Láthatatlan fal az űrben? Hihetetlen dolgot találtak a Tejútrendszer szívében

A kutatást a Kínai Tudományos Akadémia munkatársai végezték, eredményeiket pedig a rangos Nature Communications folyóiratban közölték. A kozmikus sugárzás megértése azért különösen fontos, mert segítségével a világegyetem legszélsőségesebb folyamatait lehet tanulmányozni.

Láthatatlan "fal" tarthatja vissza a kozmikus sugárzást.

Fotó: - / NASA/ESA

Rejtélyes pajzs tartja vissza a kozmikus sugárzást a galaxis szívében?

A mérésekhez a Fermi Teleszkóp adatait használták. Ezek alapján a kutatók arra számítottak, hogy a galaxis központjában erős kozmikus sugárzás jelenik meg.

Ehelyett azt látták, hogy a központi molekuláris zónában feltűnően kevés nagy energiájú részecske található.

Ez azért különös, mert itt található a Sagittarius A*, egy szupernehéz fekete lyuk, amely elméletileg képes lenne felgyorsítani a részecskéket.

Molekulafelhők és mágneses csapda

A tudósok szerint a kozmikus sugárzás útját a hatalmas molekulafelhők állhatják el. Ezek sűrű gáz- és porhalmazok, amelyek erős mágneses terekkel rendelkeznek.

Ezek a mágneses mezők mintegy pajzsként viselkedhetnek, és visszatarthatják a nagy energiájú részecskéket.

Egyszerűen fogalmazva: a galaxis közepén nemcsak extrém erők dolgoznak, hanem olyan természetes „védelmi rendszerek” is, amelyek létezéséről eddig nem tudtunk.

A kozmikus sugárzás megértése kulcsfontosságú a modern asztrofizikában. Ha kiderül, mi okozza ezt a rejtélyes akadályt, az nemcsak a Tejútrendszerről, hanem az egész világegyetem működéséről új ismereteket adhat.