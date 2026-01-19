Minden magyar szekrényében ott lapul a gyógyszer, ami legyőzheti a rákot?

Ahogy a tudósok folyamatosan vizsgálják, hogyan járul hozzá a krónikus gyulladás a rák kialakulásához, az ibuprofén egyre nagyobb és komolyabb figyelmet kap a szakemberek körében. A legfrissebb kutatások ugyanis arra engednek következtetni, hogy ennek a népszerű gyógyszernek a hatása túlmutathat az egyszerű fájdalomcsillapításon, és potenciális rákellenes előnyöket is rejtegethet. De vajon tényleg létezik, hogy egy filléres készítmény a rák ellenszere legyen?

Az ibuprofén rákellenes hatással rendelkezhet.

Fotó: Google Gemini AI

Az iboprofén rákellenes hatása: 25 százalékkal alacsonyabb kockázat

Az ibuprofén a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek, szaknyelven az NSAID-ok csoportjába tartozik. A kutatók már az 1980-as évek óta gyanítják, hogy ezek a szerek hatásosak lehetnek a daganatok ellen, ám egy 2025-ös tanulmány most új megvilágításba helyezte a kérdést, kifejezetten az endometriumrák, azaz a méhnyálkahártya-rák kapcsán. Ez a betegség a méhrák leggyakoribb típusa, amely a méh belső borításában kezdődik, és leggyakrabban a változókor után lévő nőket érinti.

A Prosztata-, Tüdő-, Vastagbél- és Petefészekrák (PLCO) nevű óriásvizsgálat során több mint 42 000 nő adatait követték 12 éven keresztül. Az eredmények mindenkit megleptek:

azoknál, akik havonta legalább 30 ibuprofén tablettát szedtek, 25 százalékkal alacsonyabb volt az esély a méhnyálkahártya-rák kialakulására azokhoz képest, akik alig vagy egyáltalán nem szedték a gyógyszert.

Érdekes módon a másik népszerű gyógyszer, az aszpirin nem mutatott ilyen védőhatást ebben a típusú rákban , bár a bélrák kiújulásának megelőzésében annak is lehet szerepe.

Hogyan pusztíthatja el a rákot egy fájdalomcsillapító?

A titok nyitja a gyulladásban rejlik. A gyulladás a rák egyik legfontosabb jellemzője, az ibuprofén pedig – ahogy a neve is mutatja – gyulladáscsökkentő szer.

A gyógyszer blokkolja a szervezetben lévő COX-2 nevű enzimeket, amelyek a gyulladásért felelősek.

Ezzel csökkenti az úgynevezett prosztaglandinok termelődését; ezek azok a kémiai hírvivő anyagok, amelyek a sejtek, így sajnos a rákos sejtek növekedését is serkentik.