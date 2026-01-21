Hihetetlen csillagászati rejtélyt oldhattak meg – fordulat történt az űrben

A Jupiter holdrendszerét vizsgáló űrszondák már az 1970-es évek végén rámutattak, hogy a bolygó nagy holdjai meglepően eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A legszembetűnőbb különbség az Io és az Europa között figyelhető meg.
A Jupiter holdjai: két szomszéd, mégis két külön világ
Míg az Io a Naprendszer „legvulkanikusabb” égitestje, és gyakorlatilag nyomát sem mutatja a víznek, addig az Europa felszínét jég borítja, alatta pedig a feltételezések szerint folyékony vízből álló óceán húzódik.
„Az Io és az Europa egymás közvetlen szomszédságában keringenek a Jupiter körül, mégis olyanok, mintha teljesen más rendszerből származnának” – mondta Olivier Mousis, a tanulmány egyik szerzője.
Két elmélet versengett egymással
A kutatócsoport két fő elméletet vizsgált meg a különbségek eredetére. Az egyik szerint a Jupiterhez közeli, szélsőséges környezet már a holdak kialakulásakor megakadályozta a vízjég megőrzését, így az Io eleve száraz anyagokból jött létre.
A másik feltételezés az volt, hogy mindkét Galilei-hold kezdetben hasonló víztartalommal rendelkezett, de az Io az idők során különböző folyamatok miatt elveszítette illékony anyagait.
A számítások nem támasztják alá a vízvesztést
A nemzetközi kutatócsoport – amelyet az Aix-Marseille University és a Southwest Research Institute vezetett – részletes modellekkel rekonstruálta az Io és az Europa korai fejlődését, feltételezve, hogy a holdak víztartalma születésük során az ásványokba zárt vízből származik.
A modellek figyelembe vették a fiatal Jupiter-rendszer összes jelentős belső hőforrását, beleértve az akkréciós felmelegedést, a radioaktív bomlást, az árapály-fűtést és a Jupiter intenzív sugárzását is. A számítások azonban azt mutatták, hogy az Io egyszerűen nem képes hatékonyan megszabadulni a víztől még szélsőséges körülmények között sem.
Ugyanez igaz az Europára is: még extrém hatások esetén sem veszítené el vízkészletét.
A legegyszerűbb magyarázat bizonyult a helyesnek
A kutatás eredménye szerint a két hold már a kialakulásakor alapvetően különbözött: az Io száraz anyagokból formálódott, míg az Europa jégben gazdag építőelemekből állt össze.
A legegyszerűbb magyarázat bizonyult helyesnek: az Io szárazon született, az Europa pedig vízben gazdagon – és ezt a későbbi fejlődés sem tudta megváltoztatni”
– fogalmazott Mousis.
Az eredményeket az The Astrophysical Journal közölte.
Új megvilágításba kerülnek a Jupiter-holdak
A tanulmány szerint a Galilei-holdak közötti összetételbeli különbségek közvetlen lenyomatai annak az ősi környezetnek, amelyben a Jupiter körüli holdrendszer kialakult. Ez megkérdőjelezi azt a régóta elfogadott elképzelést, hogy az Io nagy sűrűsége a későbbi, tömeges illékonyanyag-vesztés következménye lenne.
Közelgő űrmissziók adhatnak végső választ a kérdésre
A következő évtizedben új űrszondák vizsgálják majd közelebbről a Jupiter holdjait.
- A 2031-ben induló NASA Europa Clipper-küldetés és az Európai Űrügynökség Juice-missziója várhatóan kulcsfontosságú adatokat fog szolgáltatni a holdak eredetének pontosabb megértéséhez.
Különösen az Europa felszínén feltörő vízjég-kitörések vizsgálata segíthet rekonstruálni a Jupiter-holdrendszer legkorábbi történetét, és ellenőrizni az új kutatás következtetéseit.