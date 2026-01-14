Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

A Sahelanthropus tchadensis nevű fajt még a 2000-es évek elején azonosították. A tudományos világot azóta is lázban tartja a kérdés: vajon ez a főemlős már hozzánk hasonlóan járt, vagy még az ágakon csimpaszkodott? Egy friss tanulmány, amelyet a rangos Science Advances folyóiratban tettek közzé, most választ ad a két lábon járással kapcsolatos kérdésre.

A Sahelanthropus tchadensis koponyája. Egyre több bizonyíték utal a két lábon járás korai kialakulására.

Fotó: Didier Descouens

A két lábon járás kialakulása: a csontok nem hazudnak

A kutatócsoport, köztük a New York-i Egyetem antropológusai, nem a korábban sokat vizsgált koponyát vették górcső alá, hanem a végtagcsontokat. A modern 3D-s képalkotó eljárások segítségével a combcsonton és az alkarcsontokon keresték az árulkodó jeleket.

A legfontosabb felfedezés egy apró, de annál lényegesebb csontkinövés volt.

Az angol szaknyelvben femoral tubercle-nek nevezett rész tulajdonképpen egy kis dudor a combcsonton. Bár jelentéktelennek tűnhet, ez a tapadási pontja az emberi test legerősebb szalagjának, az úgynevezett csípő-combcsonti szalagnak.

A fenékizmok és a csavart csontok titka

Nem ez volt az egyetlen jel. A kutatók további két olyan anatómiai sajátosságot is azonosítottak, amelyek a két lábon járást segítik: