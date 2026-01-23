Ezt ne hagyja ki: februárban indul az emberiség nagy kalandja, és ön is részese lehet!

A holdraszállás az emberiség egyik legnagyobb történelmi eseménye. 1969. július 20-án – magyar idő szerint 21-én - családok, barátok, ismerősök jöttek össze, hogy együtt nézzék a fekete-fehér televíziókészüléken, amint az Apollo-11 küldetés űrhajósai, Neil Armstrong és Buzz Aldrin elsőkként a Hold felszínére lépnek.

A Hold felé tartó Orion-űrkapszula

Fotó: NASA

Virtuális holdutazás: kilövésre felkészülni!

Ötven évvel az évforduló után a NASA elindította új Hold-programját, az Artemis-programot, hogy visszatérjen az égitestre. A fél évszázad alatt sokat fordult a Föld a tengelye körül, mára a virtuális világban gyűlünk össze. Ezen elgondolásból indította a NASA a közösségi médiás oldalán azt a programot, amellyel újra szeretné az emberiséget egyként összehozni. Bárki regisztrálhatja nevét, amely felkerül egy virtuális beszállókártyára és egy memóriakártyára, amely aztán az Orion kapszulában az űrhajósokkal együtt kerüli meg a Holdat. Az utazás során bárki követheti, merre jár épp a világűrben.

Mi a teendő?

Az alábbi linkre kattintva bárki ingyenesen regisztrálhat. A „Sign in” gomb új oldalt nyit, ahol csak a nevet kell megadni, amit el szeretnénk küldeni a világűrbe, és beírni hozzá egy pin-kódot, mellyel aztán követhetjük, hol járunk.

Virtuális "beszállókártya".

Fotó: NASA

Miért van jelentősége a programnak?

Az egykori holdraszállás sikere rengeteg technológiai fejlődést hozott például az orvostudományban, meteorológiában és a számítástechnikában. Az űrkutatásnak számtalan különböző célja van, de mindennapi életünket is kényelmesebbé, biztonságosabbá teszik a technológiai fejlesztések eredményei.

Kommunikáció és Média: a műholdak teszik lehetővé a globális internetelérést, a televíziós műsorszórást és a nemzetközi telefonhívásokat.

Navigáció és Logisztika: A GPS-holdak nélkülözhetetlenek a közlekedésben (autós navigáció, repülés), a hajózásban, a precíziós mezőgazdaságban és a pénzügyi tranzakciók pontos időszinkronizálásában.

Időjárás és Klímavédelem: Meteorológiai műholdak biztosítják a pontos előrejelzéseket, a viharok előrejelzését, valamint a klímaváltozás (jégtakaró olvadása, erdőtüzek) nyomon követését.

A technológiai „Spin-off”-ok azok a fejlesztések, melyek a földi életben épültek be a mindennapos fogyasztási cikkeinkbe az élet különböző területein: