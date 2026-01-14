Vége a téves diagnózisoknak? Olyat szúrt ki a vérben az AI, ami felett az orvosok simán átsiklottak

A Cambridge-i Egyetem kutatói által fejlesztett új „szuperintelligencia” nemcsak gyorsabb, de sokkal megbízhatóbb is az emberi szemnél, ha a vérképek elemzéséről van szó. A leukémia felismerése során ugyanis a rendszer olyan, mikroszkopikus méretű jeleket is észrevesz a vérben, amik felett még a legtapasztaltabb professzorok szeme is gyakran átsiklik a fáradtság miatt – írja a Science Daily.

Az új mesterséges intelligencia bizonyítja, hogy az emberi szakértőknél is hatékonyabban veszi észre a vérsejtek veszélyes elváltozásait. A leukémia felismerése ezzel sokkal könnyebbé válhat.

Ez a technológia életeket menthet, hiszen az orvosoknak sokszor percek alatt kell dönteniük, és a tévedés akár végzetes is lehet.

A leukémia felismerése: okosabb nálunk a gép?

A CytoDiffusion névre keresztelt rendszer lelke egy úgynevezett generatív mesterséges intelligencia (AI). Ez ugyanaz a technológia, ami a világhírű képgenerátorokat, például a DALL-E-t is hajtja, csak éppen nem mókás képeket rajzol, hanem életekért küzd. Ahelyett, hogy egyszerűen csak fix kategóriákba sorolná a sejteket, a gép megtanulta a vérsejtek összes lehetséges alakját és formáját.

A legnagyobb döbbenetet azonban nem is a pontossága okozta, hanem egy egészen emberi tulajdonsága. A gép ugyanis rendelkezik egyfajta „metakognitív tudatossággal” – vagyis, ha valamilyen furcsaságot lát, és nem biztos a dolgában, azt azonnal jelzi.

A modellünk soha nem mondaná, hogy biztos valamiben, majd tévedne, de ez olyasmi, amit az emberek néha megtesznek”

– nyilatkozta Simon Deltadahl, a kutatás vezetője.

Ez óriási előnyt jelent a leukémia felismerése során, hiszen az orvosok gyakran még bizonytalan esetekben is kénytelenek döntést hozni, ami növeli a félrediagnosztizálás kockázatát. A gép azonban nem szégyell segítséget kérni, ha „bizonytalan”, ezzel pedig kizárja a végzetes hibákat.

Megszégyenítette még a profikat is

A kutatók egy izgalmas kísérletet, egyfajta modern Turing-tesztet is elvégeztek. A mesterséges intelligenciával olyan művi vérsejtképeket generáltattak, amelyek a valóságban nem léteznek. Ezeket a képeket aztán megmutatták tíz tapasztalt hematológus szakorvosnak, hogy válogassák szét a valódiakat a hamisaktól. Az eredmény sokkoló volt: a szakértők nem tudtak különbséget tenni a valós és kamu minták között.

Ez is bizonyítja, hogy a mesterséges intelligencia már olyan szinten érti a vérsejtek szerkezetét, ami az emberi érzékelés határait súrolja.

A diagnózishoz az orvosok vérkenetet használnak. Ez gyakorlatilag egy üveglemezre vékonyan kikent vércsepp, amit mikroszkóp alatt vizsgálnak. Egyetlen ilyen mintában több ezer sejt van, amiket egy embernek lehetetlen egyesével átnézni.

Itt jön képbe az új AI: míg az orvos elfárad, a gép pillanatok alatt átvizsgálja a mintát, és csak a gyanús eseteket emeli ki az orvosnak.

Bármilyen modern, egyelőre nem veszi el az orvosok munkáját

Bár a gép félelmetesen pontos, a fejlesztők szerint nem céljuk az orvosok lecserélése. A leukémia felismerése továbbra is csapatmunka marad: a gép elvégzi a "favágást" és kiszűri a veszélyt, az orvos pedig meghozza a végső döntést és kezeli a beteget. Az új rendszer azonban biztosítja, hogy egyetlen kóros sejt se maradhasson rejtve.