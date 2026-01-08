Nem a szmog a legnagyobb gond, sokkal aggasztóbb dolgot mutattak ki a városi levegőben

Az elmúlt húsz évben a tudósok felismerték, hogy a mikroműanyagok és a nanoműanyagok a környezetszennyezés egyre jelentősebb formájává váltak. Ezek az apró műanyag részecskék mára a Föld teljes rendszerében megjelentek: jelen vannak a légkörben, a hidroszférában (vízburok), a litoszférában (kőzetburok) és a bioszférában is. Ahogy több bizonyíték gyűlt össze elterjedésükről, az éghajlatváltozást és a biogeokémiai ciklusokat kutató szakemberek is egyre nagyobb figyelmet fordítottak rájuk.

A nagyvárosokban a szmog mellett a levegőben lévő mikroműanyagok is egyre nagyobb problémát jelentenek.

Fotó: OpenAI DALL-E

A fokozódó érdeklődés ellenére több fontos kérdés továbbra is tisztázatlan. A kutatók még mindig nehezen tudják pontosan felmérni, mennyi műanyag van jelen, honnan származik, miként változik az idő során, és végül hová kerül. Ezek a bizonytalanságok különösen a légkör esetében jelentősek, főként azért, mert a jelenlegi módszerek nehezen képesek kimutatni a mikroszkopikus és nanoméretű részecskéket.

Új módszer a levegőben lévő mikroműanyag mérésére

Hogy leküzdjék a korlátokat, a Kínai Tudományos Akadémia Környezetföldrajzi Intézetének kutatói egy félautomata módszert fejlesztettek ki a levegőben lévő műanyag részecskék mérésére. Az eljárás azt is vizsgálja, hogyan terjednek ezek a részecskék a levegőben.

A kutatócsoport két nagy kínai városban, Kantonban és Hszianban alkalmazta az eljárást. A rendszer számítógép-vezérelt pásztázó elektronmikroszkópián alapul, amely a hagyományos, kézi kiértékeléshez képest csökkenti az emberi szubjektivitás szerepét.

Ennek köszönhetően a műanyag részecskéket a korábbi módszereknél nagyobb pontossággal és érzékenységgel tudták kimutatni.

A vártnál jóval magasabb műanyagszinteket mértek

Az automatizált rendszerrel a kutatók a levegőben lebegő részecskékben és a leülepedő porban a korábban mértnél jóval magasabb műanyag-koncentrációkat találtak. Az értékek két-hat nagyságrenddel haladták meg azokat a szinteket, amelyeket a korábbi, vizuális azonosításon alapuló módszerek mutattak ki.

Ez arra utal, hogy a korábbi vizsgálatok jelentősen alulbecsülhették a légkörben jelenlévő műanyag mennyiségét.

A kutatás szerint a mikro- és nanoműanyagok mennyisége a levegőben nagyon eltérő lehet, és a különbségek főként a por felkavarodásához és az eső általi „kimosódáshoz” köthetők. A leülepedett minták többféle műanyagot tartalmaztak, mint a levegőből gyűjtöttek, ami arra utal, hogy a részecskék a levegőben összetapadnak, majd a csapadékkal gyorsabban kikerülnek onnan.