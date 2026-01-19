Minden magyar szekrényében ott lapul a gyógyszer, ami legyőzheti a rákot?

Ahogy a tudósok folyamatosan vizsgálják, hogyan járul hozzá a krónikus gyulladás a rák kialakulásához, az ibuprofén egyre nagyobb és komolyabb figyelmet kap a szakemberek körében. A legfrissebb kutatások ugyanis arra engednek következtetni, hogy ennek a népszerű gyógyszernek a hatása túlmutathat az egyszerű fájdalomcsillapításon, és potenciális rákellenes előnyöket is rejtegethet. De vajon tényleg létezik, hogy egy filléres készítmény a rák ellenszere legyen?
Az iboprofén rákellenes hatása: 25 százalékkal alacsonyabb kockázat
Az ibuprofén a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek, szaknyelven az NSAID-ok csoportjába tartozik. A kutatók már az 1980-as évek óta gyanítják, hogy ezek a szerek hatásosak lehetnek a daganatok ellen, ám egy 2025-ös tanulmány most új megvilágításba helyezte a kérdést, kifejezetten az endometriumrák, azaz a méhnyálkahártya-rák kapcsán. Ez a betegség a méhrák leggyakoribb típusa, amely a méh belső borításában kezdődik, és leggyakrabban a változókor után lévő nőket érinti.
A Prosztata-, Tüdő-, Vastagbél- és Petefészekrák (PLCO) nevű óriásvizsgálat során több mint 42 000 nő adatait követték 12 éven keresztül. Az eredmények mindenkit megleptek:
azoknál, akik havonta legalább 30 ibuprofén tablettát szedtek, 25 százalékkal alacsonyabb volt az esély a méhnyálkahártya-rák kialakulására azokhoz képest, akik alig vagy egyáltalán nem szedték a gyógyszert.
Érdekes módon a másik népszerű gyógyszer, az aszpirin nem mutatott ilyen védőhatást ebben a típusú rákban , bár a bélrák kiújulásának megelőzésében annak is lehet szerepe.
Hogyan pusztíthatja el a rákot egy fájdalomcsillapító?
A titok nyitja a gyulladásban rejlik. A gyulladás a rák egyik legfontosabb jellemzője, az ibuprofén pedig – ahogy a neve is mutatja – gyulladáscsökkentő szer.
A gyógyszer blokkolja a szervezetben lévő COX-2 nevű enzimeket, amelyek a gyulladásért felelősek.
Ezzel csökkenti az úgynevezett prosztaglandinok termelődését; ezek azok a kémiai hírvivő anyagok, amelyek a sejtek, így sajnos a rákos sejtek növekedését is serkentik.
De ez még nem minden! Az ibuprofén a genetika szintjén is beavatkozhat.
Úgy tűnik, képes befolyásolni olyan rákkal kapcsolatos géneket (mint a HIF-1α vagy a STAT3), amelyek segítenek a daganatsejteknek túlélni az oxigénhiányos állapotokat.
Az ibuprofén egyszerűen kikapcsolhatja vagy csökkentheti ezen gének aktivitását, így a rákos sejtek sebezhetőbbé válnak, sőt, akár a kemoterápiára is érzékenyebben reagálhatnak.
A kutatások szerint az ibuprofén védőhatása nem áll meg a méhráknál: a vizsgálatok szerint csökkentheti
- a bél-,
- a mell-,
- a tüdő-
- és a prosztatarák kockázatát is.
Csak óvatosan: súlyos árat fizethet, aki ész nélkül szedi az ibuprofént
Mielőtt azonban mindenki lerohanná a patikákat, az orvosok komoly figyelmeztetést adtak ki. Bár az eredmények ígéretesek, a szakértők szigorúan óva intenek attól, hogy bárki orvosi konzultáció nélkül, megelőzési céllal kezdjen ibuprofént szedni.
A gyógyszer hosszú távú vagy nagy dózisú szedése ugyanis súlyos, akár életveszélyes mellékhatásokkal járhat:
- Gyomorfekély és bélvérzés
- Vesekárosodás
- Szívroham és stroke kockázatának növekedése
Ráadásul az ibuprofén kölcsönhatásba léphet más gyógyszerekkel, például véralvadásgátlókkal és antidepresszánsokkal, ami vérzést okozhat. Egy másik kutatás rámutatott, hogy bizonyos esetekben a gyulladáscsökkentők szedése a rák diagnózisa után akár növelheti is a halálozási kockázatot , ami jól mutatja, mennyire bonyolult a szervezetünk működése.
Az ibuprofén talán egy napon része lehet a rákmegelőzési stratégiának, de addig is marad a bevált módszer:
egészséges étkezés, mozgás és az orvos utasításainak betartása.