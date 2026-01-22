Itt a vég? 3 nap alatt eljöhet a teljes összeomlás

Ahogy a modern világ egyre inkább az űrtechnológiára támaszkodik, úgy válik a fejünk felett keringő infrastruktúra egyre zsúfoltabbá és veszélyesebbé. A mérnökök és kutatók most drámai figyelmeztetést adtak ki: a napvihar által fenyegetett műholdas rendszereink valójában egy instabil „kártyavárra” emlékeztetnek, amely bármelyik pillanatban összeomolhat. Sarah Thiele, a Princeton kutatója és csapata szerint a helyzet sokkal kritikusabb, mint gondolnánk, és a katasztrófa elkerülése érdekében minden másodperc számít.

Drámai illusztráció a Föld körüli pályáról, amelyet elborít az irányíthatatlanná vált űrszemét. Szakértők szerint egy erőteljes napvihar indíthatja el azt a láncreakciót, amely műholdak ütközéséhez és a képen látható kaotikus állapothoz vezet.

Fotó: Google Gemini AI

Az aggodalmat a puszta számok is igazolják, amelyek megdöbbentő képet festenek az alacsony Föld körüli pálya (LEO) zsúfoltságáról. A kutatók számításai szerint a különféle megakonstellációkban – mint amilyen az Elon Musk-féle Starlink is – keringő eszközök között elképesztő gyakorisággal történnek veszélyes manőverek. Átlagosan minden 22. másodpercben előfordul egy olyan „közeli találkozás”, ahol két űreszköz kevesebb mint egy kilométerre halad el egymás mellett.

Ez a 22 másodperces adat önmagában is ijesztő, de ha csak a Starlink műholdjait vizsgáljuk, ott is 11 percenként történik hasonlóan kockázatos helyzet. Hogy elkerülhetővé váljon a műholdak ütközése, a Starlink több ezer egységének mindegyike évente átlagosan 41 alkalommal kényszerül pályakorrekciós manőverre. Ez egy folyamatos, 24 órás készenlétet igénylő balett, ahol egyetlen apró hiba is végzetes lehet.

Amikor a Nap támadásba lendül – a napvihar végzetes hatásai

Bár a rendszer normál körülmények között működőképesnek tűnik, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a váratlan események, az úgynevezett „peremfeltételek” okozzák a legnagyobb tragédiákat. Az űrben a legrettegettebb ilyen esemény nem más, mint egy masszív napvihar, amely két fronton is támadást indíthat a technológiánk ellen.

Az első és legközvetlenebb hatás a légkör felmelegedése. Amikor egy napvihar eléri a Földet, a felső légkör felhevül és kitágul, ami drasztikusan megnöveli a műholdakra ható légellenállást. Ez a fizikai hatás nemcsak lelassítja az eszközöket, de a pályájukat is kiszámíthatatlanná teszi, miközben a műholdaknak rengeteg extra üzemanyagot kell elégetniük, hogy a helyükön maradjanak. A 2024. májusi, Gannon névre keresztelt napvihar során például az alacsony pályán keringő műholdak több mint felének kellett rendkívüli manővereket végeznie és értékes üzemanyagot pazarolnia a túlélésért.