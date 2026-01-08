Mérgezőek lehetnek a boltban kapott számlák, a hőpapírok

Most egy új tanulmányban a kutatók kidolgoztak egy biztonságosabb, fenntartható alternatívát a BPA-val terhelt hőpapírra a fa és a cukor származékaiból származó „mosott” lignin felhasználásával. Az eredmény egy olyan számla, ami anélkül nyomtat, hogy tönkretenné a hormonjainkat. A hőpapír (piaci értéke körülbelül 2 billió dollár) nem olyan, mint a standard papír, amire nyomtatunk. A hőpapírt egy kémiai réteg burkolja, ami festéket és egy „színelőhívót” tartalmaz. Amikor a nyomtató termikus feje felmelegíti a papírt, a színelőhívó megolvad és reakcióba lép a festékkel, feketévé változtatva azt. Ahhoz, hogy a Bisphenol A (és BPS) vegyületet lecseréljük, egy olyan molekulára van szükség, ami elég savas ahhoz, hogy beindítsa a színváltozást, de elég stabil ahhoz, hogy ne változzon feketévé, míg a polcon áll. Itt jön képbe a lignin. A lignin egy merev polimer, ami a fák szilárdságát adja. A papíripar a lignint általában alacsony értékű melléktermékként kezeli, mert túl sötét ahhoz, hogy rányomtassunk. Ha egy fehér papírt standard ipari ligninnel burkolunk, egy homályos, barna papírlapot kapunk, ami lehetetlenné teszi a szöveg elolvasását.

A boltban kapott számlák, az úgynevezett hőpapírok egy mérgező vegyületet, Bisphenol A-t tartalmaznak.

Fotó: ZME Science

A hőpapír ártalmatlan változata

Tom Neils és Manon Rolland vezetésével a kutatók kidolgoztak egy olyan módszert, ami olyan, mint egy kémiai mosógép. (A módszer neve: “Sequential Aldehyde-Assisted Fractionation”, rövidítve SAAF). Nem hosszú háromórás áztatás során, hanem rövid egyórás ciklusban kivonva a lignint, megakadályozták, hogy a molekulák kondenzálódjanak és elsötétedjenek. Az eredmény egy nem barna, hanem bézs színű ligninlap, amire lehet nyomtatni.

A hőpapírnál a festékhez és az előhívószerhez aktivátorra is szükség van. Az aktivátor úgy működik, mint egy oldószer; amikor a nyomtatófej felmelegedik, az aktivátor megolvad, elősegítve a festék és az előhívószer keveredését és reakcióját, amitől feketévé válik. A hagyományos aktivátorok állandó környezetszennyezők, a szervezetünk számára nem feltétlenül rossz, de a környezet számára az.