Kockázatos lehet elvihető kávés poharakból inni – mutatjuk, miért

Egy ausztrál intézet kutatói azt vizsgálták, hogy forró állapotban hogyan viselkednek ezek az elvihető kávés poharak és kiderült, a hő az, ami elsődlegesen előidézi a mikroműanyagok felszabadulását. A mikroműanyagok az 1 mikorméter-5 milliméter méretű műanyag darabok – ez körülbelül egy porszemcse méretétől egy szezámmag méretéig terjedő tartomány. A mikroműanyagok a nagyobb műanyag tárgyak lebomlásakor keletkeznek, vagy normál használat során közvetlenül a műanyag termékekből szabadulnak fel. Ezek a részecskék a környezetbe, az ételünkbe, és végül a szervezetünkbe kerülnek. Jelenleg nincsenek meggyőző bizonyítékok arról, hogy mennyi mikroműanyag marad a szervezetünkben. Nagyon nehéz pontosan megmérni ilyen kis részecskék mennyiségét emberi szövetekben. Ráadásul a tudósok még dolgoznak azon, hogy a mikroműanyagok hosszú távon mit jelenthetnek az emberi egészségre nézve. Sürgősen további kutatásokra van szükség, de addig is jó ha tisztában vagyunk azzal, hogy a mindennapi életünkben milyen potenciális mikroműanyag források vannak.

Az elvihető kávés poharak mikroműanyagokat szabadítanak fel az italunkba. Fotó: Shutterstock

A mikroműanyag felszabadulását fokozza a hőmérséklet emelkedése

A Journal of Hazardous Materials magazinban megjelent tanulmányukban a kutatók először metaanalízist végeztek, vagyis a meglévő kutatások statisztikai szintézisét végezték el, melynek során 30 tanulmány adatait elemezték. Megvizsgálták, hogy a mindennapi műanyagok, például a polietilén és a polipropilén hogyan viselkednek különböző körülmények között. Egy tényező minden más tényező közül kiemelkedett: a hőmérséklet. Egy tárolóban lévő folyadék hőmérsékletének növekedésével fokozódik a mikroműanyagok felszabadulása.

Az átvizsgált tanulmányokban azt találták, hogy a literenként felszabaduló részecskék mennyisége (néhány száztól a több mint 8 millió részecskéig) az edény anyagától függ.

Érdekes módon az, hogy az ital mennyi ideig van a pohárban, nem volt konzisztens kiváltó oka a mikroműanyagok felszabadulásának, ami arra utal, hogy nem olyan fontos az, hogy mennyi ideig hagyjuk a műanyag pohárban az italunkat, mint az, hogy mekkora a folyadék kezdeti hőmérséklete, amikor a pohárba kerül.

400 kávés poharat vizsgáltak

A kutatók Brisbane körül 400 kávés poharat gyűjtöttek össze a két fő pohárfajtából: polietilénből készült műanyag poharakat és műanyag bevonatú papírpoharakat, amik papírnak néznek ki, de belül van rajtuk egy vékony műanyag bevonat. A poharakat 5 Celsius-fokon (a jeges kávé hőmérséklete) és 60 Celsius-fokon (a forró kávé hőmérséklete) tesztelték. Bár mindkét fajta pohár szabadított fel mikroműanyagokat, az eredmény két fő tendenciát tárt fel. Az egyik, hogy számít a pohár anyaga. A műanyag bevonatú papírpoharak mindkét hőmérsékleten kevesebb mikroműanyagot szabadított fel, mint a teljesen műanyagból készült poharak. A másik, hogy a hő jelentős mikroműanyag felszabadulást idéz elő. A teljesen műanyagból készült poharaknál a hideg vízről forró vízre való váltás körülbelül 33%-kal növelte a mikroműanyagok felszabadulását. Ha valaki naponta polietilénből készült pohárból 300 milliliter kávét iszik, akkor 363.000 darab mikroműanyag részecskét fogyaszthat el évente.