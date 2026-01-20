Miért ver át újra és újra az időjárás-előrejelzés? Itt a meglepő válasz

Szinte mindannyian jártunk már úgy, hogy reggel magabiztosan hagytuk otthon az esernyőt, bízva az időjárás-jelentésben, csak hogy délután bőrig ázva térjünk haza. Ez a frusztráló élmény gyakran felveti a kérdést: a mai szuperkomputerek és műholdak korában miért tévednek még mindig a meteorológusok? A válasz nem a szakemberek hozzáértésében rejlik, hanem magának a légkörnek a kaotikus, szinte megszelídíthetetlen természetében. Az időjárás-előrejelzés ugyanis nem csupán adatok elemzése, hanem egy állandó küzdelem a fizika törvényeinek legbonyolultabb egyenleteivel.

Az időjárás-előrejelzést valószínűségi folyamatok befolyásolják

Fotó: RUPAK DE CHOWDHURI / NurPhoto

Időjárás-előrejelzés és a pillangóhatás

Edward Lorenz, a híres meteorológus, az 1960-as években véletlenül fedezte fel azt a jelenséget, amelyet ma „pillangóhatásként" ismerünk. Ez az elmélet kimondja, hogy egy rendszer kezdeti állapotában bekövetkező apró változás hatalmas és kiszámíthatatlan következményekkel járhat a későbbiekben. Képzelj el egy pillangót, amely megrebbenti a szárnyait Brazíliában; ez a jelentéktelennek tűnő légmozgás elméletileg tornádót idézhet elő Texasban hetekkel később. A meteorológiában ez a bizonytalanság alapköve: mivel lehetetlen a Föld minden egyes köbcentiméterének hőmérsékletét, nyomását és páratartalmát tökéletesen mérni, a kezdeti adatok mindig tartalmaznak apró hibákat.

Ezek a kezdeti hibák azonban nem maradnak kicsik. Ahogy a szuperszámítógépek futtatják a szimulációkat, ezek az apró eltérések idővel felnagyítódnak. Ezért van az, hogy egy előrejelzés az első 24 órában még rendkívül pontos lehet, de három nap után a megbízhatósága drasztikusan csökken. A légkör egy kaotikus rendszer, ahol minden mindennel összefügg, és egy apró, nem mért adat is teljesen más irányba terelheti a modell futtatását. A meteorológusok ezt „determinisztikus káosznak" hívják, ami azt jelenti, hogy bár a fizikai törvények ismertek, a rendszer viselkedése hosszú távon megjósolhatatlan marad.

Adathiány és a modellek korlátai

Bár műholdak ezrei keringenek a Föld körül, és rengeteg földi mérőállomás gyűjti az adatokat, még mindig vannak „vakfoltok" a bolygónkon. Az óceánok hatalmas területei, a sarkvidékek vagy a ritkán lakott sivatagok felett jóval kevesebb mérési adat áll rendelkezésre. Ezek a hiányzó információk jelentős nehézségek elé állítják a szakembereket, hiszen a globális légkör egységes rendszerként működik. Ha nem ismerjük pontosan a Csendes-óceán feletti viharrendszer állapotát, az napokkal később Európa időjárását is befolyásolhatja, növelve a pontatlanság kockázatát.