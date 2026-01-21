Hihetetlen csillagászati rejtélyt oldhattak meg – fordulat történt az űrben

A Jupiter holdrendszerét vizsgáló űrszondák már az 1970-es évek végén rámutattak, hogy a bolygó nagy holdjai meglepően eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. A legszembetűnőbb különbség az Io és az Europa között figyelhető meg.

A Jupiter Galilei-holdjai a bolygótól távoladva

Kép: Southwest Reasearch Institute

A Jupiter holdjai: két szomszéd, mégis két külön világ

Míg az Io a Naprendszer „legvulkanikusabb” égitestje, és gyakorlatilag nyomát sem mutatja a víznek, addig az Europa felszínét jég borítja, alatta pedig a feltételezések szerint folyékony vízből álló óceán húzódik.

„Az Io és az Europa egymás közvetlen szomszédságában keringenek a Jupiter körül, mégis olyanok, mintha teljesen más rendszerből származnának” – mondta Olivier Mousis, a tanulmány egyik szerzője.

Két elmélet versengett egymással

A kutatócsoport két fő elméletet vizsgált meg a különbségek eredetére. Az egyik szerint a Jupiterhez közeli, szélsőséges környezet már a holdak kialakulásakor megakadályozta a vízjég megőrzését, így az Io eleve száraz anyagokból jött létre.

A másik feltételezés az volt, hogy mindkét Galilei-hold kezdetben hasonló víztartalommal rendelkezett, de az Io az idők során különböző folyamatok miatt elveszítette illékony anyagait.

A számítások nem támasztják alá a vízvesztést

A nemzetközi kutatócsoport – amelyet az Aix-Marseille University és a Southwest Research Institute vezetett – részletes modellekkel rekonstruálta az Io és az Europa korai fejlődését, feltételezve, hogy a holdak víztartalma születésük során az ásványokba zárt vízből származik.

A modellek figyelembe vették a fiatal Jupiter-rendszer összes jelentős belső hőforrását, beleértve az akkréciós felmelegedést, a radioaktív bomlást, az árapály-fűtést és a Jupiter intenzív sugárzását is. A számítások azonban azt mutatták, hogy az Io egyszerűen nem képes hatékonyan megszabadulni a víztől még szélsőséges körülmények között sem.

Ugyanez igaz az Europára is: még extrém hatások esetén sem veszítené el vízkészletét.

A legegyszerűbb magyarázat bizonyult a helyesnek

A kutatás eredménye szerint a két hold már a kialakulásakor alapvetően különbözött: az Io száraz anyagokból formálódott, míg az Europa jégben gazdag építőelemekből állt össze.

A legegyszerűbb magyarázat bizonyult helyesnek: az Io szárazon született, az Europa pedig vízben gazdagon – és ezt a későbbi fejlődés sem tudta megváltoztatni”

– fogalmazott Mousis.