Veszélyben a Föld? Mágneses lavina söpörhet el mindent

Ahogy a hófödte hegyekben is parányi hócsuszamlással indulnak a lavinák, úgy a Nap felszínének mágneses görgetegei, a napkitörések is eleinte apró erőtérzavarral kezdődnek, amely aztán gyors tempóban egyre hevesebbé válik – állapította meg az Európai Űrügynökség által működtetett Solar Orbiter napszonda. A rövid idő leforgása alatt kibontakozó mágneses tombolás plazmacsomagok záporesőjét indítja el, amely még akkor is folytatódik, amikor a kitörés már elülőben van.

A napkitörések lavinaszerűen keletkeznek.

Fotó: Google Gemini AI

A felfedezést az tette lehetővé, hogy a Solar Orbiter 2024. szeptember 30-án, amikor megközelítette a Napot, különösen részletgazdag felvételt készített egy nagyméretű napkitörésről. Az eredményeket ismertető közlemény az Astronomy & Astrophysics csillagászati és asztrofizikai szakfolyóirat január 21-i számában látott napvilágot.

A napviharok hatása: veszélyes következmények a Földön

A legerőteljesebb kitörések reakciók olyan láncolatát indítják el, amelyeknek a következményei még a Földön is érezhetők. Az ilyenkor bekövetkező geomágneses viharok akár a rádiókommunikációt is blokkolhatják, ezért különösen fontos, hogy figyeljük őket és megértsük keletkezésük részleteit.

Azonban pont a finom részletek hiányoznak abból a modellből, amellyel megpróbáljuk leírni, miként szabadulnak fel ilyen rövid idő alatt ilyen gigantikus léptékű energiák a Nap felszínén. A Solar Orbiter úttörő megfigyelései, melyek során a fedélzetén hordozott négy, egymást kiegészítő berendezés együttes működtetésével minden eddiginél részletesebb képet sikerült nyernie egy napkitörésről, végre választ adnak az eddig nyitott kérdésekre.