Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egressy Mátyás eltűnése: meddig számít valaki körözött személynek?

Ez nem semmi!

Putyin meglepő tettén ámul a világ

gyógyszer

Minden magyar szekrényében ott lapul a gyógyszer, ami legyőzheti a rákot?

2 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Összefüggést találtak egy olcsóbb, vény nélkül kapható szer és a daganatos betegségek kockázata között. Az ibuprofén az egyik legszélesebb körben használt fájdalomcsillapító, amelyet a magyarok is gyakran szednek fejfájásra vagy egyéb mindennapi panaszokra. Most kiderült: hatása jóval több lehet puszta tüneti kezelésnél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyógyszerrákfájdalomcsillapítókgyulladáscsökkentőfájdalomcsillapító

Ahogy a tudósok folyamatosan vizsgálják, hogyan járul hozzá a krónikus gyulladás a rák kialakulásához, az ibuprofén egyre nagyobb és komolyabb figyelmet kap a szakemberek körében. A legfrissebb kutatások ugyanis arra engednek következtetni, hogy ennek a népszerű gyógyszernek a hatása túlmutathat az egyszerű fájdalomcsillapításon, és potenciális rákellenes előnyöket is rejtegethet. De vajon tényleg létezik, hogy egy filléres készítmény a rák ellenszere legyen?

Az ibuprofén rákellenes hatással rendelkezhet.
Az ibuprofén rákellenes hatással rendelkezhet.
Fotó: Google Gemini AI

Az iboprofén rákellenes hatása: 25 százalékkal alacsonyabb kockázat

Az ibuprofén a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek, szaknyelven az NSAID-ok csoportjába tartozik. A kutatók már az 1980-as évek óta gyanítják, hogy ezek a szerek hatásosak lehetnek a daganatok ellen, ám egy 2025-ös tanulmány most új megvilágításba helyezte a kérdést, kifejezetten az endometriumrák, azaz a méhnyálkahártya-rák kapcsán. Ez a betegség a méhrák leggyakoribb típusa, amely a méh belső borításában kezdődik, és leggyakrabban a változókor után lévő nőket érinti.

A Prosztata-, Tüdő-, Vastagbél- és Petefészekrák (PLCO) nevű óriásvizsgálat során több mint 42 000 nő adatait követték 12 éven keresztül. Az eredmények mindenkit megleptek: 

azoknál, akik havonta legalább 30 ibuprofén tablettát szedtek, 25 százalékkal alacsonyabb volt az esély a méhnyálkahártya-rák kialakulására azokhoz képest, akik alig vagy egyáltalán nem szedték a gyógyszert.

Érdekes módon a másik népszerű gyógyszer, az aszpirin nem mutatott ilyen védőhatást ebben a típusú rákban , bár a bélrák kiújulásának megelőzésében annak is lehet szerepe.

Hogyan pusztíthatja el a rákot egy fájdalomcsillapító?

A titok nyitja a gyulladásban rejlik. A gyulladás a rák egyik legfontosabb jellemzője, az ibuprofén pedig – ahogy a neve is mutatja – gyulladáscsökkentő szer. 

A gyógyszer blokkolja a szervezetben lévő COX-2 nevű enzimeket, amelyek a gyulladásért felelősek.

Ezzel csökkenti az úgynevezett prosztaglandinok termelődését; ezek azok a kémiai hírvivő anyagok, amelyek a sejtek, így sajnos a rákos sejtek növekedését is serkentik.

De ez még nem minden! Az ibuprofén a genetika szintjén is beavatkozhat. 

Úgy tűnik, képes befolyásolni olyan rákkal kapcsolatos géneket (mint a HIF-1α vagy a STAT3), amelyek segítenek a daganatsejteknek túlélni az oxigénhiányos állapotokat.

Az ibuprofén egyszerűen kikapcsolhatja vagy csökkentheti ezen gének aktivitását, így a rákos sejtek sebezhetőbbé válnak, sőt, akár a kemoterápiára is érzékenyebben reagálhatnak.

A kutatások szerint az ibuprofén védőhatása nem áll meg a méhráknál: a vizsgálatok szerint csökkentheti 

  • a bél-, 
  • a mell-, 
  • a tüdő- 
  • és a prosztatarák kockázatát is.

Csak óvatosan: súlyos árat fizethet, aki ész nélkül szedi az ibuprofént

Mielőtt azonban mindenki lerohanná a patikákat, az orvosok komoly figyelmeztetést adtak ki. Bár az eredmények ígéretesek, a szakértők szigorúan óva intenek attól, hogy bárki orvosi konzultáció nélkül, megelőzési céllal kezdjen ibuprofént szedni.

A gyógyszer hosszú távú vagy nagy dózisú szedése ugyanis súlyos, akár életveszélyes mellékhatásokkal járhat:

  • Gyomorfekély és bélvérzés
  • Vesekárosodás
  • Szívroham és stroke kockázatának növekedése

Ráadásul az ibuprofén kölcsönhatásba léphet más gyógyszerekkel, például véralvadásgátlókkal és antidepresszánsokkal, ami vérzést okozhat. Egy másik kutatás rámutatott, hogy bizonyos esetekben a gyulladáscsökkentők szedése a rák diagnózisa után akár növelheti is a halálozási kockázatot , ami jól mutatja, mennyire bonyolult a szervezetünk működése.

Az ibuprofén talán egy napon része lehet a rákmegelőzési stratégiának, de addig is marad a bevált módszer: 

egészséges étkezés, mozgás és az orvos utasításainak betartása.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!