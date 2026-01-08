Nem a szmog a legnagyobb gond, sokkal aggasztóbb dolgot mutattak ki a városi levegőben

Az elmúlt húsz évben a tudósok felismerték, hogy a mikroműanyagok és a nanoműanyagok a környezetszennyezés egyre jelentősebb formájává váltak. Ezek az apró műanyag részecskék mára a Föld teljes rendszerében megjelentek: jelen vannak a légkörben, a hidroszférában (vízburok), a litoszférában (kőzetburok) és a bioszférában is. Ahogy több bizonyíték gyűlt össze elterjedésükről, az éghajlatváltozást és a biogeokémiai ciklusokat kutató szakemberek is egyre nagyobb figyelmet fordítottak rájuk.
A fokozódó érdeklődés ellenére több fontos kérdés továbbra is tisztázatlan. A kutatók még mindig nehezen tudják pontosan felmérni, mennyi műanyag van jelen, honnan származik, miként változik az idő során, és végül hová kerül. Ezek a bizonytalanságok különösen a légkör esetében jelentősek, főként azért, mert a jelenlegi módszerek nehezen képesek kimutatni a mikroszkopikus és nanoméretű részecskéket.
Új módszer a levegőben lévő mikroműanyag mérésére
Hogy leküzdjék a korlátokat, a Kínai Tudományos Akadémia Környezetföldrajzi Intézetének kutatói egy félautomata módszert fejlesztettek ki a levegőben lévő műanyag részecskék mérésére. Az eljárás azt is vizsgálja, hogyan terjednek ezek a részecskék a levegőben.
A kutatócsoport két nagy kínai városban, Kantonban és Hszianban alkalmazta az eljárást. A rendszer számítógép-vezérelt pásztázó elektronmikroszkópián alapul, amely a hagyományos, kézi kiértékeléshez képest csökkenti az emberi szubjektivitás szerepét.
Ennek köszönhetően a műanyag részecskéket a korábbi módszereknél nagyobb pontossággal és érzékenységgel tudták kimutatni.
A vártnál jóval magasabb műanyagszinteket mértek
Az automatizált rendszerrel a kutatók a levegőben lebegő részecskékben és a leülepedő porban a korábban mértnél jóval magasabb műanyag-koncentrációkat találtak. Az értékek két-hat nagyságrenddel haladták meg azokat a szinteket, amelyeket a korábbi, vizuális azonosításon alapuló módszerek mutattak ki.
Ez arra utal, hogy a korábbi vizsgálatok jelentősen alulbecsülhették a légkörben jelenlévő műanyag mennyiségét.
A kutatás szerint a mikro- és nanoműanyagok mennyisége a levegőben nagyon eltérő lehet, és a különbségek főként a por felkavarodásához és az eső általi „kimosódáshoz” köthetők. A leülepedett minták többféle műanyagot tartalmaztak, mint a levegőből gyűjtöttek, ami arra utal, hogy a részecskék a levegőben összetapadnak, majd a csapadékkal gyorsabban kikerülnek onnan.
Miért fontosak a légköri műanyagok
Figyelemre méltó, hogy ez a kutatás volt az első, amely összetett környezeti mintákban akár 200 nanométeres nanoműanyagokat is ki tudott mutatni. Az eredmények az eddigi legrészletesebb képet adják a levegőben jelen lévő műanyagokról, amelyek a globális műanyagkörforgás legkevésbé feltárt részét jelentik.
Azáltal, hogy a tanulmány feltárja, miként mozognak, alakulnak át és ülepednek ki a levegőben lévő műanyagok, fontos betekintést nyújt azok lehetséges káros hatásaiba.
A kutatás január 7-én jelent meg a Science Advances folyóiratban.
A mikro- és nanoműanyagok káros hatásai
A tudósok szerint a mikroműanyagok hosszú távon károsíthatják a szervezetet, meggyengíthetik az immunrendszert, felgyorsíthatják az öregedést, fokozhatják a gyulladást, és akár a daganatok kialakulásában is szerepet játszhatnak.
- Azt is kimutatták, hogy e részecskék a szívbetegségek kialakulását is fokozhatják, különösen férfiaknál.
A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy meghatározzák, milyen mennyiségben válhatnak veszélyessé ezek a részecskék, és arra is törekednek, hogy a gyártók olyan alternatívákat fejlesszenek ki, amelyek csökkentik a mikroműanyagok egészségügyi kockázatát.