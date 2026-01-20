Miért ver át újra és újra az időjárás-előrejelzés? Itt a meglepő válasz

Hírlevél
Olvasási idő: 10 perc
Ebben a cikkben mélyre ásunk a tudományban, hogy megértsük, miért marad a bizonytalanság hűséges kísérője minden meteorológiai modellnek. Megvizsgáljuk, hogyan befolyásolja a kezdeti adatok pontossága a végeredményt, és miért válik exponenciálisan nehezebbé a jövőbe látás minden egyes nappal. Lerántjuk a leplet a légkör titkairól és az időjárás-előrejelzés bonyolultságáról.
időjárás előrejelzéslégkörvalószínűség

Szinte mindannyian jártunk már úgy, hogy reggel magabiztosan hagytuk otthon az esernyőt, bízva az időjárás-jelentésben, csak hogy délután bőrig ázva térjünk haza. Ez a frusztráló élmény gyakran felveti a kérdést: a mai szuperkomputerek és műholdak korában miért tévednek még mindig a meteorológusok? A válasz nem a szakemberek hozzáértésében rejlik, hanem magának a légkörnek a kaotikus, szinte megszelídíthetetlen természetében. Az időjárás-előrejelzés ugyanis nem csupán adatok elemzése, hanem egy állandó küzdelem a fizika törvényeinek legbonyolultabb egyenleteivel. 

időjárás-előrejelzés A scientist at the India Meteorological Department Earth System Science Organisation points to a section of the screen showing the position of Cyclone Dana to media people inside his office in Kolkata, India, on October 23, 2024. The Regional Meteorological Centre Kolkata (IMD) predicts on Wednesday that Cyclone Dana will bring heavy rainfall to several districts in Odisha and West Bengal over the next three days. Cyclone Dana is expected to make landfall between Bhitarkanika National Park and Dhamra port in the Odisha district early Friday, with wind speeds reaching up to 120 kilometers per hour. (Photo by Rupak De Chowdhuri/NurPhoto) (Photo by RUPAK DE CHOWDHURI / NurPhoto via AFP)
Az időjárás-előrejelzést valószínűségi folyamatok befolyásolják
Fotó: RUPAK DE CHOWDHURI / NurPhoto

Időjárás-előrejelzés és a pillangóhatás

Edward Lorenz, a híres meteorológus, az 1960-as években véletlenül fedezte fel azt a jelenséget, amelyet ma „pillangóhatásként" ismerünk. Ez az elmélet kimondja, hogy egy rendszer kezdeti állapotában bekövetkező apró változás hatalmas és kiszámíthatatlan következményekkel járhat a későbbiekben. Képzelj el egy pillangót, amely megrebbenti a szárnyait Brazíliában; ez a jelentéktelennek tűnő légmozgás elméletileg tornádót idézhet elő Texasban hetekkel később. A meteorológiában ez a bizonytalanság alapköve: mivel lehetetlen a Föld minden egyes köbcentiméterének hőmérsékletét, nyomását és páratartalmát tökéletesen mérni, a kezdeti adatok mindig tartalmaznak apró hibákat. 

Ezek a kezdeti hibák azonban nem maradnak kicsik. Ahogy a szuperszámítógépek futtatják a szimulációkat, ezek az apró eltérések idővel felnagyítódnak. Ezért van az, hogy egy előrejelzés az első 24 órában még rendkívül pontos lehet, de három nap után a megbízhatósága drasztikusan csökken. A légkör egy kaotikus rendszer, ahol minden mindennel összefügg, és egy apró, nem mért adat is teljesen más irányba terelheti a modell futtatását. A meteorológusok ezt „determinisztikus káosznak" hívják, ami azt jelenti, hogy bár a fizikai törvények ismertek, a rendszer viselkedése hosszú távon megjósolhatatlan marad.

Adathiány és a modellek korlátai

Bár műholdak ezrei keringenek a Föld körül, és rengeteg földi mérőállomás gyűjti az adatokat, még mindig vannak „vakfoltok" a bolygónkon. Az óceánok hatalmas területei, a sarkvidékek vagy a ritkán lakott sivatagok felett jóval kevesebb mérési adat áll rendelkezésre. Ezek a hiányzó információk jelentős nehézségek elé állítják a szakembereket, hiszen a globális légkör egységes rendszerként működik. Ha nem ismerjük pontosan a Csendes-óceán feletti viharrendszer állapotát, az napokkal később Európa időjárását is befolyásolhatja, növelve a pontatlanság kockázatát. 

Továbbá, maguk a matematikai modellek sem tökéletesek. A légkör folyamatait leíró egyenletek annyira bonyolultak, hogy a számítógépeknek egyszerűsíteniük kell a valóságot ahhoz, hogy emberi időléptékben eredményt adjanak. A modellek a Földet rácspontokra osztják, de a rácspontok közötti távolság gyakran több kilométer. Ez azt jelenti, hogy a kisebb skálájú jelenségeket – mint például egy helyi zivatarfelhő kialakulását vagy a domborzat apró módosító hatását – a modell csak közelítőleg tudja kezelni. Ez a kényszerű egyszerűsítés elkerülhetetlenül torzítja a valóságot, és újabb hibalehetőségeket visz a rendszerbe.

This handout from the Japan Meteorological Agency (JMA) released on October 9, 2025 shows a Himawari satellite image of Typhoon Halong (bottom) moving closer to the Izu island chain south of Tokyo. (Photo by Handout / Japan Meteorological Agency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: HANDOUT / Japan Meteorological Agency

Időhorizontok harca

Amikor az időjárásról beszélünk, élesen el kell különítenünk a rövid távú előrejelzés és a távolabbi kilátások megbízhatóságát. A rövid távú, 1-3 napos prognózisok ma már lenyűgöző pontosságúak, gyakran elérik a 90-95%-os beválási arányt. Ekkor a légkör tehetetlensége még dominál, és a kezdeti állapotból viszonylag egyenes út vezet a közeli jövőbe. Ilyenkor a meteorológusok nagy biztonsággal meg tudják mondani, hogy szükség lesz-e esernyőre, vagy érdemes-e szabadtéri programot tervezni.

Ezzel szemben a hosszú távú előrejelzés (7-10 napon túl) inkább hasonlít egy valószínűségszámítási gyakorlatra, mintsem konkrét jóslatra. Két hét után a káosz elmélete átveszi az uralmat, és a modellek „szétfutnak": az egyik modellszámítás verőfényes napsütést, míg a másik havazást ígér ugyanarra a napra. Emiatt a szakemberek ilyenkor már nem konkrét hőmérsékleteket, hanem trendeket jeleznek: „átlagosnál melegebb" vagy „csapadékosabb" időszak várható. Fontos megérteni, hogy ez nem a meteorológus tévedése, hanem a tudomány jelenlegi határainak korlátja.

A valószínűség ereje

Sokan elvárják, hogy az időjárás-jelentés egyértelmű választ adjon: fog esni vagy sem. A valóságban azonban a modern meteorológia egyre inkább a valószínűségi előrejelzések felé mozdul el. Ahelyett, hogy egyetlen forgatókönyvet futtatnának le, a szuperszámítógépek ma már ún. „ensemble" (együttes) futtatásokat végeznek. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a modellt 50-szer indítják el, minden alkalommal picit módosítva a kezdeti feltételeket.

Ha mind az 50 futtatás hasonló eredményt ad, akkor a meteorológus bátran kijelentheti, hogy eső várható. Ha azonban az eredmények szétszóródnak, és csak 30% mutat csapadékot, akkor az előrejelzés is bizonytalanabb lesz. Ez a módszer segít számszerűsíteni a bizonytalanságot, és sokkal őszintébb képet ad a várható időjárásról. Tehát, amikor azt halljuk, hogy „30% esély van esőre", az nem azt jelenti, hogy a meteorológus tanácstalan, hanem azt, hogy a légkör jelenlegi állapota többféle kimenetelt is lehetővé tesz. A bizonytalanság elfogadása tehát kulcsfontosságú ahhoz, hogy helyesen értelmezzük az előrejelzéseket és ne érjenek minket kellemetlen meglepetések.

 

