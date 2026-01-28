Elhárult az utolsó akadály? Így tarolhatják le az elektromos autók a piacot

Az emberiség lítium iránti igénye rohamtempóban növekszik. Lítium kell nemcsak az elektromos autók akkumulátoraiba, de azokba a gigantikus akkumulátorokba is, amelyek a szél- és naperőművek által begyűjtött energiát a felhasználásig tárolják. Azonban a lítium kitermelésére jelenleg használt módszerek lassúak, és nagy tisztaságú lítiumforrást igényelnek, amilyen csak viszonylag kevés található a bolygónkon. S miközben az elektromos autózással és a megújuló erőforrások felhasználásával a környezetet próbálnánk kímélni, a lítium kinyerése rendkívül környezetszennyező.

A lítiumkinyerés egyszerűbbé (és olcsóbbá) válása az elektromos autózást is fellendítheti.

Fotó: STANISLAV KOGIKU / APA-PictureDesk

Az az ellentmondásos helyzet áll így elő, hogy a tiszta energiához szükséges alapanyag előállítása hatalmas földterületeket és jelentős ivóvíztartalékokat tesz használhatatlanná.

Lítiumkinyerés másképp

A Columbia Egyetem mérnöki fakultásának kutatói frissen megjelent közleményükben most egy olyan új lítiumtisztítási módszert írnak le, amely lényegesen lerövidíti a feldolgozási időt, hozzáférhetővé tesz a jelenlegi eljárások számára elérhetetlen forrásokat, és csökkenti a környezeti lábnyomot. Az általuk ismertetett technika egy hőmérsékletre érzékeny oldószeren alapul, amely üledékes kőzetekben tárolt sós rétegvizekből közvetlenül képes a lítiumot kivonni. Ilyen sós rétegvízkészletek a világ számos pontján előfordulnak.

A mostani technológiákkal ellentétben az új eljárás akkor is hatékonyan feldúsítja a lítiumot, ha az eredetileg nagyon alacsony koncentrációban és más hasonló anyagokkal együtt található meg a rétegvízben.

A Joule energiatudományi szakfolyóiratban publikált közlemény megmutatja, hogy az eljárás angol neve (switchable solvent selective extraction, kb.: átkapcsolható oldószeren alapuló szelektív kivonás) alapján S3E-nek nevezett technika igen magas – a nátriumhoz képest 10-szeres, a káliumhoz képest 12-szeres – fajlagossággal dúsítja fel a lítiumionokat. A folyamat szintén kizárja a lítiumtartalmú rétegvizekben szennyezőként gyakran jelen lévő magnéziumionokat, mivel könnyen elválasztható csapadékot képez velük.

A jelenlegi lítiumkitermelés mintegy 40%-a sivatagok alatt meghúzódó sós rétegvizekből indul ki.

A napenergiával történő bepárlás segítségével az oldatból csaknem az összes jelen lévő lítiumot kicsikarják oly módon, hogy a sóoldatot felszíni lepárlómedencékbe pumpálják, és várnak – akár két évig is –, míg a perzselő sivatagi napsütés elegendő vizet elpárologtat. Ilyesmit kizárólag száraz és lapos vidékeken lehet művelni, ahol a hely is bőséges, mint a chilei Atacama-sivatagban vagy Nevada egyes területein. Ráadásul a folyamat rengeteg vizet pazarol pont olyan helyeken, ahol eleve kevés van.

Semmi esély arra, hogy egyedül a napenergiás bepárlással fedezni tudjuk a világ jövőbeni lítiumigényét

– szögezte le Ngai Yin Yip, a Columbia Egyetem föld- és környezetmérnök professzora. – És akad egy csomó ígéretes, lítiumban gazdag sós víz, mint amilyen a kaliforniai Salton Sea, amelyeknél ez a módszer egyszerűen nem alkalmazható.”