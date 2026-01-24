Már az erdőket is elárasztja a mikroműanyag

A Leedsi Egyetem tanulmánya három hónap alatt naponta négyzetméterenként 500 mikroszkopikus részecskét talált egy erdős területen – ez majdnem kétszer annyi, mint amennyit egy városközpontban összegyűjtött mintában találtak. A kisebb műanyagok széles körű jelenléte potenciális egészségügyi kockázatot jelent, mert az emberek belélegzik, függetlenül attól, hogy a városban, vagy vidéken élnek. A fák és más növényzet befogja a légkörből levegőben lebegő mikroműanyagokat, amik így lerakódnak. A részecskék terjedését befolyásolják a különböző tájak és az időjárási viszonyok. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a mikroműanyagok hetekig a levegőben maradnak, és a legkisebb részecskék több ezer kilométert tesznek meg. A részecskék a kavargó légáramlatokkal terjednek szét.

Majdnem kétszer annyi mikroműanyag részecskét találtak az erdőben, mint a városban. Fotó: Shutterstock

A mikroműanyag lerakódását nem csak az emberi tevékenység alakítja

A csapat vizsgálta, hogy milyen hatással van az időjárás a különböző részecskékre és hogy ez hogyan függ össze a különböző tájakon észlelt részecskefajtákkal. Három helyszínen végezték a tanulmányt: vidéken, Oxfordshire-ben a Wythami Erdőben, egy külvárosban: Summertownban, és Oxford városában. 2023 májustól júliusig 2-3 naponta mintát vettek. Nagy felbontású spektroszkóppal megmérték, hogy a mintában lévő anyagok mennyire nyelik el az infravörös fényt, így meg tudták állapítani, hogy miből állnak az anyagok. 21 különböző műanyag fajtát azonosítottak, 4 mérettartományban:

25–50 μm: egy nagy baktérium mérete

50–75 μm: kb. egy pollenszemcse mérete

75–100 μm: kb. egy homokszem mérete

nagyobb, mint 100 μm: kb. az emberi hajvastagság mérete

Megvizsgálva hogyan és hol rakódtak le, és vizsgálva az tanulmány ideje alatti időjárási változókat, naponta négyzetméterenként 12-500 részecskét regisztráltak. A Wythami Erdőben találták a legtöbb részecskét, míg Oxfordban a különböző részecskék legnagyobb választékát.

A részecskék 99%-a a legkisebb méretű volt, mely az emberi szem számára láthatatlan. A Wythami Erdőben talált részecskék legtöbbje polietilén-tetraflalát volt, vagyis PET, mely ruházatban és az élelmiszer tárolásban használatos.

Summertownban a műanyag zsákok készítésére használt polietilénből találtak a legtöbbet. Oxfordban etilén vinil-alkohol részecskéből találtak a legnagyobb mennyiségben, ezt a polimert széles körben használják többrétegű élelmiszer csomagolásban, autóipari üzemanyag rendszer komponenseknél és ipari filmekben.