Száműzték a kutyákat az Antarktiszról, mutatjuk az okát

Különösen a huskyk bizonyultak alkalmasnak az extrém körülmények közt. Erős testfelépítésük, vastag szőrzetük és csapatban való munkához való hajlamuk tökéletes kombinációt teremtett a sarki expedíciókhoz. Ezenkívül a kutyák puszta jelenléte pszichológiai támogatást is nyújtott a kutatóknak, akik hónapokig elszigetelten éltek a civilizációtól. A négylábú társak tartása és lelki támogatása felbecsülhetetlen értékű volt a hosszú, sötét téli hónapok során.

Antarktiszi szánhúzó kutyák

Fotó: - / AFP

A kutyák áldozatul estek a környezetvédelemnek

Azonban a 20. század végére jelentős változás következett be a környezetvédelmi gondolkodásban. A tudósok egyre inkább felismerték, hogy az emberi tevékenység – beleértve a háziállatok jelenlétét is – veszélyezteti az Antarktisz érzékeny ökoszisztémáját. Következésképpen 1994-ben megszületett egy nemzetközi egyezmény, amely az Antarktiszi Szerződés környezetvédelmi kiegészítéseként szolgált.

Ez az 1994-es nemzetközi egyezmény forradalmi változást hozott a kontinens kezelésében. A jegyzőkönyv kimondta, hogy minden nem őshonos fajt el kell távolítani a kontinensről. Mindazonáltal a rendelkezés legérzelmesebb következménye kétségtelenül a kutyák kényszerű távozása volt. A tudományos közösség felismerte, hogy a kutyák potenciálisan betegségeket terjeszthetnek az antarktiszi fókák és más tengeri emlősök között, amelyek nem voltak immunisak ezekkel a kórokozókkal szemben.

1994 februárja: az utolsó kutyák távozása

Végül 1994. februárban az utolsó kutya is elhagyta az Antarktisz területét. Ez a dátum egyszerre jelentette egy korszak végét és egy újabb kezdetét a kontinens történetében. A kutatóállomásokon dolgozó tudósok és személyzet nehéz szívvel búcsúztak négylábú társaiktól, akik olyan sok expedíció során bizonyították odaadásukat és megbízhatóságukat.

A kutyák távozása természetesen gyakorlati változásokat is hozott magával. Ennek eredményeképpen a hagyományos kutyaszánokat modern hómobilok és mechanikus járművek váltották fel. Bár ezek a gépek kétségtelenül hatékonyabbak és gyorsabbak, sokan érveltek amellett, hogy valami értékes veszett el ezzel a váltással. A kutyák nemcsak munkát végeztek, hanem érzelmi kapcsolatot is teremtettek az emberek és a környezet között.