Légszennyezés: van olyan európai ország, ahol minden város átlépte a határértékeket

Az Ecologistas en Acción nevű környezetvédelmi szervezet friss adatai szerint 2025-ben szinte minden spanyol nagyváros — összesen mintegy 12 millió ember lakóhelyén — túllépte az EU által 2030-ig előírt új nitrogén-dioxid-határértéket (20 µg/m³), amely a közlekedésből származó káros gázok miatt folyamatosan emelkedik. A légszennyezés, ezen belül a különösen magas NO₂-szintek elsősorban a forgalmas útvonalak mentén mérhetők, és komoly aggodalmakat vetnek fel a légzőszervi betegségek és a közegészségügy jövője miatt.

Légszennyezés szempontjából Madrid vezeti a spanyol városok listáját

Fotó: Forrás: AFP

A láthatatlan légszennyezés

A színtelen, mérgező NO₂ gáz, amely elsősorban a gépkocsik kipufogógázából származik, belélegezve irritálhatja a tüdőt, csökkentheti az immunválaszt, és hosszú távon növeli a légzőszervi és kardiovaszkuláris betegségek kockázatát. 2023-ban a NO₂ 4100 korai halálesetért volt felelős csak Spanyolországban. Bár az elmúlt években fokozatosan csökkent a belélegzett levegőben lévő szennyező anyag jelenléte, főként a gépjárműflotta megújulásának és a benzinüzemű járművek dízelüzemű járművekhez képest nagyobb arányának köszönhetően, a vizsgált tizennyolc spanyol városnak nagyobb erőfeszítéseket kell tennie az új jogszabályi határérték betartása érdekében.

A szennyező anyag legmagasabb szintjét tavaly Madrid, Málaga, Granada Norte, Barcelona és Murcia egy-egy állomásán mérték, az átlagos éves koncentráció körülbelül 30 mikrogramm/köbméter levegő (μg/m³) volt, szemben a 2030. január 1-jéig elérendő 20 μg/m³ célértékkel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott 10 μg/m³-rel. 13 közepes, illetve kisebb város, mint Pamplona, Valencia, Sevilla vagy Bilbao is szinten felüli adatokat produkált, de még Valladolid vagy a tenerifei Santa Cruz is csak megközelíteni tudta felülről a 20 μg-os célértéket.

Évek óta nem tettek semmit

A környezetvédelmi szervezet az Ökológiai Átmenetért és a Demográfiai Kihívásokért Felelős Minisztériumtól olyan sürgős levegőminőség-javító politikát sürget, amely csökkenti az autók jelenlétét a városi területeken, mert az elmúlt három évben javulás helyett a helyzet romlását tapasztalják. Közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a legtöbb város még elvi döntéseket sem hozott a levegőminőség javítása érdekében, miközben alacsony kibocsátású övezeteket kellett volna létrehozniuk és a nulla emissziójú járművek, a tömegközlekedés és a kerékpáros infrastruktúra felé kellene terelni a közlekedést.