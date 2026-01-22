Az MRI már a múlté? Új korszak kezdődhet a gyógyításban

A tudományos világ figyelme most az Egyesült Királyságra szegeződik, ahol a kutatóknak sikerült mérnöki úton megalkotniuk egy új molekulatípust. Ez az újfajta kvantumfehérje – szaknyelven mágnesességre érzékeny fluoreszcens fehérje, vagyis MFP – képes arra, hogy kölcsönhatásba lépjen a mágneses terekkel és a rádióhullámokkal.

A mesterségesen tervezett kvantumfehérje láthatóvá teszi a láthatatlant, forradalmasítva ezzel a sejtkutatás módszereit.

Fotó: Google Gemini AI

Az Oxfordi Egyetem tudósai által vezetett nemzetközi kutatócsoport ezzel bizonyította, hogy a kvantummechanika nemcsak az elméleti fizikusok terepe, hanem a mindennapi orvoslásban is hasznosítható - írták a kiadott közleményben.

Kvantumfehérje: ellesték a költöző madarak titkát

A kvantumbiológia területén ez hatalmas előrelépésnek számít. Bár a tudósok régóta tudják, hogy a természetben léteznek hasonló folyamatok – például a költöző madarak a Föld mágneses mezejét használják a tájékozódáshoz –, most először sikerült ezt a jelenséget laboratóriumi körülmények között, célzottan létrehozni.

Ez a felfedezés elmozdulást jelent a kvantumhatások puszta megfigyelésétől afelé, hogy szándékosan tervezzük meg őket valós felhasználásra”

– magyarázták a kutatók.

Harrison Steel docens, a tanulmány vezető szerzője elárulta, hogy a kvantumfehérje működésének megértéséhez éppen a madarak navigációjának több évtizedes kutatása adta a kulcsot. Érdekesség, hogy a szupermodern technológia alapjául szolgáló fehérjék eredetileg a közönséges zabból származnak.

Új korszak jöhet a rákgyógyításban és a diagnosztikában

De miért is olyan fontos ez a kvantumfehérje az átlagember számára? A válasz az orvosi diagnosztika jövőjében rejlik. A kutatócsoport már épített is egy prototípus műszert, amely hasonló elven működik, mint a kórházakból jól ismert MRI-vizsgálat.

Van azonban egy óriási különbség:

míg a hagyományos MRI a test szöveteiről ad képet, az új technológia képes lenne élő szervezeten belül, sejtszinten nyomon követni specifikus molekulákat. Ez a precizitás forradalmi változást hozhat a sejtkutatás és a rákgyógyítás területén.

Segítségével megfigyelhetővé válnának a daganatokon belüli genetikai változások.

Lehetővé válna a célzott gyógyszeradagolás nyomon követése, vagyis látható lenne, hogy a hatóanyag pontosan oda jut-e el, ahová szánták.

Így született meg a mesterséges kvantumfehérje

A különleges molekulák létrehozásához a tudósok az úgynevezett „irányított evolúció” módszerét használták. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a laboratóriumban felgyorsították a természetes kiválasztódás folyamatát. Véletlenszerű mutációkat idéztek elő a fehérjét kódoló DNS-szakaszban, majd kiválasztották azokat a változatokat, amelyek a legjobban reagáltak a mágneses térre. Sok környi próbálkozás után végül megszületett a ma ismert, nagy érzékenységű kvantumfehérje.