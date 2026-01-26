Amit a cicádról nem akarsz tudni: elképesztő, mire vadászik

A kutatás rávilágít arra, hogy kedvenceink rendkívül hatékony ragadozók, amelyek képesek madarak, emlősök, hüllők, kétéltűek és számtalan gerinctelen elejtésére. Ezek között a zsákmányállatok között nem csupán apró egerek és verebek szerepelnek. A macskák néha meglepően nagy és szokatlan állatokra is vadásznak, amelyek mérete olykor akár saját testméretüket is megközelíti. Ez a rendkívüli alkalmazkodóképesség és vadászügyesség teszi őket az egyik legsikeresebb ragadozóvá a bolygón, függetlenül attól, hogy milyen környezetben élnek.

Macska zsákmánnyal a szájában. A macskák étlapján 2084 állatfaj szerepel – Fotó: Flickr

Bizarr és váratlan áldozatok a macskák vadászlistáján

A kutatás során különösen megdöbbentő volt felfedezni, hogy a macskák milyen szokatlan állatokat képesek elejteni. Természetesen a megszokott zsákmányállatok, mint a rágcsálók és a kisebb madarak jelentik a lista nagy részét, azonban számos ritka és védett faj is szerepel közöttük. A macskák vadászösztöne – érthető módon – nem tesz különbséget a gyakori és a veszélyeztetett fajok között.

A lista tartalmaz olyan bizarr példákat is, amelyek első hallásra hihetetlennek tűnnek. Egyes esetekben a macskák nagyobb madarakra, fiatal nyulakra, sőt kisebb ragadozó emlősökre is rávetemedtek. Ez az alkalmazkodóképesség magyarázza, hogy miért tekintik őket a biológusok az egyik legveszélyesebb invazív fajnak, amely komoly veszélyt jelent a globális biodiverzitásra. A 2084 faj közül sok olyan ökoszisztémákban él, ahol a macskák jelenléte természetellenes és súlyos következményekkel jár.

Ökológiai válság és a felelős állattartás fontossága

Az Auburn University tanulmánya egyértelműen bizonyítja, hogy a szabadon kóborló macskák komoly ökológiai problémát jelentenek. Évente több milliárd állatot ölnek meg világszerte, ami egyes régiókban teljes populációk kipusztulásához vezethet. Különösen sebezhetők azok a szigetlakó fajok, amelyek evolúciója során nem kellett ragadozókkal szembenézniük, így nincs megfelelő védekezési mechanizmusuk.

A megoldás azonban nem a macskák démonizálása, hanem a felelős állattartás népszerűsítése. A kutatók javasolják, hogy a gazdák tartsák macskáikat bent, vagy ha mégis kiengedik őket, akkor biztosítsanak számukra felügyelt, elkerített területet. Ezenkívül érdemes megfontolni a kötelező ivartalanítást és nyakörvek használatát, amelyek hangjelzéssel figyelmeztetik a potenciális zsákmányállatokat. Ezekkel az egyszerű lépésekkel jelentősen csökkenthető a macskák által okozott ökológiai kár, miközben kedvenceink továbbra is boldog életet élhetnek mellettünk.