Az élet nyomait keresték – de egészen mást találtak a Jupiter közelében

A csillagászok az 1990-es évek óta fokozott figyelemmel kísérik a Jupiter 95 holdjának egyikét, az Europát. A 3,120 kilométer átmérőjű holdról – amely kisebb, mint a mi Holdunk –, a Galileo szonda küldte az első adatokat, később pedig a Hubble űrteleszkóp.
A kutatók mostanáig úgy vélték, hogy az Europa a legígéretesebb égitest a Naprendszerünkben a Földön kívüli élet kialakulására. A holdon ugyanis egy globális óceán található. A becslések szerint ez a sós víztömeg 85-100 kilométer mély is lehet. Az óceán a fagyott felszín alatt folyékony állapotban van.
Márpedig az élet kialakulásának három alapvető feltétele van:
- A legfontosabb a folyékony víz. Az Europa felszíni jégrétege alatti, mély óceán megfelelő hely erre.
- A második az energia, mert, ahogy a földi életnél is, az Europán is szükség van erre. A felszínt érő fény ahhoz gyenge, hogy fotoszintézist hozzon létre, ugyanakkor pl. kémiai energia származhat vulkáni aktivitásból is. Ezeket ún. hidrotermális kürtők biztosíthatják olyan organizmusok számára, amelyek nem a napfényből „táplálkoznak.”
- A harmadik az élethez szükséges alapvető kémiai elemek megléte. A tudósok szerint az Europán található pl. szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, foszfor, kén, az óceánban és a kőzetekben is.
Új kutatás: még sincs élet a Jupiter holdján, az Europán
A Földön a tektonikus mozgások révén friss kőzet kerül kölcsönhatásba a vízzel. Ezek kölcsönhatása nyomán ezek az elemek belekerülhetnek a sós vízbe, emellett olyan anyagok keletkezhetnek, mint a metán, mindez pedig táplálhat mikroorganizmusokat.
Paul Byrne csillagász, a Washington Egyetem kutatója ezzel magyarázza a földi élet kialakulását. Mindehhez elengedhetetlenek voltak a vulkánok és a már említett hidrotermális kürtők. Ez utóbbiakat 1977-ben fedezték fel, a Galápagos-szigeteknél, amikor víz alatt vulkánkitöréseket tanulmányoztak. A tudósok legnagyobb meglepetésére azt tapasztalták, hogy a kürtők közvetlen közelében, ahol a forró magma az óceán hideg vízével találkozik, sok organizmus telepedett meg. Mintha csak odagyűltek volna erre a találkozási, kölcsönhatási pontra.
A kürtők ott alakulnak ki, ahol kőzetlemezek találkoznak, és ezek mozgása repedéseket okoz a tengerfenéken. Az amerikai tanulmány szerint azonban ilyennek nincs nyoma a Jupiter holdján.
Az ilyen tevékenységek nélkül nagyon nehéz kémiai reakciót kiváltani, márpedig a kutatásunk épp arra jutott, hogy az Europán nincsenek ilyen geológiai mozgások az óceán mélyén. Így az élet kialakulásának valószínűsége sokkal alacsonyabb, mint reméltük.
Mindez nem zárja ki, hogy a korábban lehetett dinamikus geológiai tevékenység az Europán. A NASA csillagásza, Robert Pappalardo arra emlékeztet, hogy az Europa és a testvérholdja, az Io periodikusan lehűl, majd felmelegszik.
Úgy tűnik, hogy 100 millió évenként változik ez a ciklus mindkét hold esetében. Az Europán ez teszi lehetővé, hogy ne fagyjon meg az óceán. Lehetséges, hogy most geológiailag inaktív időszakban vagyunk, de korábban volt ilyen tevékenység, és akkor élet is kialakulhatott a tengerben.
A NASA csillagásza szerint nagy kérdés, hogy esetleges akkor az organizmusok elpusztultak-e a hosszú inaktív időszakban, vagy alkalmazkodtak a körülményekhez.
Nemsokára kiderül, hogy van-e idegen életforma a világűrben
A kutatók néhány év múlva már többet tudnak az Europáról, ugyanis 2030-ban megérkezik a Jupiterhez a világ legnagyobb űrszondája. A kosárlabda-pálya méretű Europe Clipper majdnem 3 milliárd kilométeres utazás után jut el a célpontjáig. A szonda a Jupiter körül kering majd, de 49 alkalommal megközelíti az Europát is.
Üzenet a palackban
Az Europa Clipper küldetése nemcsak tudományos célú, hanem jelképes is. A szonda külső borítására ugyanis egy plakettet helyeznek el, amely egyébként az érzékeny műszereket is védi a kozmikus sugárzástól. A tantálból készült lemez belső oldalára 2,6 millió önként jelentkező nevét helyezték el egy microchipben. A nevek mikroszkopikus méretűek, alig érik el az emberi hajszálak vastagságának századrészét.
A lemez belső oldalán található egy kortárs vers, Ada Limón költeménye. Emellett szerepel rajta a Drake-formula, amelyet az intelligens élet valószínűségének becslésére használnak az űrkutatásban, és Ron Greeley bolygókutató arcképe illetve aláírása.
A külső oldalon hanghullámokat jelenítettek meg a lemezen, ezek a víz szó kimondott alakját írják le 103 földi nyelven. Középre pedig az amerikai jelnyelv vízszimbólumát rajzolták.