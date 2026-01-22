Itt a vég? 3 nap alatt eljöhet a teljes összeomlás

Ahogy a modern világ egyre inkább az űrtechnológiára támaszkodik, úgy válik a fejünk felett keringő infrastruktúra egyre zsúfoltabbá és veszélyesebbé. A mérnökök és kutatók most drámai figyelmeztetést adtak ki: a napvihar által fenyegetett műholdas rendszereink valójában egy instabil „kártyavárra” emlékeztetnek, amely bármelyik pillanatban összeomolhat. Sarah Thiele, a Princeton kutatója és csapata szerint a helyzet sokkal kritikusabb, mint gondolnánk, és a katasztrófa elkerülése érdekében minden másodperc számít.
Az aggodalmat a puszta számok is igazolják, amelyek megdöbbentő képet festenek az alacsony Föld körüli pálya (LEO) zsúfoltságáról. A kutatók számításai szerint a különféle megakonstellációkban – mint amilyen az Elon Musk-féle Starlink is – keringő eszközök között elképesztő gyakorisággal történnek veszélyes manőverek. Átlagosan minden 22. másodpercben előfordul egy olyan „közeli találkozás”, ahol két űreszköz kevesebb mint egy kilométerre halad el egymás mellett.
Ez a 22 másodperces adat önmagában is ijesztő, de ha csak a Starlink műholdjait vizsgáljuk, ott is 11 percenként történik hasonlóan kockázatos helyzet. Hogy elkerülhetővé váljon a műholdak ütközése, a Starlink több ezer egységének mindegyike évente átlagosan 41 alkalommal kényszerül pályakorrekciós manőverre. Ez egy folyamatos, 24 órás készenlétet igénylő balett, ahol egyetlen apró hiba is végzetes lehet.
Amikor a Nap támadásba lendül – a napvihar végzetes hatásai
Bár a rendszer normál körülmények között működőképesnek tűnik, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a váratlan események, az úgynevezett „peremfeltételek” okozzák a legnagyobb tragédiákat. Az űrben a legrettegettebb ilyen esemény nem más, mint egy masszív napvihar, amely két fronton is támadást indíthat a technológiánk ellen.
Az első és legközvetlenebb hatás a légkör felmelegedése. Amikor egy napvihar eléri a Földet, a felső légkör felhevül és kitágul, ami drasztikusan megnöveli a műholdakra ható légellenállást. Ez a fizikai hatás nemcsak lelassítja az eszközöket, de a pályájukat is kiszámíthatatlanná teszi, miközben a műholdaknak rengeteg extra üzemanyagot kell elégetniük, hogy a helyükön maradjanak. A 2024. májusi, Gannon névre keresztelt napvihar során például az alacsony pályán keringő műholdak több mint felének kellett rendkívüli manővereket végeznie és értékes üzemanyagot pazarolnia a túlélésért.
Azonban a napvihar ennél is alattomosabb fegyverrel rendelkezik:
képes közvetlenül megbénítani a műholdak navigációs és kommunikációs rendszereit.
Ez a legrosszabb rémálom a földi irányítók számára. Ha a kommunikáció megszakad, a műhold „vak” lesz, és képtelen elvégezni a szükséges kitérő manővereket. Képzeljük el a szituációt: a légkör sűrűsödése miatt a műhold letér a pályájáról, de mivel a navigációja halott, tehetetlenül sodródik a biztos pusztulás felé.
A visszaszámlálás elindult: 2,8 nap a végítéletig
Az arXiv tudományos weboldalon megjelent tanulmány szerzői egy új, vészjósló mérőszámot vezettek be a fenyegetés szemléltetésére: a CRASH-órát. Számításaik szerint, ha 2025 júniusában egy napvihar miatt a földi irányítás elvesztette volna a kontrollt a műholdak felett, mindössze 2,8 nap – azaz kevesebb mint 72 óra – telt volna el az első katasztrofális ütközésig. Ez az adat különösen sokkoló, ha figyelembe vesszük, hogy 2018-ban, a nagy megakonstellációk korszaka előtt ez az időablak még 121 nap volt.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy már egyetlen napos, azaz 24 órás irányításvesztés is 30 százalékos esélyt jelent egy olyan ütközésre, amely elindíthatja a rettegett Kessler-szindróma folyamatát.
Összeomolhat a GPS és az internet
A Kessler-szindróma és a műholdhálózatok dominószerű dőlése nemcsak az űrkutatást érintené, hanem a mindennapi életünket is. Bár a tanulmány közvetlenül a műholdak ütközését modellezi, a következmények egyértelműek: a GPS leállás és a műholdas internet összeomlása globális krízist okozna. Navigáció nélkül megbénulna a légi és tengeri közlekedés, az áruszállítás, és a modern telekommunikáció jelentős része.
A legnagyobb baj, hogy a napvihar szinte figyelmeztetés nélkül érkezik. A tudósok legjobb esetben is csak egy-két nappal előre tudják jelezni a veszélyt, ami alig hagy időt a felkészülésre.
A műholdak védelméhez valós idejű irányításra van szükség, de ha ez a kapcsolat megszakad a vihar miatt, a rendszer napokon belül összeomlik.
Történelmi léptékű katasztrófa fenyeget
A kutatók emlékeztetnek rá, hogy ez nem sci-fi, hanem valós, történelmi fenyegetés. Bár a 2024-es Gannon-vihar is erős volt, az 1859-es Carrington-eseményhez képest eltörpül.
- Ha egy Carrington-szintű napvihar ma csapna le a Földre, az nem pár napra, hanem sokkal hosszabb időre bénítaná meg a műholdak irányítását.
Egy ilyen esemény egyetlen csapással megsemmisíthetné a teljes műholdas infrastruktúránkat, és a Föld felszínére kényszerítené az emberiséget a belátható jövőben.
Miközben élvezzük a Starlink és más rendszerek technológiai előnyeit, tisztában kell lennünk azzal, hogy egy >>kártyavárat<< építettünk az űrbe”
– összegzi a tanulmány eredményeit Sarah Thiele.
A kockázatok reális felmérése elengedhetetlen, hiszen egyetlen rosszkor érkező napvihar miatt generációkra elveszíthetjük a hozzáférést a kozmoszhoz, és vele együtt a modern életünk alapjait jelentő internet összeomlása és a GPS leállás is valósággá válhat.
A Kessler-szindróma az űrkutatás rémálma: egy láncreakció, ahol a keletkező űrszemét újabb és újabb műholdakat semmisít meg, létrehozva egy áthatolhatatlan törmelékfelhőt a Föld körül. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy évtizedekre, vagy akár generációkra elzárnánk magunkat a világűrtől, lehetetlenné téve bármilyen űreszköz felbocsátását.