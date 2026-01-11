Ezek a mikrobák eltávolítják az üvegházgázokat a levegőből

Az ausztrál Dél Keresztje Egyetem és a Monash Egyetem kutatói felfedezték, hogy minden fa kérge mikrobiális sejtek trillióinak az otthona, mégis létezésük és szerepük figyelmen kívül maradt évtizedeken át. A kutatók Ausztrália keleti részén 5 éven át mintákat vettek a fákból, vizes élőhelyről, hegyvidékről és mangrove erdőkből. A csapat aztán élvonalbeli genomikai é biogeokémiai technikákkal megállapította, első ízben, a fák kérgében élő mikrobák fajtáját, képességeit és aktivitását. A legtöbb mikroba fához alkalmazkodott specialista, mely az éghajlatra ható gázokkal táplálkozik, metánnal, hidrogénnel, szén-monoxiddal, és még a fák által kibocsátott illékony vegyületekkel is.

Egy a Tweed Partvidéken található Melaleuca fához rögzített eszköz a gázok mérésére. A fák kérgében élő mikrobák eltávolítják az üvegházgázokat és egyéb mérgező gázokat a levegőből.

Fotó: Southern Cross University

Ezek a mikrobák az emberi egészség szempontjából is hasznosak

Ha összeszámoljuk a Föld összes fáját, a kéreg teljes, globális felszíne körülbelül akkora terület, mint mind a hét kontinens együttes felszíne. Ennek a masszív kéreg felszínnek a mikrobiális aktivitása potenciálisan több millió tonna üvegházgázt távolít el évente. Ezek a gázok a légkörből, vagy a fa törzséből származnak. Azzal, hogy elfogyasztják ezeket a nemkívánatos gázokat, a kéregben lévő mikrobák megtisztítják a levegőt és számos módon fokozzák a fák jótékony hatását.

Sok hosszú távú lehetőség rejlik a felfedezés éghajlatváltozás elleni intézkedésekben való felhasználásának.

A tudósok most már tudják, hogy a különböző fák különböző mikrobáknak a gazdái. Ha megállapítják, hogy mely fák rendelkeznek a legaktívabb gázfogyasztó mikrobákkal, akkor ezeket ültetnék elsősorban az erdősítések és a város zöldítő projektek során.

A felfedezés hasznos az éghajlat és az emberi egészség szempontjából is. A szén-monoxid nem csak egy éghajlatra ható gáz, hanem mérgező légszennyező is. A fák mikrobái eltávolítják a szén-monoxidot a levegőből, ezáltal javítják a levegőminőséget.

(Forrás: Southern Cross University: https://www.scu.edu.au/)






























