Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

napkitörések

Veszélyeztetheti-e a NASA új Hold-küldetését a látványos sarki fényt okozó napkitörés?

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vasárnapi napkitörés hazánkban is rendkívül látványos sarki fényeket okozott, az egész ország „sarkifény-lázban ég”. Ezzel egyidőben azonban előtérbe került az űrhajósokat és űreszközöket érő sugárzás kérdése az Artemis–II küldetés kapcsán. Mutatjuk, mekkora veszélyt jelenthet egy napkitörés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
napkitörésekArtemis 2sugárzásNASA

A Föld több védelmi réteggel is rendelkezik az űrből érkező káros sugárzással szemben. A légkör és a mágneses tér jelentősen csökkenti a kozmikus sugárzás hatását, bár már a repülőgépes utazás során is nagyobb dózis éri az embert. A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén ennél is magasabb a sugárterhelés, ugyanakkor a Föld mágneses mezeje még ott is védelmet nyújt. Az űrkapszulákban is védekezni kell a napkitörés hatásai ellen.

napkitörés This 01 October, 2001 NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) EIT (Extreme ultraviolet Imaging Telescope) image of the Sun shows a solar flare leaping out from an active sunspot (lower-R). Solar activity has picked up in the last couple of weeks sending radiation storms toward the Earth resulting in communications interruptions. AFP PHOTO/ NASA (Photo by NASA/SOHO / AFP)
Látványos napkitörés
Fotó: NASA/SOHO / NASA/SOHO

Napkitörés és vészforgatókönyv

Az Artemis–II küldetés során az űrhajósok ennél távolabb kerülnek a Föld védőpajzsától, ezért a sugárzás kérdése kiemelt jelentőségű (cikkünk az új Hold-küldetésről). A misszió egyik célja éppen az, hogy felmérje az űrsugárzás hatásait, ám ezt ellenőrzött körülmények között kívánják megtenni.

A küldetés mögött álló NASA szerint az Orion űrkapszula vészforgatókönyvvel is rendelkezik erősebb napkitörések esetére. Jason Hutt, a NASA mérnöke elmondta, hogy

  • az űrhajó belsejében sugárzásvédett menedéket alakítottak ki a kapszula középpontjában.

A tárolórekeszekben elhelyezett felszerelések szükség esetén további árnyékolásként szolgálhatnak, hogy minél több anyag legyen a sugárzás forrása és az űrhajósok között. 

A Nap még nem nyugszik

Mint arról beszámoltunk, a vasárnapi napkitörés rendkívüli erősségű volt (a jelenségről és okairól itt számoltunk be). Azért is méltó említésre, mert épp Föld-Hold irányú anyagkilökődés jellemezte.

Bár az Artemis–II rakétája már az indítóálláson van, a start legkorábban február 6-án történhet meg. Addigra a mostani napkitörés hatásai már biztosan elmúlnak. Az esemény ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a 25-ös napciklus továbbra is aktív, és a következő hónapokban további jelentős naptevékenység várható, amire az űrben fokozottan fel kell készülni.

 

