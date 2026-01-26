Mindannyian tapasztaljuk, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább beépül mindennapjainkba. Chatbotok segítenek válaszolni kérdéseinkre, algoritmusok válogatják ki kedvenc zenéinket, míg virtuális asszisztensek szervezik életünket. Éppen ezért különösen fontos megérteni, hogy ez a folyamat milyen pszichológiai hatásokat gyakorol ránk. A kutatók szerint a mesterséges intelligencia intenzív használata potenciálisan veszélyes jelenség lehet.

A mesterséges intelligencia hajlamosít a depresszió kialakulására

Fotó: MI generált kép

Mesterséges intelligencia és a depresszió

Roy H. Perlis, a Massachusetts General Hospital pszichiátere vezette azt a nagyszabású vizsgálatot, amely több ezer felnőtt résztvevő adatait elemezte. Az eredmények egyértelműen mutatják: azok, akik napi szinten használnak mesterséges intelligencia alapú eszközöket, lényegesen nagyobb valószínűséggel mutatnak depressziós tüneteket. Ez a kapcsolat még akkor is fennállt, amikor a kutatók figyelembe vették más, kockázati tényezőket.

Továbbá, a tanulmány kimutatta, hogy a hatás különösen erős a fiatal felnőttek körében. Ennek magyarázata többrétű lehet: egyrészt ez a korosztály már digitális bennszülöttként nőtt fel, másrészt éppen az életük azon szakaszában vannak, amikor különösen sebezhető az identitásuk. Az MI folyamatos jelenléte ezért fokozottan befolyásolhatja önértékelésüket és társas kapcsolataikat. Emellett aggasztó, hogy sokan kifejezetten érzelmi támaszként tekintenek ezekre az eszközökökre, ami az emberi kapcsolatok elszegényedéséhez vezethet.

Miért veszélyes a túlzott technológiai függés?

A jelenség mögött több pszichológiai mechanizmus húzódik meg. Először is, a mesterséges intelligencia használata gyakran társas izolációhoz vezet. Ahelyett, hogy valódi emberi interakciókat keresnénk, inkább chatbotokkal beszélgetünk vagy algoritmikusan generált tartalmat fogyasztunk. Következésképpen elszakadunk a közösségtől, ami a depresszió egyik legismertebb kiváltó oka.

Másodszor, a MI-vel való állandó interakció irreális elvárásokat táplál bennünk. Az algoritmusok tökéletességre törekednek, azonnali válaszokat adnak, és soha nem fáradnak el. Ezzel szemben az emberi kapcsolatok bonyolultak, időigényesek és néha frusztrálóak is. Így tehát lassan elveszítjük képességünket arra, hogy ezekkel a természetes nehézségekkel megbirkózzunk. Ráadásul, a folyamatos összehasonlítás következtében saját értékünket kezdjük megkérdőjelezni.