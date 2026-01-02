Láthatatlan fal az űrben? Hihetetlen dolgot találtak a Tejútrendszer szívében

A kutatást a Kínai Tudományos Akadémia munkatársai végezték, eredményeiket pedig a rangos Nature Communications folyóiratban közölték. A kozmikus sugárzás megértése azért különösen fontos, mert segítségével a világegyetem legszélsőségesebb folyamatait lehet tanulmányozni.
Rejtélyes pajzs tartja vissza a kozmikus sugárzást a galaxis szívében?
A mérésekhez a Fermi Teleszkóp adatait használták. Ezek alapján a kutatók arra számítottak, hogy a galaxis központjában erős kozmikus sugárzás jelenik meg.
Ehelyett azt látták, hogy a központi molekuláris zónában feltűnően kevés nagy energiájú részecske található.
Ez azért különös, mert itt található a Sagittarius A*, egy szupernehéz fekete lyuk, amely elméletileg képes lenne felgyorsítani a részecskéket.
Molekulafelhők és mágneses csapda
A tudósok szerint a kozmikus sugárzás útját a hatalmas molekulafelhők állhatják el. Ezek sűrű gáz- és porhalmazok, amelyek erős mágneses terekkel rendelkeznek.
Ezek a mágneses mezők mintegy pajzsként viselkedhetnek, és visszatarthatják a nagy energiájú részecskéket.
Egyszerűen fogalmazva: a galaxis közepén nemcsak extrém erők dolgoznak, hanem olyan természetes „védelmi rendszerek” is, amelyek létezéséről eddig nem tudtunk.
A kozmikus sugárzás megértése kulcsfontosságú a modern asztrofizikában. Ha kiderül, mi okozza ezt a rejtélyes akadályt, az nemcsak a Tejútrendszerről, hanem az egész világegyetem működéséről új ismereteket adhat.
A kozmikus sugárzás olyan nagy energiájú sugárzás, amely elsősorban a Naprendszeren kívülről, távoli galaxisokból származik. Nagy energiájú részecskékből áll. Előfordul benne elektron, proton, gamma-sugárzás és rengetegféle atommag.