához ragadhassa majd az irányítást. Hitler azonban árulónak nyilvánította a végrendeletében, és az összes pozíciójától megfosztotta Göringet. A marsall Ausztriába menekült, és itt adta meg magát az amerikai csapatoknak.
A nürnbergi per
Hermann Göring így került Nürnbergbe, ahol az amerikai börtönszemélyzet leszoktatta a kábítószerről.
A vallomásában tagadta, hogy bármi köze lett volna a holokauszthoz. Azzal védekezett, hogy a feljebb ismertetett, Heydrichnek küldött utasításait rosszul fordították.
A vád legborzalmasabb része ebben a perben a sok szörnyűség a zsidók ellen. Azt hitték, hogy én könnyedén veszem, vagy nevetek rajta. Ez tévedés. Nem én voltam a felelős ezekért a borzalmakért. Mindig is olyan ember voltam, aki érezte mások szenvedését.
A bíróság 1946 októberében kötél általi halálra ítélte. Miután a marsall sikertelenül kérvényezte, hogy kivégzőosztag elé állhasson, október 15-én elharapott egy becsempészett ciánkapszulát.
És a sikerfilm?
A Nürnberg c. filmben szinte semmi nem derül ki a fentiekből.
Az eredeti tanúvallomás egy részlete: