Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez a vég kezdete? Elindultak az orosz és a kínai hadihajók, valami készül

Fontos

Erre várt mindenki: itt a Katasztrófavédelem bejelentése

levegő

Nem a szmog a legnagyobb gond, sokkal aggasztóbb dolgot mutattak ki a városi levegőben

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új kutatás szerint nem a szmog az egyik legaggasztóbb következménye a nagyvárosi létnek. A körülöttünk lévő levegő sokkal több mikroszkopikus műanyagot tartalmazhat, mint azt a tudósok valaha is gondolták. A mikroműanyagokat könnyen belélegezhetjük és lenyelhetjük, ami beláthatatlan egészségügyi következményekkel járhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
levegőmikroműanyagokkörnyezetszennyezésszív- és érrendszeri betegségekmikroműanyagműanyag

Az elmúlt húsz évben a tudósok felismerték, hogy a mikroműanyagok és a nanoműanyagok a környezetszennyezés egyre jelentősebb formájává váltak. Ezek az apró műanyag részecskék mára a Föld teljes rendszerében megjelentek: jelen vannak a légkörben, a hidroszférában (vízburok), a litoszférában (kőzetburok) és a bioszférában is. Ahogy több bizonyíték gyűlt össze elterjedésükről, az éghajlatváltozást és a biogeokémiai ciklusokat kutató szakemberek is egyre nagyobb figyelmet fordítottak rájuk.

A nagyvárosokban a szmog mellett a levegőben lévő mikroműanyagok is egyre nagyobb problémát jelentenek.
A nagyvárosokban a szmog mellett a levegőben lévő mikroműanyagok is egyre nagyobb problémát jelentenek.
Fotó: OpenAI DALL-E

A fokozódó érdeklődés ellenére több fontos kérdés továbbra is tisztázatlan. A kutatók még mindig nehezen tudják pontosan felmérni, mennyi műanyag van jelen, honnan származik, miként változik az idő során, és végül hová kerül. Ezek a bizonytalanságok különösen a légkör esetében jelentősek, főként azért, mert a jelenlegi módszerek nehezen képesek kimutatni a mikroszkopikus és nanoméretű részecskéket.

Új módszer a levegőben lévő mikroműanyag mérésére

Hogy leküzdjék a korlátokat, a Kínai Tudományos Akadémia Környezetföldrajzi Intézetének kutatói egy félautomata módszert fejlesztettek ki a levegőben lévő műanyag részecskék mérésére. Az eljárás azt is vizsgálja, hogyan terjednek ezek a részecskék a levegőben.

A kutatócsoport két nagy kínai városban, Kantonban és Hszianban alkalmazta az eljárást. A rendszer számítógép-vezérelt pásztázó elektronmikroszkópián alapul, amely a hagyományos, kézi kiértékeléshez képest csökkenti az emberi szubjektivitás szerepét. 

Ennek köszönhetően a műanyag részecskéket a korábbi módszereknél nagyobb pontossággal és érzékenységgel tudták kimutatni.

A vártnál jóval magasabb műanyagszinteket mértek

Az automatizált rendszerrel a kutatók a levegőben lebegő részecskékben és a leülepedő porban a korábban mértnél jóval magasabb műanyag-koncentrációkat találtak. Az értékek két-hat nagyságrenddel haladták meg azokat a szinteket, amelyeket a korábbi, vizuális azonosításon alapuló módszerek mutattak ki. 

Ez arra utal, hogy a korábbi vizsgálatok jelentősen alulbecsülhették a légkörben jelenlévő műanyag mennyiségét.

A kutatás szerint a mikro- és nanoműanyagok mennyisége a levegőben nagyon eltérő lehet, és a különbségek főként a por felkavarodásához és az eső általi „kimosódáshoz” köthetők. A leülepedett minták többféle műanyagot tartalmaztak, mint a levegőből gyűjtöttek, ami arra utal, hogy a részecskék a levegőben összetapadnak, majd a csapadékkal gyorsabban kikerülnek onnan.

A mikro- és nanoműanyagok mennyisége a levegőben, valamint becsült mozgásuk a légkör különböző részei között egy félszáraz (Hszian) és egy nedves szubtrópusi (Kanton) nagyvárosban.
A mikro- és nanoműanyagok mennyisége a levegőben, valamint becsült mozgásuk a légkör különböző részei között egy félszáraz (Hszian) és egy nedves szubtrópusi (Kanton) nagyvárosban.
Fotó: Institute of Earth Environment, CAS

Miért fontosak a légköri műanyagok

Figyelemre méltó, hogy ez a kutatás volt az első, amely összetett környezeti mintákban akár 200 nanométeres nanoműanyagokat is ki tudott mutatni. Az eredmények az eddigi legrészletesebb képet adják a levegőben jelen lévő műanyagokról, amelyek a globális műanyagkörforgás legkevésbé feltárt részét jelentik.

Azáltal, hogy a tanulmány feltárja, miként mozognak, alakulnak át és ülepednek ki a levegőben lévő műanyagok, fontos betekintést nyújt azok lehetséges káros hatásaiba.

A kutatás január 7-én jelent meg a Science Advances folyóiratban.

Az új eredmények az eddigi legrészletesebb képet adják a levegőben jelen lévő mikro- és nanoműanyagokról.
Az új eredmények az eddigi legrészletesebb képet adják a levegőben jelen lévő mikro- és nanoműanyagokról.
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

A mikro- és nanoműanyagok káros hatásai

A tudósok szerint a mikroműanyagok hosszú távon károsíthatják a szervezetet, meggyengíthetik az immunrendszert, felgyorsíthatják az öregedést, fokozhatják a gyulladást, és akár a daganatok kialakulásában is szerepet játszhatnak. 

  • Azt is kimutatták, hogy e részecskék a szívbetegségek kialakulását is fokozhatják, különösen férfiaknál.

A kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy meghatározzák, milyen mennyiségben válhatnak veszélyessé ezek a részecskék, és arra is törekednek, hogy a gyártók olyan alternatívákat fejlesszenek ki, amelyek csökkentik a mikroműanyagok egészségügyi kockázatát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!