Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a teljes névsor: mutatjuk a Fidesz jelöltjeit

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

kutya

Száműzték a kutyákat az Antarktiszról, mutatjuk az okát

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Antarktisz története elválaszthatatlanul összefonódott a kutyákkal. Évtizedeken keresztül ezek a bátor, erős állatok nélkülözhetetlen részei voltak a sarki expedícióknak. Amikor a felfedezők szembenéztek a világ leghidegebb, legkiméletlenebb környezetével, a szánhúzó kutyák nem csupán szállítóeszközök voltak, hanem túlélő társak, akikre az élet-halál helyzetekben lehetett számítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyanemzetközi egyezményAntarktisz

Különösen a huskyk bizonyultak alkalmasnak az extrém körülmények közt. Erős testfelépítésük, vastag szőrzetük és csapatban való munkához való hajlamuk tökéletes kombinációt teremtett a sarki expedíciókhoz. Ezenkívül a kutyák puszta jelenléte pszichológiai támogatást is nyújtott a kutatóknak, akik hónapokig elszigetelten éltek a civilizációtól. A négylábú társak tartása és lelki támogatása felbecsülhetetlen értékű volt a hosszú, sötét téli hónapok során. 

kutyák A photo dated 05 January 1990 of members of Jean-Louis Etienne's International TransAntartic expedition at the Admundsen-Scott US Base at the South Pole where they arrived 11 December 1989. Etienne is a world renowned explorer and adventurer. He embarked on his first expeditions in 1975 when he went to the Fitz Roy Mountains in Patagonia. Since then he has mounted numerous expeditions both by boat and on foot including rowing across the Atlantic with Alain Colas in 1976 and in 1977/78 sailing around the world with Eric Tarbarly. He led an ascent of Everest via North Face in 1983 and was the first man to walk solo to the North Pole in 1986. (Photo by AFP)
Antarktiszi szánhúzó kutyák
Fotó: - / AFP

A kutyák áldozatul estek a környezetvédelemnek

Azonban a 20. század végére jelentős változás következett be a környezetvédelmi gondolkodásban. A tudósok egyre inkább felismerték, hogy az emberi tevékenység – beleértve a háziállatok jelenlétét is – veszélyezteti az Antarktisz érzékeny ökoszisztémáját. Következésképpen 1994-ben megszületett egy nemzetközi egyezmény, amely az Antarktiszi Szerződés környezetvédelmi kiegészítéseként szolgált. 

Ez az 1994-es nemzetközi egyezmény forradalmi változást hozott a kontinens kezelésében. A jegyzőkönyv kimondta, hogy minden nem őshonos fajt el kell távolítani a kontinensről. Mindazonáltal a rendelkezés legérzelmesebb következménye kétségtelenül a kutyák kényszerű távozása volt. A tudományos közösség felismerte, hogy a kutyák potenciálisan betegségeket terjeszthetnek az antarktiszi fókák és más tengeri emlősök között, amelyek nem voltak immunisak ezekkel a kórokozókkal szemben.

1994 februárja: az utolsó kutyák távozása

Végül 1994. februárban az utolsó kutya is elhagyta az Antarktisz területét. Ez a dátum egyszerre jelentette egy korszak végét és egy újabb kezdetét a kontinens történetében. A kutatóállomásokon dolgozó tudósok és személyzet nehéz szívvel búcsúztak négylábú társaiktól, akik olyan sok expedíció során bizonyították odaadásukat és megbízhatóságukat.

A kutyák távozása természetesen gyakorlati változásokat is hozott magával. Ennek eredményeképpen a hagyományos kutyaszánokat modern hómobilok és mechanikus járművek váltották fel. Bár ezek a gépek kétségtelenül hatékonyabbak és gyorsabbak, sokan érveltek amellett, hogy valami értékes veszett el ezzel a váltással. A kutyák nemcsak munkát végeztek, hanem érzelmi kapcsolatot is teremtettek az emberek és a környezet között.

Az örökség, ami megmaradt

Mindazonáltal az antarktiszi kutyák emléke továbbra is él. Történeteik, bátorságuk és odaadásuk legendássá váltak a sarki felfedezések történetében. Számos múzeum és kiállítás őrzi ezeknek a figyelemre méltó állatoknak az emlékét, amelyek az emberi kitartás szimbólumaivá váltak.

Továbbá a 1994-es nemzetközi egyezmény végső soron helyes döntésnek bizonyult. Az Antarktisz ökoszisztémája védelem alatt áll, és a kontinens továbbra is a tudományos kutatás tiszta laboratóriuma marad. Noha a kutyák hiánya érzelmi űrt hagyott, ez az áldozat szükséges volt a jövő generációi számára, hogy megőrizhessék ezt az egyedülálló környezetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!