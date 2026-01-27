Milyen színű a hó? Szinte mindenki rossz választ ad erre a látszólag egyszerű kérdésre

A Popular Science cikkében részletesen feltárja azokat a fizikai törvényszerűségeket, amelyek miatt a hópelyhek éppen ezt a színt öltik magukra. Elsőként érdemes megérteni, hogy a hó valójában jégkristályokból áll. Ezek a kristályok azonban nem egyszerűen fagyott vízcseppek, hanem összetett szerkezetű, hatszögletű formációk, amelyek a légkörben alakulnak ki. A fehér megjelenés nem a jég eredendő tulajdonsága – ha egy darab tiszta jeget vizsgálunk meg, azt látjuk, hogy szinte teljesen átlátszó. Következésképpen a hó fehér színének magyarázata máshol keresendő.

Az egyedi hókristályok valójában átlátszóak, de együttesen fehér színt vernek vissza

Fotó: PATRICK PLEUL / dpa-Zentralbild

A fény útja a hópelyhekben

A hó fehérségének kulcsa a fény viselkedésében rejlik. Amikor a napfény eléri a hóréteget, a fénysugarak bejutnak a jégkristályok belsejébe, majd visszaverődnek a kristályok falairól. Mivel egy hókupac számtalan apró kristályból áll, a fény többször is visszaverődik, mielőtt elhagyná a hóréteget. Ezáltal a fény minden irányba szóródik, létrehozva azt a jellegzetes fehér megjelenést, amit mindannyian ismerünk.

A folyamat pontosabb megértéséhez tudnunk kell, hogy a fehér fény valójában az összes látható szín keveréke. Amikor a fénysugarak a hópelyhek felületén és belsejében többször visszaverődnek, az összes színkomponens egyszerre jut vissza a szemünkbe. Ennek eredményeképpen nem látunk egyetlen domináns színt sem, hanem azt észleljük, amit fehérnek nevezünk.

Amikor a hó mégsem fehér

A hó azonban nem mindig fehér megjelenésű. Bizonyos körülmények között különböző árnyalatokat vehet fel. Például napkeltekor vagy napnyugtakor a hó rózsaszínes vagy narancssárga színt kaphat, mivel a fény más szögből éri el a felszínt, és a légkör különböző módon szűri a napsugarakat. Továbbá a szennyeződések, por vagy algák jelenléte megváltoztathatja a hó színét, ami magyarázza, hogy miért látunk időnként szürkés vagy akár zöldes esetleg piros hóréteget.

A mély hóban rejlő másik érdekesség, hogy a vastagabb rétegek mélyén a hó kékes árnyalatot kaphat. Ez azért történik, mert a vastag hóréteg jobban elnyeli a vörös fényt, míg a kék fény jobban áthatol rajta és visszaverődik. Végül tehát azt mondhatjuk, hogy bár a hó fehér színe magától értetődőnek tűnik, valójában lenyűgöző fizikai jelenségek eredménye.