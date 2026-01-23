Ezt ne hagyja ki: februárban indul az emberiség nagy kalandja, és ön is részese lehet!

A holdraszállás az emberiség egyik legnagyobb történelmi eseménye. 1969. július 20-án – magyar idő szerint 21-én - családok, barátok, ismerősök jöttek össze, hogy együtt nézzék a fekete-fehér televíziókészüléken, amint az Apollo-11 küldetés űrhajósai, Neil Armstrong és Buzz Aldrin elsőkként a Hold felszínére lépnek.
Virtuális holdutazás: kilövésre felkészülni!
Ötven évvel az évforduló után a NASA elindította új Hold-programját, az Artemis-programot, hogy visszatérjen az égitestre. A fél évszázad alatt sokat fordult a Föld a tengelye körül, mára a virtuális világban gyűlünk össze. Ezen elgondolásból indította a NASA a közösségi médiás oldalán azt a programot, amellyel újra szeretné az emberiséget egyként összehozni. Bárki regisztrálhatja nevét, amely felkerül egy virtuális beszállókártyára és egy memóriakártyára, amely aztán az Orion kapszulában az űrhajósokkal együtt kerüli meg a Holdat. Az utazás során bárki követheti, merre jár épp a világűrben.
Mi a teendő?
Az alábbi linkre kattintva bárki ingyenesen regisztrálhat. A „Sign in” gomb új oldalt nyit, ahol csak a nevet kell megadni, amit el szeretnénk küldeni a világűrbe, és beírni hozzá egy pin-kódot, mellyel aztán követhetjük, hol járunk.
Miért van jelentősége a programnak?
Az egykori holdraszállás sikere rengeteg technológiai fejlődést hozott például az orvostudományban, meteorológiában és a számítástechnikában. Az űrkutatásnak számtalan különböző célja van, de mindennapi életünket is kényelmesebbé, biztonságosabbá teszik a technológiai fejlesztések eredményei.
- Kommunikáció és Média: a műholdak teszik lehetővé a globális internetelérést, a televíziós műsorszórást és a nemzetközi telefonhívásokat.
- Navigáció és Logisztika: A GPS-holdak nélkülözhetetlenek a közlekedésben (autós navigáció, repülés), a hajózásban, a precíziós mezőgazdaságban és a pénzügyi tranzakciók pontos időszinkronizálásában.
- Időjárás és Klímavédelem: Meteorológiai műholdak biztosítják a pontos előrejelzéseket, a viharok előrejelzését, valamint a klímaváltozás (jégtakaró olvadása, erdőtüzek) nyomon követését.
A technológiai „Spin-off”-ok azok a fejlesztések, melyek a földi életben épültek be a mindennapos fogyasztási cikkeinkbe az élet különböző területein:
- Egészségügy: infravörös fülhőmérők, szívritmus-szabályozók, vese-dialízis berendezések
- Otthon és háztartás: vezeték nélküli porszívók, füstérzékelők, memóriahab (matracok), karcálló szemüveglencsék, LED-technológia
- Élelmiszer-biztonság: fagyasztva szárított élelmiszerek, fejlett víztisztító rendszerek
- Biztonság és Katasztrófaelhárítás: műholdas adatok segítik a kutató-mentő akciókat és a természeti katasztrófák (árvizek, földrengések) felmérését, tűz elleni védőfelszerelések és szigetelések, műholdas navigáció