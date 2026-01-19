Hátborzongató terv került elő: az űrből akartak piszkos bombát dobni New Yorkra

Bár a háború elején a német tengeralattjárók még uralták az Atlanti-óceánt, 1943-ra a szövetségesek technológiai és ipari fölénye miatt ez a dominancia megszűnt, így az Egyesült Államok földrajzi elszigeteltsége szinte áthatolhatatlan pajzsot jelentett. A német vezetés ekkor ismerte fel, hogy Amerikát csak a levegőből lehetne hatékonyan támadni, ám a hagyományos bombázók hatótávolsága ehhez kevésnek bizonyult. Ekkor került előtérbe Eugen Sänger osztrák mérnök és munkatársa, Irene Bredt koncepciója, akik egy olyan náci űrrepülő tervét vázolták fel, amely a világűr határát súrolva hidalta volna át a távolságot.
A náci űrrepülő forradalmi megoldásai
Sängerék munkája nem csupán elméleti ábrándozás volt; a náci űrrepülő megvalósíthatóságához komoly műszaki problémákat kellett megoldaniuk. Az egyik legfontosabb újításuk a regeneratív hűtés kidolgozása volt. A rakétahajtóművekben keletkező extrém hőt a hagyományos anyagok nem bírták volna, ezért a mérnökök a hideg üzemanyagot a hajtómű falában keringették, mielőtt az az égéstérbe került volna. Ez az eljárás egyszerre hűtötte a motort és melegítette elő az üzemanyagot – ezt a technológiát a modern rakétatechnikában a mai napig alkalmazzák.
A Silbervogel (Ezüstmadár) 28 méter hosszú, áramvonalas törzzsel rendelkezett volna, amelynek belső terét nagyrészt a folyékony oxigén és kerozin üzemanyagtartályai foglalták el.
A gép kialakítása futurisztikus volt: lapos alja és csonka szárnyai kifejezetten a nagy sebességű légköri repülést szolgálták.
Indítás és a „kacsázó” repülés
A tervek szerint a náci űrrepülő indítása is különleges lett volna: nem hagyományos kifutópályáról, hanem egy 3 kilométeres sínpályáról szállt volna fel egy rakétaszán segítségével. Ez a szán mindössze 10 másodperc alatt gyorsította volna a gépet közel 2000 km/órás sebességre, majd a levegőben a Silbervogel begyújtotta volna saját hajtóműveit.
A gép 145 kilométeres magasságig emelkedett volna, elérve a 21 800 km/órás sebességet.
A hatótávolság növelése érdekében Sänger az ún. „boost-glide” (hajtóműves siklórepülés) technikát alkalmazta volna. A náci űrrepülő nem állt volna pályára a Föld körül, hanem a légkör felső rétegein „pattogva” vagy „kacsázva” haladt volna előre, mint egy vízre dobott kavics. Ezzel a módszerrel a gép percek alatt elérte volna az amerikai partokat. New York felett a pilóta kioldotta volna a 4000 kilogrammos bombaterhet – amely a feltételezések szerint egy radioaktív anyaggal töltött „piszkos bomba” lett volna –, majd a gép tovább repült volna a Csendes-óceánig, hogy végül egy japán területen lévő bázison szálljon le.
Miért nem valósult meg végül a terv?
A Silbervogel koncepcióját a Német Légügyi Minisztérium végül túl bonyolultnak ítélte, és inkább a hagyományosabb bombázók fejlesztésére koncentráltak. A háború utáni elemzések azonban rámutattak egy kritikus tervezési hibára is. Sängerék alábecsülték a visszatéréskor keletkező hőterhelést: a számítások szerint a náci űrrepülő valószínűleg már az első légköri „ugrás” során elégett volna a súrlódástól, így a küldetés a pilóta és a gép pusztulásával járt volna.
A hőpajzs megerősítése viszont annyira csökkentette volna a hasznos terhet, hogy a gép fegyverként használhatatlanná vált volna.
Versenyfutás a náci technológiáért
A háború végén a győztes nagyhatalmak azonnal lecsaptak a német fejlesztésekre. Peenemündében a szovjet csapatok megtalálták a terveket, amelyek felkeltették Sztálin érdeklődését is. A szovjet diktátor még a fiát, Vaszilijt is megbízta azzal, hogy próbálja meg a Szovjetunióba csábítani a tervező házaspárt, ám az akció – és az NKVD emberrablási kísérlete is – kudarcot vallott.
A technológia nyugaton is tovább élt. Walter Dornberger, a V2-program korábbi vezetője az Egyesült Államokba kerülve sikeresen lobbizott a koncepció mellett. Ennek eredményeként indult el az X-20 Dyna-Soar program, amelyre 1960-ban hét űrhajóst is kiválasztottak – köztük Neil Armstrongot.
- Bár a programot később törölték, a náci űrrepülő technológiai öröksége közvetlen hatással volt a későbbi Space Shuttle űrsikló kifejlesztésére.
A Silbervogel öröksége
Bár Sänger gépe sosem repült, az általa kidolgozott elvek ma is meghatározóak a haditechnikában.
A náci űrrepülő működési elve, a légkör felső rétegeiben való manőverező siklás (boost-glide) köszön vissza a legmodernebb hiperszonikus fegyvereknél, mint amilyen az orosz Oresnyik rakétarendszer is.
Ahogy a Silbervogel a sebességével és kiszámíthatatlan pályájával kerülte volna el a légvédelmet, úgy a mai hiperszonikus siklóblokkok is ezt a fizikát használják ki a modern rakétavédelmi rendszerek kijátszására. Sänger „profetikusnak” bizonyult koncepciója tehát – ha nem is ember vezette űrgépként, de robotrepülőgépként és rakétatechnológiaként – napjainkban vált valóra.