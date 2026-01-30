Meghökkentő, mit tudtak meg a húsevésről – halálos sebet kapott a vegetáriánus életmód?

Mielőtt azonban azonnal egy hatalmas steak után nyúlnánk, érdemes megvizsgálni a részleteket, mert – ahogy az lenni szokott – az ördög itt is a részletekben rejlik. Ebben a cikkben feltárjuk a tanulmány meglepő megállapításait, és megvizsgáljuk, mit is jelent valójában a húsevés az egészségünkre nézve.

A húsevők nagyobb valószínűséggel érik meg a 100 éves életkort

Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Húsevés kontra növényi étrend

A tudományos közösség évtizedek óta vizsgálja az étrend és az élettartam közötti kapcsolatot. A legtöbb korábbi kutatás a növényi alapú étrend előnyeit hangsúlyozta, kiemelve a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatát. Azonban ez az új, átfogó elemzés más megvilágításba helyezi a kérdést.

A kutatók több ezer idős ember adatait elemezték, és azt találták, hogy a húsevés bizonyos formái korrelációt mutatnak a rendkívül magas életkor elérésével. A vizsgált csoportban a vegyes étrendet követők közül arányaiban többen ünnepelhették meg a 100. születésnapjukat.

Ez az eredmény sokkolóan hathat, különösen a vegetáriánus és vegán közösségek számára, akik gyakran az egészségtudatosság élharcosai. Fontos azonban megjegyezni, hogy a statisztika nem mindig jelent ok-okozati összefüggést.

A kutatók aktívan vizsgálják azokat a biológiai mechanizmusokat, amelyek magyarázatot adhatnak erre a jelenségre. Lehetséges, hogy a húsban található esszenciális tápanyagok, mint például

a B12-vitamin vagy

a könnyen felszívódó vas,

kritikus szerepet játszanak az időskori vitalitás megőrzésében, különösen akkor, amikor a szervezet felszívó képessége természetes módon csökken.

Mi a csavar?

Bár az adatok a húsevők felé billentik a mérleg nyelvét a 100 éves kor elérésében, a tanulmány szerzői hangsúlyozzák a kontextus fontosságát. A kutatás egyik legfontosabb „trükkje" vagy megszorítása az, hogy kiket és milyen körülmények között vizsgáltak.

A hosszú életet nem csupán az határozza meg, hogy van-e csirke a tányéron, hanem számtalan egyéb tényező is befolyásolja: a genetika, a stressz-szint, a testmozgás és a szociális kapcsolatok minősége. Sőt, a vizsgált „húsevők" nem feltétlenül a feldolgozott hústermékeket fogyasztó, gyorsétterembe járó átlagemberek voltak, hanem gyakran mértékletes, minőségi ételeket fogyasztó idősek.