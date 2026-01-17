Hírlevél
Hiába van ráírva az élelmiszer csomagolásra, hogy „biszfenol A”, „bisphenol A mentes”, „BPA mentes” lehetséges, hogy mégis mérgező. Egy kanadai egyetem kutatói által végzett vizsgálat azt találta, hogy a mérgező biszfenol A vegyületet helyett használt vegyületetek beszivárognak az élelmiszerbe és megzavarja a petesejtek létfontosságú folyamatait. Vannak melyek szokatlan zsírfelhalmozódást váltanak ki és tönkreteszik a sejtek javításáért és növekedéséért felelős géneket. A BPA-t helyettesítő vegyületek ugyanolyan, vagy még károsabbak lehetnek, mint a BPA.
A kanadai McGill Egyetem kutatói a csomagolt élelmiszerre nyomtatott matricákat vizsgálták és azt találták, hogy bizonyos vegyületek, amiket most a biszfenol A helyett használnak, tönkreteszi az emberi petesejt működését. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a „BPA mentes”, Biszfenol A mentes”„BPA free” jelzések, nem jelenik feltétlenül a biztonságot. Azok a vegyületek, amiket a BPA helyett használnak az élelmiszer csomagolásokon, potenciálisan káros hatásokat idéznek elő az emberi petesejteknél. A tanulmány az élelmiszer csomagolásokon lévő árcédulákban számos, gyakran használt vegyületet vizsgált és a potenciális mérgezés kezdeti jeleit találta. A Toxicological Sciences magazinban publikált tanulmány aggodalmat vet fel a BPA mentes csomagolás biztonságával kapcsolatban és hogy a jelenlegi szabályok vajon védik-e a fogyasztókat?

Az élelmiszer csomagolásokon lévő "biszfenol A mentes" felirat félrevezető.
Az élelmiszer csomagolásokon lévő „biszfenol A mentes” felirat félrevezető
Fotó: McGill University

 

A mérgek átszivárognak az élelmiszer-csomagoláson

 

A kutatás akkor kezdődött, amikor az egyetem egyik professzora felfedezte, hogy címkenyomtatáshoz használt vegyületek, például a biszfenol S, amit a biszfenol A helyett használnak, keresztülszivárog a műanyag csomagoláson, bele az élelmiszerbe.

 

Kollégáival laboratóriumban tenyésztett emberi petesejteket négy gyakran használt BPA helyettesítőnek tettek ki, ezek: TGSA, D-8, PF-201 és BPS.

 

Sok vegyszer, különösen a TGSA és a D-8 zsírcseppek felhalmozódását idézte elő a sejtekben és megváltoztatta azoknak a géneknek aktivitását, amik a sejtek növekedését és a DNS javítását segítik elő.

 

Ezek fontos sejtfunkciók. Tönkretételük nem igazolja, hogy árt az embereknek, de határozottan azt jelenti, hogy ezeket a vegyületeket vizsgálni kell.

A BPA megzavarja a szervezet hormonjait és összefüggésben áll a termékenységgel, korai fejlődéssel és metabolizmussal kapcsolatos problémákkal. Ezen kockázatok miatt Kanadában betiltották a cumisüvegeknél és bizonyos termékeknél szigorították a használatát.

Sok BPA-t helyettesítő vegyület nincs szabályozva, vagy rendszeresen tesztelve. A „BPA mentes” egy hihetetlenül félrevezető címke. Ez általában azt jelenti, hogy egy biszfenolt kicseréltek egy másikra, és több, mint 200 van belőlük. Vannak, melyek ugyanolyan károsak, vagy még károsabbak. Ezeket vizsgálni kell még mielőtt széles körben alkalmaznák, és nem pedig utána. Kanadában ezt négy anyagot feltették azon vegyszerek listájára, amik további vizsgálatot kívánnak.

A fogyasztóknak azt javasolják a kutatók, hogy mielőtt elraknák a friss élelmiszert, távolítsák el a címkét és a műanyag csomagolást, és hogy az üzletben a halom tetejéről válasszunk terméket, ne alulról, ahol a halom nyomása miatt a vegyszerek mélyebben a csomagolásba és az élelmiszerbe nyomódhatnak.

(Forrás: McGill University:  https://www.mcgill.ca/)
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

