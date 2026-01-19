Legyőztük az influenzát? Megvan a módszer, amivel végleg megállítható a vírus

Fontos felfedezést tettek a Marylandi Egyetem kutatói, ami alapjaiban változtathatja meg mindazt, amit az influenza elleni védekezésről gondoltunk. Bár a világon évente egymilliárd embert dönt le a lábáról a kór, most kiderült, hogyan fékezhető meg valójában az influenza, és az eredmények biztatóbbak, mint valaha - olvasható a SciTech Daily cikkében.

Az influenza kórokozója.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Különösen aktuális a felfedezés, hiszen az idei szezon brutálisnak ígérkezik:

egy új, gyorsan terjedő variáns, a titokzatos "K alklád" tartja rettegésben a világot.

Csak az Egyesült Államokban már 81 000 embert kellett kórházban ápolni miatta. A tudósok ezért egy bátor, szinte őrültnek tűnő kísérletre szánták el magukat, hogy megértsék a kórt.

Valóságshow a karanténszállóban: együtt éltek az influenza vírusával

A kutatók egy baltimore-i szálloda egyik emeletét alakították át hermetikusan lezárt karanténzónává. Itt zártak össze igazoltan fertőzött egyetemistákat és makkegészséges, középkorú önkénteseket. A kísérlet leginkább egy furcsa valóságshow-ra hasonlított: a résztvevők két héten át éjjel-nappal együtt voltak.

Nem kímélték magukat: közös programokon vettek részt, jógáztak, nyújtottak, sőt még együtt is táncoltak. De ez még nem minden! A betegek által használt tollakat, tableteket és mikrofonokat is kézről kézre adták. A tudósok biztosra vették, hogy a szoros kontaktus miatt az influenza futótűzként fog terjedni. Ám ekkor jött a fordulat:

a kísérlet végére egyetlen egészséges önkéntes sem kapta el a fertőzést.

Mi történt a zárt ajtók mögött?

A kísérletet vezető Dr. Donald Milton és csapata árgus szemekkel figyelte az eseményeket. Egy speciális, "Gesundheit II" (azaz "Egészségére") nevű futurisztikus géppel minden nap mintát vettek a résztvevők leheletéből, hogy lássák, mennyi vírust bocsátanak ki a levegőbe. A részletes elemzés végül három fő okot tárt fel, ami megállította a járványt:

A "csendes" hordozók: Bár a fertőzött diákok orrában hemzsegtek a vírusok, meglepő módon alig köhögtek. Dr. Jianyu Lai, a kutatás egyik vezetője szerint ez volt a kulcs: a köhögés hiánya miatt a vírus nem tudott nagy mennyiségben a levegőbe kerülni.

Bár a fertőzött diákok orrában hemzsegtek a vírusok, meglepő módon alig köhögtek. Dr. Jianyu Lai, a kutatás egyik vezetője szerint ez volt a kulcs: a köhögés hiánya miatt a vírus nem tudott nagy mennyiségben a levegőbe kerülni. A láthatatlan védőpajzs: A szobában folyamatosan működött egy fűtőtest és egy páramentesítő, ami gyorsan keverte a levegőt. Ez a mesterséges légörvény gyakorlatilag "felhígította" a levegőbe kerülő vírusokat, így azok nem tudtak fertőző koncentrációt elérni.

A szobában folyamatosan működött egy fűtőtest és egy páramentesítő, ami gyorsan keverte a levegőt. Ez a mesterséges légörvény gyakorlatilag "felhígította" a levegőbe kerülő vírusokat, így azok nem tudtak fertőző koncentrációt elérni. Az életkor rejtélye: A középkorú önkéntesek szervezete valószínűleg ellenállóbbnak bizonyult a fiatalok betegségével szemben.

Így védekezhet Ön is hatékonyan – a szakértő tanácsai

A tanulmány legfontosabb tanulsága, hogy a levegő tisztasága és mozgása védhet a megfertőződéstől. Dr. Milton figyelmeztet: a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha zárt térben, állott levegőjű szobában vagyunk közel másokhoz.