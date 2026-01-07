Egyre nagyobb veszélyben a Mount Everest, így próbálják visszafordítani a katasztrófát

A világ legmagasabb csúcsa, a Mount Everest fuldoklik a szeméttől. Több, mint 8.000 méter magasságban, ahol a levegő vékony és a hőmérséklet – 20 Celsius-fok alá zuhan, halmozódik a szemét. Az Everest megmászása körülbelül 2 hónapig tart. Ezalatt a hegymászók masszív mennyiségű felszerelést húznak fel: élelmet, oxigént, és túlélő felszerelést. Az elmúlt 11 évben Nepál úgy próbálta kezelni a problémát, hogy a mászóknak 4.000 dollárt kellett letétbe helyezniük mászás előtt, és ha 8 kg hulladékkal tértek vissza, visszakapták a pénzüket. A dolog azonban nem igazán működött. Nem az volt a probléma, hogy nem akarták visszakapni a pénzüket, hanem az, ahol a szemetet gyűjtötték. Könnyű felszedni a cukorka csomagolását az Alaptáborban. Hatványozottan nehezebb egy széttépett sátrat, vagy egy csomó üres oxigéntartályt kihozni a „Halál Zónából”. Következésképpen az alacsonyabb lejtőket megtisztították, míg a nagyobb magasságon lévő táborok továbbra is fuldoklanak a több évtizedes szeméthalomtól.

A Mount Everest alaptábora 2012-ben. Fotó: ZME Science

A Mount Everest szennyezése nem csak helyi probléma

Nepál most más módszerrel próbálkozik. Egy átlagos mászó körülbelül 12 kilogramm szemetet produkál a hegyen töltött ideje alatt. A régi szabály szerint, ha egy hegymászó vissza is hozza a kívánt 8 kilogrammot, akkor is ott hagy 4 kilogrammot maga után. A probléma az volt, hogy a legtöbb ember az alacsonyabb szintekről hozta el a hulladékot. Évente körülbelül 60.000 túrázó látogatja meg az Alaptábort, és körülbelül 50 tonna hulladékot hagy ott. Nepál most a pénzletét helyett bevezeti a kötelező, nem visszatérítendő takarítási díjat. Az ár valószínűleg 4.000 márka körül lesz, ezt a pénzt nem a bankban helyezik el, arra várva, hogy visszafizessék, hanem közvetlenül a Hegy Jóléti Alapítványhoz fog folyni, melyet arra hoztak létre, hogy finanszírozza a profi takarítást. Mivel az Everesten egyszerűen katasztrofális a környezet állapota, a megtisztulás pillanata nem fog egyhamar eljönni.



Biológiai veszély fenyeget

2024 tavaszán az SPCC 85 tonna hulladékot gyűjtött a területen, de csak 10 tonna származott a kritikus, magasabb táborokból, a többi „völgyi szemét” volt, amit a túrázók hagytak ott. A felsőbb régiókban, ahol a hőmérséklet nulla Celsius-fok alatt van, a biológiai degradáció megáll. Az Everest másik problémája a széklet, mely ezen a hőmérsékleten szintén nem bomlik le. Ott marad, megfagy és tökéletesen konzerválódik, míg nyáron a Nap, vagy egy mozgó gleccser megmozdítja. A közelmúltban végzett tanulmányok a IV. Tábornál biológiai veszélyt, egy halom ürüléket és baktériumot találtak, mely jelenleg a vízgyűjtő területre szivárog.