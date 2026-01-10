Ijesztő felfedezés: rákot okozhat ez a két népszerű étel

A párizsi Sorbonne Egyetem tudósai több mint 90 000 felnőtt étkezési szokásait követték nyomon hét éven keresztül, és megdöbbentő eredményekre jutottak. A kutatás rávilágított arra, hogy a modern élelmiszer-feldolgozási technológiák jelentős egészségügyi kockázatokat hordoznak magukban, akár a rák kialakulását is elősegíthetik. Az emulgeálószerek, amelyeket széles körben alkalmaznak különböző élelmiszerekben a textúra javítása és az összetevők összetartása érdekében, súlyos következményekkel járhatnak. Ezek a szerek nem csupán a feldolgozott húsárukban, hanem a látszólag ártalmatlan fűszerekben és édesipari termékekben is jelen vannak, így szinte lehetetlen teljesen elkerülni őket.

Ijesztő felfedezés: még a ketchup és a mustár is rákot okozhat

Rák: az emulgeálószerek láthatatlan fenyegetése

A francia kutatók által azonosított legveszélyesebb adalékanyagok közé tartoznak bizonyos cellulóz alapú emulgeálószerek, különösen az E460-tól E468-ig terjedő kódszámmal jelölt vegyületek. Ezek az anyagok megtalálhatók az ipari kenyerekben, süteményekben, desszertekben és még a szendvicskrémekben is. A vizsgálat kimutatta, hogy az E460 kategóriájú adalékanyag közvetlen kapcsolatban áll az emlőrák és a prosztatarák fokozott előfordulásával, míg az E468 típusú anyagok minden rákfajtára nézve növelik a kockázatot.

Az E339-es adalékanyag, amely számos ételben megjelenik, szintén szignifikáns kockázati tényezőnek bizonyult. A kutatók kiemelték, hogy ezek az emulgeálószerek nem csak az élelmiszerekben fordulnak elő. Meglepő módon különböző személyi higiéniai termékekben, például bizonyos típusú fogkrémekben is megtalálhatók, ami még inkább megnehezíti az expozíció elkerülését. A bél mikrobiomjára gyakorolt káros hatásuk miatt ezek az anyagok gyulladást okozhatnak, ami hosszú távon rákos elváltozások kialakulásához vezethet.

Praktikus lépések az egészségünk védelmében

A mindennapi étkezési szokásaink tudatos megváltoztatása kulcsfontosságú a kockázatok csökkentésében. Érdemes alaposan áttanulmányozni az élelmiszerek címkéit és kerülni azokat a termékeket, amelyek hosszú adalékanyag-listával rendelkeznek. A ketchup és mustár esetében például válasszunk bio vagy természetes összetevőkből készült változatokat, amelyek nem tartalmaznak mesterséges emulgeálószereket. Bár ezek a termékek gyakran drágábbak, az egészségünk megéri a befektetést.