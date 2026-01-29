Itt az oltásellenesség eredménye: hat európai országban is újra megjelent a rettegett kór

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentése szerint több európai és közép-ázsiai ország – köztük az Egyesült Királyság, Ausztria és Spanyolország – már megint nem tekinthető kanyarómentes övezetnek. Ez a státuszvesztés azt jelenti, hogy a vírus már nem csak elszigetelt esetekben bukkan fel, hanem újra és újra képes terjedni a lakosság körében. A szakértők szerint ez a fordulat különösen elkeserítő, hiszen a kanyaró teljes mértékben megelőzhető betegség, amelyet a hatékony oltási programoknak köszönhetően korábban sikerült visszaszorítani.

Kanyaróvírus

Fotó: CAVALLINI JAMES / BSIP

Kanyaró: a bizalomhiány és az oltásellenesség ára

Ennek a sajnálatos visszalépésnek a hátterében összetett okok húzódnak meg, de a legkiemelkedőbb tényező vitathatatlanul az átoltottság csökkenése. A kanyaró rendkívül fertőző vírus, ezért a közösségi immunitás fenntartásához a lakosság legalább 95%-ának meg kell kapnia a szükséges védőoltást. Sajnos az elmúlt években ez az arány több országban is kritikus szint alá süllyedt. Az oltásellenesség terjedése, a téves információk az interneten és a vakcinákkal szembeni bizalmatlanság közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy a vírus újra erőre kapjon.

A Medical News Today rámutat arra is, hogy sok szülő egyszerűen nem veszi elég komolyan a veszélyt, mivel generációk nőttek fel úgy, hogy nem találkoztak a betegség súlyos szövődményeivel. Ez a hamis biztonságérzet azonban veszélyes. Amikor a szülők elhalasztják vagy visszautasítják az oltást, nemcsak saját gyermeküket teszik ki kockázatnak, hanem azokat a közösségi tagokat is – például csecsemőket vagy legyengült immunrendszerű betegeket –, akik egészségügyi okokból nem kaphatják meg a vakcinát. A vírus könyörtelenül megtalálja a réseket a pajzson.