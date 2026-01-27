Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer

Az immunrendszer fiatalítása az egyik legnagyobb kihívás az öregedéskutatásban, mivel szervezetünk védvonala az évek múlásával természetes módon gyengül. Ennek a hanyatlásnak a hátterében elsősorban a csecsemőmirigy, a timusz sorvadása áll. Ez a mellkasban, a szív előtt elhelyezkedő kis szerv felelős a T-limfociták, vagyis az immunrendszer „elit katonáinak” a kiképzéséért. Fiatal felnőttkortól kezdve azonban a csecsemőmirigy működése fokozatosan romlik, állománya zsírossá válik és összezsugorodik, ami drasztikusan csökkenti az új T-limfociták termelését. A T-limfociták szerepe pedig elengedhetetlen, hiszen ezek a sejtek ismerik fel és pusztítják el a szervezetbe kerülő idegen anyagokat és a hibás sejteket.

Illusztráció a szervezetünk egyik legfontosabb védvonaláról: az immunrendszer fiatalítása révén a T-limfociták szerepe ismét megerősödhet, ami az öregedés lassítása és a betegségek legyőzése szempontjából is sorsdöntő.

A Massachusetts Institute of Technology és a Harvard Egyetem kutatói azonban rájöttek, hogy a probléma orvoslásához nem feltétlenül kell a sorvadó szervet meggyógyítani.

Az immunrendszer fiatalítása: egy vadonatúj megközelítés

A tudóscsoport egy forradalmi megoldást választott:

a májat használták fel arra, hogy ideiglenesen átvegye a csecsemőmirigy feladatait.

A vizsgálatok során összehasonlították a fiatal és idős egerek szervezetét, és három olyan jelzőfehérjét (DLL1, FLT3-L és IL-7) azonosítottak, amelyek szintje az öregedéssel párhuzamosan csökken. Ezek a molekulák irányítják a sejtek T-limfocitává válását és gondoskodnak azok túléléséről. A stratégia lényege az volt, hogy ezeket a hiányzó faktorokat a májjal termeltessék meg.

A máj ugyanis még idős korban is kiváló fehérjetermelő képességgel rendelkezik, ráadásul anatómiai helyzete révén a megtermelt anyagokat közvetlenül a véráramba juttatja, így azok eljuthatnak a szervezet minden pontjára.

Ez a megközelítés új távlatokat nyithat az öregedés lassítása terén.

A módszer sikerének kulcsa az ún. hírvivő ribonukleinsav technológia volt, amely a modern vakcinák révén vált ismertté. A hírvivő ribonukleinsav (mRNS) gyakorlatilag egy genetikai „utasításkészlet”, amely megmondja a sejteknek, milyen fehérjéket állítsanak elő. A kutatók speciális lipid nanorészecskékbe csomagolták a három fehérje kódját, és bejuttatták azokat az idős egerek májsejtjeibe. A májsejtek végrehajtották az utasítást, és elkezdték termelni a fiatalító koktélt.