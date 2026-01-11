Érdekes dolog derült ki a korallzátonyokról

Az ismert volt, hogy a korallzátonyok a biodiverzitás forrópontjai, de ez az új kutatás azt is kimutatja, hogy a környező óceán mikroszkopikus élővilágának erős szabályozóiként is működnek. A Science Advanced magazinban A Jeruzsálemi Zsidó Egyetem által publikált tanulmány a Vörös-tengerben található Aqaba-öbölben nyomon követte egy korallzátony felett a mikrobiális populációt és összehasonlították a közeli nyílt vizekkel a téli és a nyári időszakban. Gyakori vízmintavétellel, hatóránként mintát vettek, a kutatók felfedezték, hogy korábban nem dokumentált napi és szezonális ciklusok hatással vannak a baktériumokra, mikroalgákra, és mikroszkopikus ragadozókra. A zátonyt nem csak úgy passzívan körbeveszik a mikrobák. A zátony időben, aktívan alakítja a mikrobás élővilágot, szezonálisan ismétlődő napi mintázatot hozva létre, és befolyásolja hogyan haladnak keresztül az energia és a tápanyagok az ökoszisztémán. A kutatócsapat felfedezte, hogy a zátony vizei konzisztensen jelentősen kevesebb baktériumot és mikroalgát tartalmaznak, mint a szomszédos nyílt vizek, ami azt mutatja, hogy a zátony organizmusai aktívan eltávolítják őket. Ugyanakkor a baktériumokkal táplálkozó heterotróf egysejtűek (protiszták) éjszaka nagyon megsokasodnak, van, hogy 80%-kal is, ami arra utal, hogy a predáció a mikrobiális dinamikát alakító jelentős erő.

Az ismert volt, hogy a korallzátonyok a biodiverzitás forrópontjai, de ez az új kutatás azt is kimutatja, hogy a környező óceán mikroszkopikus élővilágának erős szabályozóiként is működnek. Fotó: Mark Conlin / StockTrek Images / AFP

A mikrobák a korallzátonyok egészségének indikátorai

Az egyik legmeglepőbb felfedezés az volt, hogy a Symbiodiniaceae, sz ostorosmoszatok (dinoflagelláta) egyik családja, a korall szimbiontája (a korallal szimbiózisban élő szervezet) genetikai nyomai konzisztensen dél körül voltak maximumon a korall vizeiben, ami a kibocsátás, növekedés, vagy anyagcsere napi ciklusára utal, ami talán összefüggésben áll a fényviszonyokkal ás a korall metabolizmusával. Ez a napi mikrobiális ritmus olyan erős volt, és volt, hogy erősebb is, mint a szezonális eltérések. Ez azt mutatja, hogy a napszak kritikus faktor a zátonnyal társuló mikrobás közösségek tanulmányozásánál.