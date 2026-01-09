Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump elővette Amerika legkeményebb fegyverét – mutatjuk!

Ezt látnia kell!

Titokzatos összetevőt találtak a népszerű italban, megakadályozhatja a cukorbetegséget

cukorbetegség

Titokzatos összetevőt találtak a népszerű italban, megakadályozhatja a cukorbetegséget

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan csak a benne lévő koffein miatt isszák, de a tudósok most valami egészen mást is találtak a kávéban. Egy új kutatás szerint a pörkölt kávészemek olyan rejtett vegyületeket tartalmaznak, amelyek a gyógyszerekhez hasonló hatékonysággal segíthetik a vércukorszint szabályozását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cukorbetegségvércukorszintkávé

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, de úgy tűnik, még mindig tartogat meglepetéseket. Egy friss tanulmány rávilágított, hogy a pörkölt kávéban korábban ismeretlen vegyületek bújnak meg, amelyek képesek gátolni egy, a vércukorszint szabályozásához kapcsolódó kulcsfontosságú enzimet.

A kávéban lévő, korábban ismeretlen vegyületek védhetnek a 2-es típusú cukorbetegség ellen.
A kávéban lévő, korábban ismeretlen vegyületek védhetnek a 2-es típusú cukorbetegség ellen
Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A Beverage Plant Research folyóiratban publikált kutatás során a tudósok három olyan speciális vegyületet azonosítottak, amelyek erősen gátolták az úgynevezett α-glükozidáz enzim működését. Ez az enzim bontja le az emésztés során a szénhidrátokat, ami megemeli a vércukorszintet.

Kávé a cukorbetegség ellen: hatékonyabb lehet, mint a gyógyszerek?

A felfedezés azért is rendkívüli, mert ezen enzim blokkolása segíthet megfékezni az étkezések utáni hirtelen vércukorszint-kiugrásokat. A laboratóriumi vizsgálatok során a kávéból kivont új vegyületek (melyeket kaffaldehideknek neveztek el) meglepően jól teljesítettek.

A kutatók megállapították, hogy gátló hatásuk még az akarbóznál – egy klinikailag gyakran felírt cukorbetegség elleni gyógyszernél – is erőteljesebb volt.

Tű a szénakazalban

A jótékony hatású anyagok megtalálása nem volt egyszerű feladat, mivel a kávé kémiailag rendkívül összetett, és a hagyományos módszerekkel nehéz belőle kinyerni az egyes összetevőket. A kutatók ezért a legmodernebb technológiákat, köztük mágneses magrezonanciát (NMR) és tömegspektrometriát vetettek be, hogy „átvilágítsák” a pörkölt kávészemeket.

Ez a csúcstechnológiás módszer tette lehetővé, hogy a csak nyomokban előforduló, ritka bioaktív molekulákat is azonosítsák.

Új remény a cukorbetegeknek

Az eredmények új távlatokat nyithatnak a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében és megelőzésében. A kutatás alapján a jövőben olyan kávéból származó „funkcionális élelmiszereket” vagy étrend-kiegészítőket fejleszthetnek ki, amelyek célzottan segítik a szervezet cukoranyagcseréjét.

A szakemberek következő lépése az lesz, hogy tovább vizsgálják ezeket a vegyületeket, és felmérjék biztonságosságukat, valamint hatékonyságukat az élő szervezetben is.

A kávé a szívet is védi

A kávénak számos egészségügyi előnye lehet; nem csupán koffeinben, hanem polifenolokban és antioxidánsokban is gazdag, amelyek gyulladáscsökkentő és anyagcsere-javító hatásokat mutattak több vizsgálatban. Emellett a koffein az adenozinreceptorokon keresztül befolyásolhatja az elektromos jelátvitelt, ami elméletileg kedvező ritmusstabilizáló irányba hathat egyes embereknél: egy korábbi elemzés szerint napi egy csésze kávé fogyasztása összefüggött a pitvarfibrilláció kiújulásának alacsonyabb kockázatával korábban diagnosztizált betegek körében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!