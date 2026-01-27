Riasztottak a tudósok: ketté fog szakadni az egyik kontinens

A Kelet-Afrikai árokrendszer területén zajló folyamatok nemcsak a felszínt formálják át, hanem hosszú távon Afrika geológiai jövőjét is meghatározzák. A kutatók a kenyai Turkana-tó környékét vizsgálták, ahol a lemeztektonikai folyamatok aktivitása és a klímaváltozás közötti összefüggéseket elemezték. A vizsgálatok bizonyították, hogy az Afrika kettészakadása felé vezető út sebességét a felszíni vizek mennyisége is befolyásolja: a száraz éghajlat hatása mérhetően felgyorsította a kőzetlemezek távolodását az elmúlt évezredekben.

A mélyben zajló intenzív lemeztektonikai folyamatok eredményeként a távoli jövőben egy új óceán születése várható a Kelet-Afrikai árokrendszer mentén, amely végleg kettéválasztja majd a kontinenst.

Fotó: NASA

Mi zajlik a Kelet-Afrikai árokrendszer környékén?

A geológiában sokáig az volt az elfogadott nézet, hogy a kapcsolat egyirányú: a hegységek kiemelkedése és a kontinensek vándorlása megváltoztatja a széljárást és a csapadékeloszlást, így a tektonika hat a klímára. Christopher Scholz, a Columbia Egyetem geológusa és a Scientific Reports folyóiratban publikált tanulmány egyik szerzője azonban rámutatott, hogy ez a folyamat fordítva is működik.

A Kelet-Afrikai árokrendszer mentén végzett mérések azt mutatják, hogy a száraz éghajlat hatása révén a légköri változások visszahatnak a mélybe, és befolyásolják a tektonikai mozgásokat.

A kutatócsoport a Turkana-tó üledékes rétegeit és törésvonalait vizsgálta. A területen a Núbiai és Szomáliai kőzetlemez távolodik egymástól, ami évmilliók múlva egy új óceán születése révén véglegesen kettéoszthatja a kontinenst. A kutatás során két időszakot hasonlítottak össze: a körülbelül 9600-tól 5300 évvel ezelőttig tartó, csapadékosabb ún. Afrikai Nedves Periódust, valamint az azt követő, napjainkig tartó szárazabb időszakot.

A víz súlya meghatározóbb, mint hinnénk

De hogyan képes a puszta szárazság felgyorsítani a lemeztektonikai folyamatokat? A válasz a víz súlyában és a Föld szilárd külső burkának, a litoszférának a fizikájában keresendő.

A nedvesebb időszakokban a tavak szintje jóval magasabb volt; a Turkana-tó például több mint 5000 évvel ezelőtt a mainál akár 150 méterrel is mélyebb lehetett. Ez a hatalmas víztömeg óriási nyomást gyakorolt a tó alatt húzódó földkéregre. Amikor az éghajlat szárazabbra fordult és a víz elpárolgott, ez a nyomás megszűnt. A litoszféra gyengülése helyett itt inkább egyfajta „fellélegzésről” van szó: ahogy csökken a terhelés, a kőzetlemezek felszabadulnak a nyomás alól, és a törésvonalak mentén könnyebben elmozdulnak.