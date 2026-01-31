Meghibásodott a futómű, lángolva szántotta fel a kifutópályát a NASA repülőgépe – videó

A baleset a NASA Johnson Űrközpontja mellett található Ellington repülőtér kifutópályáján történt. A különleges NASA-repülőgép egy tervezett repülésről tért vissza, amikor műszaki hiba lépett fel. A pilóták észlelték, hogy a futóművek nem nyíltak ki megfelelően, ezért úgynevezett „hasra szállást”, azaz futómű nélküli landolást kellett végrehajtaniuk.

NASA-repülőgépek: három WB-57 a levegőben.

Fotó: ROBERT MARKOWITZ / NASA

Drámai felvételen a NASA-repülőgép tüzes landolása

A drámai pillanatokról egy helyi híradó stábja felvételt is készített. A nyilvánosságra került videó tanúsága szerint a gép törzse közvetlenül a betonnal érintkezett, miközben több száz méteren keresztül csúszott a kifutópályán. A súrlódástól a gép teste és az aszfalt között hatalmas hő keletkezett. A kényszerleszállás közben a repülőgép alól sárga lángok és sűrű fehér füst csaptak fel.

Bár a repülőgép-baleset látványa ijesztő volt, a NASA hivatalos tájékoztatása szerint a fedélzeten tartózkodó kétfős személyzet sértetlenül megúszta a balesetet. A személyzet egyik tagja a gép vezetéséért felelt, míg a másik a fedélzeten található speciális tudományos műszereket kezelte.

Milyen típusú repülőgép szenvedett balesetet?

A balesetet szenvedett légi jármű egy WB-57 típusú kutató repülőgép volt. Ez a típus eredetileg egy bombázó repülőgép, az 1950-es években fejlesztett B-57 Canberra átalakításából született.

A WB-57 különlegessége, hogy képes akár 19 000 méteres magasságba is emelkedni. Ez közel kétszerese annak a magasságnak, ahol a kereskedelmi utasszállító repülőgépek közlekednek.

Ezek a gépek rendkívül fontos feladatokat látnak el.

Rendszeresen használják őket

légköri mérésekre,

földmegfigyelésre,

sőt rakétakilövések dokumentálására is.

A mostani repülőgép-baleset azért különösen fájdalmas a űrhivatalnak, mert a gép szerepet kapott volna a történelmi jelentőségű Artemis II küldetés támogatásában.

Mi lesz így a tervezett holdmisszióval?

Az Artemis II misszió célja, hogy 1972 óta először ismét embereket juttasson a Hold közelébe.

A tervek szerint a most megsérült NASA-repülőgép feladata lett volna, hogy nagy magasságból, speciális kamerákkal rögzítse az űrhajósokat szállító kabin visszatérését a Föld légkörébe.

A szakértők szerint kicsi az esély arra, hogy a gépet a küldetés tervezett indulásáig megjavítják. A helyzetet nehezíti, hogy a NASA-nak összesen csak három ilyen működőképes WB-57 repülőgépe van. A másik két gép jelenleg szintén a földön vesztegel kötelező karbantartási munkálatok miatt, így most a teljes flotta használhatatlan. A NASA repülőgépének sérülései jelentősek, ezért valószínűleg új megoldást kell találni az űrhajó visszatérésének megfigyelésére.