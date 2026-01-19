Hátborzongató terv került elő: az űrből akartak piszkos bombát dobni New Yorkra

Bár a háború elején a német tengeralattjárók még uralták az Atlanti-óceánt, 1943-ra a szövetségesek technológiai és ipari fölénye miatt ez a dominancia megszűnt, így az Egyesült Államok földrajzi elszigeteltsége szinte áthatolhatatlan pajzsot jelentett. A német vezetés ekkor ismerte fel, hogy Amerikát csak a levegőből lehetne hatékonyan támadni, ám a hagyományos bombázók hatótávolsága ehhez kevésnek bizonyult. Ekkor került előtérbe Eugen Sänger osztrák mérnök és munkatársa, Irene Bredt koncepciója, akik egy olyan náci űrrepülő tervét vázolták fel, amely a világűr határát súrolva hidalta volna át a távolságot.

A náci űrrepülő az eredeti tervek szerint radioaktív anyagokat tartalmazó, ún. piszkos bombákat dobott volna az USA nagyvárosaira.

Fotó: Google Gemini AI

A náci űrrepülő forradalmi megoldásai

Sängerék munkája nem csupán elméleti ábrándozás volt; a náci űrrepülő megvalósíthatóságához komoly műszaki problémákat kellett megoldaniuk. Az egyik legfontosabb újításuk a regeneratív hűtés kidolgozása volt. A rakétahajtóművekben keletkező extrém hőt a hagyományos anyagok nem bírták volna, ezért a mérnökök a hideg üzemanyagot a hajtómű falában keringették, mielőtt az az égéstérbe került volna. Ez az eljárás egyszerre hűtötte a motort és melegítette elő az üzemanyagot – ezt a technológiát a modern rakétatechnikában a mai napig alkalmazzák.

A Silbervogel (Ezüstmadár) 28 méter hosszú, áramvonalas törzzsel rendelkezett volna, amelynek belső terét nagyrészt a folyékony oxigén és kerozin üzemanyagtartályai foglalták el.

A gép kialakítása futurisztikus volt: lapos alja és csonka szárnyai kifejezetten a nagy sebességű légköri repülést szolgálták.

Indítás és a „kacsázó” repülés

A tervek szerint a náci űrrepülő indítása is különleges lett volna: nem hagyományos kifutópályáról, hanem egy 3 kilométeres sínpályáról szállt volna fel egy rakétaszán segítségével. Ez a szán mindössze 10 másodperc alatt gyorsította volna a gépet közel 2000 km/órás sebességre, majd a levegőben a Silbervogel begyújtotta volna saját hajtóműveit.

A gép 145 kilométeres magasságig emelkedett volna, elérve a 21 800 km/órás sebességet.

A hatótávolság növelése érdekében Sänger az ún. „boost-glide” (hajtóműves siklórepülés) technikát alkalmazta volna. A náci űrrepülő nem állt volna pályára a Föld körül, hanem a légkör felső rétegein „pattogva” vagy „kacsázva” haladt volna előre, mint egy vízre dobott kavics. Ezzel a módszerrel a gép percek alatt elérte volna az amerikai partokat. New York felett a pilóta kioldotta volna a 4000 kilogrammos bombaterhet – amely a feltételezések szerint egy radioaktív anyaggal töltött „piszkos bomba” lett volna –, majd a gép tovább repült volna a Csendes-óceánig, hogy végül egy japán területen lévő bázison szálljon le.