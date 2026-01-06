A tudósok is alig hittek a szemüknek: feltűnt a mélytengeri fantom lény

Hírlevél
A Schmidt Ocean Institute kutatói lenyűgöző felvételeket készítettek az egyik legritkább tengeri lényről, az óriás fantommedúzáról. Ez a különleges állat mindössze száz alkalommal került emberi szem elé, így minden új megfigyelés igazi tudományos szenzációnak számít. A távoli óceáni expedíció során rögzített videón tisztán látható a medúza hatalmas, szellemszerű teste, amint lebeg a sötét mélytengeri vizekben.
A felvételek rendkívüli részletességgel mutatják be ezt a rejtélyes teremtményt. A kutatók szerencséjére a medúza hosszú időt töltött a kamera előtt, lehetőséget adva a tudósoknak, hogy tanulmányozzák mozgását és viselkedését. Következésképpen az oceanográfusok most jobban megérthetik ennek a furcsa élőlénynek az életmódját és szerepét az óceáni ökoszisztémában.

medúza A giant phantom jelly is documented in the Bellingshausen Sea off Antarctica, at an area where the shelf break and slope are cut by several underwater gullies. This jellyfish can grow to a massive size: the bell to be more than one meter (3.3 feet) across with four ribbon-like oral arms that can grow more than 10 meters (33 feet) in length. CREDIT: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute
Óriás fantommedúza az antarktiszi vizekben
Fotó: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

A medúza lenyűgöző tulajdonságai

Az óriás fantommedúza akár tíz méter hosszúra is megnőhet, ezáltal az egyik legnagyobb medúzafaj a Földön. Csápjai elegánsan úsznak a víz áramlásával, miközben átlátszó teste szinte láthatatlanná válik a mélytengeri környezetben. Valójában ez a természetes álcázás életbevágóan fontos a túléléséhez, hiszen védelmet nyújt a ragadozókkal szemben.

Ez a különleges faj jellemzően 600-900 méter mélyen él az óceánban, ahová a napfény már nem hatol le. A Schmidt Ocean Institute expedíciója során használt fejlett víz alatti robotok tették lehetővé, hogy a kutatók bepillantást nyerjenek ebbe a titokzatos világba. Mindazonáltal a fantommedúza életéről még mindig keveset tudunk, mivel ezen a mélységen rendkívül nehéz megfigyeléseket végezni. 

A ritka felfedezés tudományos jelentősége

A Schmidt Ocean Institute által végzett kutatómunka alapvetően fontos a mélytengeri élővilág megértéséhez. Bár a fantommedúzát először több mint száz évvel ezelőtt fedezték fel, azóta is alig találkoztak vele kutatók. Ennek megfelelően minden új megfigyelés értékes információkkal gazdagítja tudásunkat erről a csodálatos állatról. 

Ráadásul ezek a felvételek rávilágítanak arra, mennyire keveset tudunk óceánjaink mélyéről. Az óriás fantommedúza emlékeztet bennünket arra, hogy bolygónk vizeiben számtalan felfedezetlen faj rejtőzik. Az ilyen expedíciók nemcsak a tudományos ismereteket bővítik, hanem a tengeri élőhelyek védelmének fontosságára is felhívják a figyelmet.

 

