Míg Európa szenved, Kína olyat lépett, ami filléresre csökkentheti a rezsit

A Kínai Tudományos Akadémia bejelentése szerint az ország „mesterséges Napnak” becézett reaktora, az EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) sikeresen fenntartotta a plazmát egy olyan extrém sűrűségi tartományban, ami korábban instabillá tette volna a folyamatot. Ez a siker hatalmas mérföldkő lehet afelé, hogy a jövőben tiszta, atomhulladék-mentes energiával lássuk el a Földet – olvasható a Kínai Tudományos Akadémia közleményében.

Kína mesterséges Napja, az EAST

Fotó: ZHANG DAGANG / Imaginechina

De mi az a „mesterséges Nap”, és miért akarunk ilyet?

A nukleáris fúzió a világegyetem motorja: ez a folyamat működteti a Napot és a csillagokat is. A lényege, hogy hatalmas nyomás és hőmérséklet mellett két könnyű atommagot (például hidrogént) egyesítenek, amiből egy nehezebb atommag jön létre, a folyamat közben pedig elképesztő mennyiségű energia szabadul fel.

A tudósok évtizedek óta próbálják ezt a folyamatot a Földön is lemásolni. Mivel azonban a Földön nincs akkora gravitációs nyomás, mint a Nap belsejében, máshogy kell trükközniük:

a Napnál is forróbb hőmérsékletre hevítik az anyagot, és bivalyerős mágnesekkel tartják kordában.

Itt jön a képbe a tokamak. Ez egy fánk alakú berendezés, amelyben az anyagot plazma halmazállapotban tartják.

A bűvös határ, amit most sikerült áttörni

A fúziós kutatások egyik legnagyobb akadálya egy Greenwald-határ (Greenwald Limit) nevű fizikai korlát volt.

Képzeljünk el egy zsúfolt táncparkettet. Minél több ember (atom) van a parketten, annál gyakrabban ütköznek egymásnak. A fúziós reaktorban ez jó dolog: a nagyobb sűrűség több ütközést, és így több energiát jelent, ami olcsóbbá teszi a folyamat beindítását. Azonban a Greenwald-határ eddig olyan volt, mint egy biztonsági korlát: ha a plazma sűrűsége átlépte ezt a szintet, a „táncparkett” instabillá vált, a plazma „szétesett”, és a reakció leállt.