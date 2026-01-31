Veszélyben a Föld? Mágneses lavina söpörhet el mindent

Ahogy a hófödte hegyekben is parányi hócsuszamlással indulnak a lavinák, úgy a Nap felszínének mágneses görgetegei, a napkitörések is eleinte apró erőtérzavarral kezdődnek, amely aztán gyors tempóban egyre hevesebbé válik – állapította meg az Európai Űrügynökség által működtetett Solar Orbiter napszonda. A rövid idő leforgása alatt kibontakozó mágneses tombolás plazmacsomagok záporesőjét indítja el, amely még akkor is folytatódik, amikor a kitörés már elülőben van.
A felfedezést az tette lehetővé, hogy a Solar Orbiter 2024. szeptember 30-án, amikor megközelítette a Napot, különösen részletgazdag felvételt készített egy nagyméretű napkitörésről. Az eredményeket ismertető közlemény az Astronomy & Astrophysics csillagászati és asztrofizikai szakfolyóirat január 21-i számában látott napvilágot.
A napviharok hatása: veszélyes következmények a Földön
A legerőteljesebb kitörések reakciók olyan láncolatát indítják el, amelyeknek a következményei még a Földön is érezhetők. Az ilyenkor bekövetkező geomágneses viharok akár a rádiókommunikációt is blokkolhatják, ezért különösen fontos, hogy figyeljük őket és megértsük keletkezésük részleteit.
Azonban pont a finom részletek hiányoznak abból a modellből, amellyel megpróbáljuk leírni, miként szabadulnak fel ilyen rövid idő alatt ilyen gigantikus léptékű energiák a Nap felszínén. A Solar Orbiter úttörő megfigyelései, melyek során a fedélzetén hordozott négy, egymást kiegészítő berendezés együttes működtetésével minden eddiginél részletesebb képet sikerült nyernie egy napkitörésről, végre választ adnak az eddig nyitott kérdésekre.
A Solar Orbiter Extrém Ultraibolya Kamerája (Extreme Ultraviolet Imager) a Nap külső atmoszférájának, a napkoronának mindössze néhány száz kilométer átmérőjű területére fókuszálva két másodpercenként készített nagyfelbontású felvételeket. Eközben három másik műszer – a SPICE, a STIX és a PHI – különböző mélységekben eltérő hőmérsékletű zónákat vizsgált, a koronától egészen a Nap látható felszínéig, a fotoszféráig. Ezek a megfigyelések adtak alkalmat a tudósoknak arra, hogy végigkövessék az események láncolatát egészen a kezdetektől a mintegy 40 percig tartó kitörés levonulásáig.
"Óriási szerencsénk volt, hogy ilyen lenyűgöző részletességgel végig tudtuk kísérni ennek a nagy kitörésnek az előkészítő szakaszát – mondta el Pradeep Chitta, a Max Planck Naprendszerkutató Intézet (Göttingen, Németország) munkatársa és a cikk vezető szerzője. – Nem minden kitörést lehetséges ennyire folyamatában és ilyen részletgazdagsággal nyomon követni, mert a megfigyelési időablakok szűkek, a rögzített adatok pedig rengeteg memóriát elfoglalnak az űrszonda fedélzeti számítógépén.
De ezúttal pont jókor voltunk a jó helyen ahhoz, hogy elcsípjük ennek a kitörésnek a finomságait.”
A vihar előjelei: sötét fonatok és szikrák
Amikor az ultraibolya kamera univerzális idő szerinti 23:06-kor, körülbelül 40 perccel a napkitörés aktivitási csúcsa előtt elkezdte megfigyelni a területet, a megcsavarodott mágneses mezők és plazma ív formában meghajló sötét fonata már észlelhető volt, és kapcsolatban állt egy kereszt alakú, fokozatosan felfénylő mágneses erővonalakból álló struktúrával.
- Ha ebbe a szerkezetbe belenagyítunk, látható, hogy minden egyes képkockán – amelyeket csupán két másodperc választ el egymástól – újabb és újabb mágneses erővonalak jelennek meg.
A mágneses erők által lehatárolt vonalak láthatóan kötél módjára megcsavarodnak.
Aztán, ahogy egy lavina indulásakor, az egész helyzet egyszeriben instabillá válik.
A megcsavarodott erővonalak elkezdenek megszakadni és újraegyesülni, s ezzel egyre tovaterjedő instabilitást keltenek a régióban. Az újraegyesülési események egyre látványosabbak, egyre több energiát dobnak szét, ami jól megmutatkozik a képek hirtelen kifényesedésében.
A leglátványosabb felfénylés 23:29-kor veszi kezdetét, miután a sötét plazmafonat egyik végén szabaddá válik, s az űrbe lökődve hevesen, nagy sebességgel szétesik. Az erővonal-újraegyesülések fényes szikrái a fonat teljes hosszában mindenütt, lenyűgözően nagy felbontásban látszanak, amint a fő kitörés 23:47-nél megtörténik.
Ezek a napkitöréshez felvezető percek különösen fontosak, és a Solar Orbiter éppen a kitörésnek a gyökerére nyitott nekünk ablakot, ahol a lavinaszerű eseménylánc elindul
– kommentálta Pradeep. – Minket is meglepett a látvány, ahogy a nagy kitörést az apró, időben és térben gyorsan terjedő újraegyesülési események kirobbantják.”
Lavinamodell és sugárveszély
A tudósok már korábban felvetettek egy egyszerű lavinamodellt a Napon és más csillagokon megfigyelhető sok százezer kitörés együttes viselkedésének magyarázatára, de az nem volt világos, hogy az egyedi kitörések is magyarázhatóak-e egyfajta lavina-mechanizmussal. És pontosan ez az, amit a mostani megfigyelések igazoltak: hogy egy kitörés nem feltétlenül egyetlen koherens esemény, hanem inkább egymással kölcsönható újraegyesülési események öngerjesztő láncolata.
A Solar Orbiter SPICE és STIX műszerei által készített egyidejű mérések most első alkalommal azt is lehetővé tették Pradeep és csoportja számára, hogy extrém nagy felbontásban tanulmányozzák a gyors egymásutánban bekövetkező újraegyesülési események energiakibocsátását a Nap atmoszférájának legkülső rétegében. Különös figyelmet érdemel a nagyenergiájú röntgensugár-kibocsátás, mert ez tanúskodik arról, hol adták le energiájukat a mágneses mező által felgyorsított részecskék.
Mivel ezek a felgyorsult részecskék a bolygóközi térbe kilépve károsíthatják a műholdjainkat, az űrutazókat, sőt, még a földi infrastruktúrát is, a folyamat részleteinek megértése kulcsfontosságú az űridőjárás előrejelzése szempontjából.
A szeptember 30-i napkitörésben már fokozódó kibocsátás volt észlelhető az ultraibolyától a röntgensugarakig terjedő energiatartományban, amikor a SPICE és a STIX elkezdte figyelni a területet. A röntgenkibocsátás olyan drámai mértékben megnőtt a kitörés csúcspontján, amikor megsűrűsödtek az újraegyesülési események, hogy a részecskék a fénysebesség 40-50%-ára, vagyis 431-540 millió km/h-s sebességre gyorsultak. A megfigyelések azt is megmutatták, hogy az újraegyesülések során a mágneses tér a környező plazmának adta át az energiáját.
Őrült sebességű plazmaeső
„Már a kitörés csúcsszakasza előtt is szalagszerű képződményeket láttunk őrült sebességgel száguldani a Nap légkörének belseje felé – meséli Pradeep. – Ezek a záporozva aláhulló ’plazmacsomók’ az energiafelszabadulás hírnökei, és a kitörés előrehaladtával egyre erősödtek. Sőt, a plazmaeső még azután is folytatódott egy ideig, hogy a kitörés már kezdett csitulni. Soha korábban nem tudtuk ezeket a napkoronabeli eseményeket ehhez fogható idő- és térbeli felbontásban megfigyelni.”
A kitörés főszakaszát követően a mágneses erővonalak által eredetileg alkotott kereszt-alakzat lassan feloldódott az ultraibolya kamera felvételén, miközben a STIX és a SPICE mérései a plazma lehűléséről és a részecskekibocsátás normális szintre való visszatéréséről tanúskodtak. A PHI ugyanebben az időben a Nap látható felszínén, a fotoszférában is kimutatta a kitörés lenyomatát, s ezzel teljessé tette az eseményről kialakított háromdimenziós képünket.
Mi magunk sem számítottunk arra, hogy a lavinamechanizmus ennyire nagy energiájú részecskék keletkezéséhez vezethet
– vallotta be Pradeep. – Még mindig sok tanulnivalónk maradt ezzel a folyamattal kapcsolatban, de az események alaposabb kibogozásához a jövőbeni kutatómisszióknak még ennél is jobb felbontású röntgenfelvételekkel kell majd szolgálniuk.”
A napkitörések a Nap felszínén lezajló robbanásszerű események, amelyek akkor következnek be, amikor az összegubancolódott mágneses erővonalak hirtelen újratalálkoznak, és a bennük tárolt energia egyszerre felszabadul. Az ellentétes irányú, egymást kuszán keresztező erővonalak percek leforgása alatt felszakadnak, majd újraegyesülnek. Az újraegyesült erővonalak mentén a mágneses mező pillanatszerűen felforrósítja az anyagot, hogy millió fokos plazmát és nagyenergiájú részecskéket repítsen szerteszét, s ezzel potenciálisan elindítson egy napkitörést.