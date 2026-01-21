Újabb probléma derült ki a mikroműanyagokról

Megzavarva a planktont, a mikrobákat, és a természetes szénciklust, ezek a szennyező anyagok csökkentik az óceán globális hőmérsékletet szabályozó képességét. A mikroműanyagok 5 milliméternél kisebb műanyag részecskék, melyek mérgező anyagokat hordoznak, amiket elfogyaszt a vadvilág és az emberek, és ez betegségeket okoz, tönkreteszi az ökoszisztémát, károsítja a tengeri organizmusokat, és csökkenti a talajminőséget. A Journal of Hazardous Materials magazinban megjelent tanulmányban a kutatók azt írják, hogy az éghajlat megzavarása és a műanyag szennyezés két olyan jelentős környezeti probléma, melyek komplex módon keresztezik egymást, és, hogy a mikroműanyagok és az éghajlati rendszerek közötti kapcsolat sokkal kevesebb figyelmet kap, mint kellene, különösen a tengeri környezetek. A mikroműanyagok befolyásolják a biogeokémiai folyamatokat, tönkreteszik az óceáni szénpumpát, és közvetlenül hozzájárulnak az üvegházgáz kibocsátáshoz.

A mikroműanyagok üvegházgázokat bocsátanak ki

A mikroműanyagot az éghajlatváltozással összekapcsoló fő mechanizmus a biológiai szénpumpa, az óceán természetes folyamata, ami a légkörből az óceán mélyére szállítja a szenet. A mikroműanyag fitoplanktonokra és zooplanktonokra - két olyan organizmus, mely alapvető szerepet játszik a szénciklusban - gyakorolt hatásával megzavarja a természetes szénraktározást. A mikroműanyagok megzavarják ezt a folyamatot azzal, hogy csökkentik a fitoplankton fotoszintézisét és károsítják a zooplankton anyagcseréjét.

Egy másik fontos tényező a plasztiszféra. A plasztiszféra vízi környezetben a mikroműanyagok felületén képződő mikrobaközösség, ami magába foglalja a nitrogén- és szénciklusban résztvevő organizmusokat. A mikrobás réteg komplex biológiai aktivitása által hozzájárul az üvegházgáz termeléshez. Azt már ismert, hogy a mikroműanyagok káros szennyező anyagok, de a tanulmány rámutat egy kevésbé látható veszélyre.

Idővel ezek a változások az óceán melegedéséhez, savasodásához, és a biodiverzitás csökkenéséhez vezetnek, ami az egész világon veszélyezteti az élelmiszer-biztonságot és a part menti közösségeket. Bomlásuk során a mikroműanyagok üvegházgázokat szabadítanak fel ami tovább erősíti az éghajlati rendszerre gyakorolt hatásukat.

A csapat összesen 89, 2010 és 2015 között végzett kutatást vizsgált meg. A meglévő kutatások nagy része a mikroműanyag felderítésére és a kitisztítási módszerek fejlesztésére fókuszál. Jelenleg nem tudni, hogy a mikroműanyag milyen mértékben befolyásolja az éghajlatváltozást, az óceán egészségét, és ez az ezekhez társuló rendszereket, főleg azért, mert a probléma új, bonyolult, és sokrétű. A műanyag szennyezés óceánokra gyakorolt jelentős ökológiai hatásai jól ismertek, de hogy ezek pontosan hogyan függnek össze a széles körű környezeti folyamatokkal, azt nem igazán tudni.