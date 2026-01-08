Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez a vég kezdete? Elindultak az orosz és a kínai hadihajók, valami készül

Fontos

Erre várt mindenki: itt a Katasztrófavédelem bejelentése

mohák

Mohák segíthetnek felderíteni a bűneseteket

43 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kis növények, mint a mohák, könnyen elkerülik az ember figyelmét. Gyakran olyan kicsik, mint egy szempilla és általában a talajon, sötétben, nedves helyeken nőnek. Előfordul azonban, hogy ezek a kis növények, a mohák segítséget jelentenek a bűncselekmények felderítésében. Erre akkor jött rá egy tudóscsoport, amikor 2013-ban arra kérték őket, hogy egy mohadarabból segítsenek megállapítani, hogy hol temettek el egy holttestet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mohákhelyszínelőkKriminalisztikabotanikaigazságügyi szakértő

A kutatók most publikáltak egy dolgozatot a Forensic Sciences Research igazságügyi tudományos magazinban, melyben összegyűjtötték az összes olyan esetet, ahol mohát találtak és a mohák rokonait és amelyek segítségével megoldották a bűntényeket. A kutatók a dolgozatukkal arra akarják felhívni a figyelmet, hogy milyen fontosak a botanikai bizonyítékok, mert a nyomozók könnyen figyelmen kívül hagyják őket, mivel nem tudják, mik is ezek. 

Matt von Konrat, a Field Múzeum tudósa száradt mohát vizsgál, amit 2013-ban gyűjtöttek egy gyilkosság nyomozásának során. A mohák értékes információkkal szolgálnak a bűnesetek vizsgálata sorá
Matt von Konrat, a Field Múzeum tudósa száradt mohát vizsgál, amit 2013-ban gyűjtöttek egy gyilkosság nyomozásának során. A mohák értékes információkkal szolgálnak a bűnesetek vizsgálata során.
Fotó: Field Museum

 

A mohák értékes eszközök a törvényszéki szakértők számára

A mohák a mohafélék családjának tagjai. Ezek a legalapvetőbb növények közé tartoznak, valódi száruk, levelük, gyökerük, vagy magjuk nincsen. Egyszerű anatómiájuk lehetővé teszi, hogy a vizet és a tápanyagokat közvetlenül vegyék fel a környezetükből, így képesek nagyon jól boldogulni árnyékos, nedves, mocsaras területeken, ahol több „fejlett” növény gyakran küzd. Vannak olyan mohafélék, melyek rendkívül érzékenyek a környezetükre, a különböző fajoknak különös affinitásuk van a különböző életfeltételekhez. Mivel olyan kicsik, mindenféle mikroélőhelyük van nekik – még ha egy terület általánosságban úgy is tűnik, hogy egy élőhely fajta, ők találnak egy pontot, ami megfelelő a számukra, az árnyékban, vagy a lombkoronában, vagy még a fű alatt is. Ráadásul különböző fajta, még kisebb organizmusok élnek ezeken a mohákon, ami további nyomokkal szolgál a nyomozók számára. Ez azt jelenti, hogy a mohák értékes eszközök a törvényszéki szakértők számára, akik olyan részleteket keresnek, amik igazolják, hogy hol történt a bűncselekmény. A kutatók 150 év tudományos irodalmat vizsgáltak át, hogy megnézzék, hogyan használták ezeket a növényeket a nyomozások során. Kiderült, hogy nem nagyon használták. A legkorábbi eset, amit találtak, 1929-ből származik, amikor egy bomló csontvázon lévő moha növekedési rátája segített a nyomozóknak megállapítani mikor halt meg az illető. Az elmúlt évszázadban legalább tízzel több eset volt Finnországban, Svédországban, Olaszországban, Kínában és az USA-ban, amelyben a moháknak szerepük volt abban, hogy megállapították mikor, hol, vagy hogyan történt a bűncselekmény. 

A dolgozatban leírják az egyik esetüket. 2011-ben egy Kate nevű csecsemőt meggyilkolt az apja, de a kislány holttestét nem találták. Az apa azonban megmondta a rendőrségnek, hogy Michigan északi részén temette el a gyermeket. Az apa cipőin mikroszkopikus növényi darabokat találtak. 2013-ban a dolgozat egyik szerzője, Matt von Konrat által vezetett botanikus csapat a területen növő különböző füveket, fákat, és mohákat vizsgálta, olyan pontot kerestek, ahol az apa cipőin talált tucatnyi növényfaj megtalálható. 

 

Több száz mohafaj, és több tucat fű- és fafaj él azon a területen. A mohadarabok alapján azonban tudták, hogy miféle mikroélőhelyet kell keresniük.

 

A csapat végül azonosított egy körülbelül 5 négyzetméteres területet, ahol Kate-et valószínűleg eltemették. A nyomozás eredetileg hét megyében folyt, ebből a hét megyéből szűkítették le ezt a kis területet. Az apa megerősítette, hogy ez az a hely, ahol eltemette a gyermekét. 

(Forrás: Field Museum: https://www.fieldmuseum.org/)



 



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!