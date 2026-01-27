Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer

Az immunrendszer fiatalítása az egyik legnagyobb kihívás az öregedéskutatásban, mivel szervezetünk védvonala az évek múlásával természetes módon gyengül. Ennek a hanyatlásnak a hátterében elsősorban a csecsemőmirigy, a timusz sorvadása áll. Ez a mellkasban, a szív előtt elhelyezkedő kis szerv felelős a T-limfociták, vagyis az immunrendszer „elit katonáinak” a kiképzéséért. Fiatal felnőttkortól kezdve azonban a csecsemőmirigy működése fokozatosan romlik, állománya zsírossá válik és összezsugorodik, ami drasztikusan csökkenti az új T-limfociták termelését. A T-limfociták szerepe pedig elengedhetetlen, hiszen ezek a sejtek ismerik fel és pusztítják el a szervezetbe kerülő idegen anyagokat és a hibás sejteket.
A Massachusetts Institute of Technology és a Harvard Egyetem kutatói azonban rájöttek, hogy a probléma orvoslásához nem feltétlenül kell a sorvadó szervet meggyógyítani.
Az immunrendszer fiatalítása: egy vadonatúj megközelítés
A tudóscsoport egy forradalmi megoldást választott:
a májat használták fel arra, hogy ideiglenesen átvegye a csecsemőmirigy feladatait.
A vizsgálatok során összehasonlították a fiatal és idős egerek szervezetét, és három olyan jelzőfehérjét (DLL1, FLT3-L és IL-7) azonosítottak, amelyek szintje az öregedéssel párhuzamosan csökken. Ezek a molekulák irányítják a sejtek T-limfocitává válását és gondoskodnak azok túléléséről. A stratégia lényege az volt, hogy ezeket a hiányzó faktorokat a májjal termeltessék meg.
A máj ugyanis még idős korban is kiváló fehérjetermelő képességgel rendelkezik, ráadásul anatómiai helyzete révén a megtermelt anyagokat közvetlenül a véráramba juttatja, így azok eljuthatnak a szervezet minden pontjára.
Ez a megközelítés új távlatokat nyithat az öregedés lassítása terén.
A módszer sikerének kulcsa az ún. hírvivő ribonukleinsav technológia volt, amely a modern vakcinák révén vált ismertté. A hírvivő ribonukleinsav (mRNS) gyakorlatilag egy genetikai „utasításkészlet”, amely megmondja a sejteknek, milyen fehérjéket állítsanak elő. A kutatók speciális lipid nanorészecskékbe csomagolták a három fehérje kódját, és bejuttatták azokat az idős egerek májsejtjeibe. A májsejtek végrehajtották az utasítást, és elkezdték termelni a fiatalító koktélt.
Az eredmények igazolták a várakozásokat:
- a kezelés hatására az idős állatokban újra megnőtt a T-limfociták száma és sokfélesége, ami kulcsfontosságú lépés, ha a célunk az immunrendszer erősítése időskorban.
Látványos eredmények a fertőzések és daganatok ellen
A kísérletek során a kezelt egerek immunrendszere látványosan megerősödött. Amikor védőoltást kaptak, szervezetük sokkal erőteljesebb immunválaszt produkált, mint a kezeletlen társaiké, megközelítve a fiatal állatok reakcióját.
Még figyelemreméltóbb volt a hatás a daganatokkal szemben: a T-limfociták hatékonyabban vették fel a harcot a rákos sejtekkel, és a kezelés szignifikánsan javította a túlélési esélyeket.
Az állatkísérletek tapasztalata: biztonságos védelem mellékhatások nélkül
Különösen fontos szempont a biztonság. Az immunrendszer fiatalítása során ugyanis fennállhat a veszély, hogy a túlzottan stimulált védekező mechanizmus a saját szövetek ellen fordul, autoimmun betegségeket okozva. A most alkalmazott módszer azonban elkerülte ezt a csapdát.
Mivel a bevitt mRNS idővel lebomlik, a máj csak átmenetileg termeli a serkentő faktorokat.
Ez a kontrollált, időszakos hatás elegendő volt az immunrendszer fellendítéséhez, de nem okozott krónikus gyulladást vagy szervi károsodást az állatoknál.
Korai még győzelmet hirdetni, de az előzetes eredmények biztatóak
Bár az eredmények rendkívül ígéretesek, a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a módszert egyelőre csak egereken tesztelték. A jövőben további vizsgálatokra lesz szükség annak megállapítására, hogy az eljárás embereknél is biztonságos és hatékony-e.
A kutatók azt tervezik, hogy kiterjesztik a tanulmányt más állatfajokra és további jelzőfehérjéket is vizsgálnak. Ha a kísérletek ezt követően is sikeresek lesznek, a májalapú megközelítés biztonságos alternatívát kínálhat a jelenlegi, gyakran mellékhatásokkal járó immunerősítő terápiákkal szemben.
A teljes tanulmány a Nature magazinban jelent meg.