Lerántották a leplet Attila népének titkáról: ez a DNS-vizsgálat mindent megváltoztat

Az Attila népeként emlegetett harcosokról szóló elméletek évtizedek óta megosztják a kutatókat és a közvéleményt egyaránt. A hunok eredete körüli viták legfontosabb kérdése mindig is az volt: van-e közük a távol-keleti, legendás Hsziungnu Birodalomhoz? A legutóbbi hun genetikai vizsgálat eredményei most pontot tesznek a találgatások végére. A PNAS tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerzői – köztük magyar szakemberek – 370 ősi csontváz genomját elemezték a népvándorlás kor időszakából, és az eredmények egyszerre igazolták a régi krónikákat és hoztak váratlan fordulatokat.

A hunok eredete és a hiányzó láncszem: a Hsziungnuk öröksége

A kutatás legfontosabb áttörése, hogy sikerült közvetlen biológiai kapcsolatot kimutatni a Belső-Ázsiában (a mai Mongólia területén) élt hsziungnuk és a Kárpát-medencébe érkező hun elit között. A genetikai elemzés során az úgynevezett IBD (identity by descent), vagyis a származás szerinti azonosság módszerét használták.

Ez a technika képes kimutatni azokat a hosszú DNS-szakaszokat, amelyeket távoli rokonok örököltek egy közös őstől.

Az eredmények meglepetést okoztak:

a kutatók olyan genetikai vonalakat azonosítottak, amelyek közvetlenül kötnek össze a hsziungnu korszak legmagasabb rangú elitjéhez tartozó egyéneket a több száz évvel később, a Kárpát-medencében eltemetett hun előkelőkkel.

Ez azt jelenti, hogy a rokonság nem csupán kulturális (hasonló fegyverek vagy szokások), hanem vér szerinti. A vizsgálatok megerősítették, hogy a sztyeppei hódítók egy része valóban azoknak a hsziungnu vezéreknek a leszármazottja volt, akik évszázadokkal korábban Kínát is rettegésben tartották.

Sokszínű hun genetika

Bár a vezető réteg ázsiai származása immár bizonyított, a tanulmány egy másik, legalább ilyen fontos tényre is rávilágított. A hunok serege és népessége korántsem volt egységes.

A hun genetikai vizsgálat kimutatta, hogy az Európába érkező közösség rendkívül heterogén, azaz kevert összetételű volt.

A Kárpát-medencei leletek elemzésekor kiderült, hogy a "hun" elnevezés alatt egy genetikailag sokszínű népességet kell érteni. A vizsgált egyének többségében keveredtek az európai és a sztyeppei genetikai jegyek, sőt, sokszor a helyi lakosság is betagozódott a hódítók közé.

A kutatók szerint ez arra utal, hogy a hunok vándorlása nem egyetlen hatalmas tömegmozgás volt, ahol lecserélődött a teljes lakosság, hanem egy kisebb létszámú, de rendkívül erős katonai elit érkezése, akik magukba olvasztották a meghódított népeket.

Szenzációs magyarországi leletek

Az ősi DNS elemzés során kiemelt szerepet kaptak a magyarországi lelőhelyek. A kutatók több ikonikus sírt is górcső alá vettek, amelyek eredményei most új megvilágításba helyezik a magyar földben rejtőző történelmet.

A pusztataskonyi nő: Az egyik legizgalmasabb lelet egy V. századi, 35-50 év közötti torzított koponyájú nő csontváza volt Pusztataskonyból. Az ő genetikai állománya egyértelműen a hsziungnu elithez vezethető vissza. A mesterséges koponyatorzítás szokása, amely a hunoknál a szépség és a nemesség jele volt, vélhetően generációkon keresztül öröklődött ebben a családban.

Mit jelent mindez a hunok eredete szempontjából?

A mostani felfedezés mérföldkőnek számít. A hunok eredete többé nem csupán elmélet: a genetika igazolta a történeti forrásokat. A hsziungnuk és az európai hunok közötti folytonosság immár tény. Ugyanakkor látnunk kell, hogy Attila birodalma egy igazi olvasztótégely volt. A keletről érkező, belső-ázsiai gyökerekkel rendelkező elitréteg köré szerveződött egy sokszínű, európai és sztyeppei elemeket ötvöző társadalom.