Az élet nyomait keresték – de egészen mást találtak a Jupiter közelében

A csillagászok az 1990-es évek óta fokozott figyelemmel kísérik a Jupiter 95 holdjának egyikét, az Europát. A 3,120 kilométer átmérőjű holdról – amely kisebb, mint a mi Holdunk –, a Galileo szonda küldte az első adatokat, később pedig a Hubble űrteleszkóp.

A Jupiter és négy holdja, felülről a második az Europa

Fotó: NASA/JPL/DLR

A kutatók mostanáig úgy vélték, hogy az Europa a legígéretesebb égitest a Naprendszerünkben a Földön kívüli élet kialakulására. A holdon ugyanis egy globális óceán található. A becslések szerint ez a sós víztömeg 85-100 kilométer mély is lehet. Az óceán a fagyott felszín alatt folyékony állapotban van.

Márpedig az élet kialakulásának három alapvető feltétele van:

A legfontosabb a folyékony víz. Az Europa felszíni jégrétege alatti, mély óceán megfelelő hely erre.

A második az energia, mert, ahogy a földi életnél is, az Europán is szükség van erre. A felszínt érő fény ahhoz gyenge, hogy fotoszintézist hozzon létre, ugyanakkor pl. kémiai energia származhat vulkáni aktivitásból is. Ezeket ún. hidrotermális kürtők biztosíthatják olyan organizmusok számára, amelyek nem a napfényből „táplálkoznak.”

A harmadik az élethez szükséges alapvető kémiai elemek megléte. A tudósok szerint az Europán található pl. szén, hidrogén, oxigén, nitrogén, foszfor, kén, az óceánban és a kőzetekben is.

Új kutatás: még sincs élet a Jupiter holdján, az Europán

A Földön a tektonikus mozgások révén friss kőzet kerül kölcsönhatásba a vízzel. Ezek kölcsönhatása nyomán ezek az elemek belekerülhetnek a sós vízbe, emellett olyan anyagok keletkezhetnek, mint a metán, mindez pedig táplálhat mikroorganizmusokat.

Az Europa felszínét jégkéreg borítja

Fotó: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

Paul Byrne csillagász, a Washington Egyetem kutatója ezzel magyarázza a földi élet kialakulását. Mindehhez elengedhetetlenek voltak a vulkánok és a már említett hidrotermális kürtők. Ez utóbbiakat 1977-ben fedezték fel, a Galápagos-szigeteknél, amikor víz alatt vulkánkitöréseket tanulmányoztak. A tudósok legnagyobb meglepetésére azt tapasztalták, hogy a kürtők közvetlen közelében, ahol a forró magma az óceán hideg vízével találkozik, sok organizmus telepedett meg. Mintha csak odagyűltek volna erre a találkozási, kölcsönhatási pontra.