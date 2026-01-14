Hírlevél
Döbbenetes: 40 ezer éve lezárt kamrát nyitottak ki, vérfagyasztó, amit a falon láttak

A kutatók nem hittek a szemüknek, amikor feltárták a Gibraltár-szikla mélyén rejtőző, évezredek óta érintetlen titkos kamrát. A neandervölgyi emberek egykori otthona 40 ezer éven át volt elzárva a külvilágtól, tökéletes időkapszulaként őrizve meg a múlt legsötétebb titkait.
A mostani felfedezés új információkat szolgáltathat neandervölgyi rokonainkról, erről a titokzatos, kihalt embercsoportról. Bár a Gorham-barlang mélyén emberi csontvázakat nem találtak, a helyszín hemzseg a megdöbbentő bizonyítékoktól, amelyek egyértelművé teszik: ez a hely nem pusztán menedék volt, hanem a neandervölgyi kultúra egyik központjaként működött – írja a LAD Bible.

A neandervölgyi barlang falán hatalmas karmolásnyomokat vettek észre a kutatók. (A kép illusztráció)
A neandervölgyiek titkos barlangja: horrorfilmbe illő nyomok a falon

A barlangrendszer feltárása során a régészeket sokkoló látvány fogadta. Clive Finlayson, a Gibraltári Nemzeti Múzeum igazgatója elárulta, hogy 

a barlang falain egy eddig azonosítatlan ragadozótól származó, hatalmas karmolásnyomokat fedeztek fel.

A vérfagyasztó nyomok arról árulkodnak, hogy a barlang neandervölgyi lakói nem voltak egyedül: osztozniuk kellett a sötét járatokon egy félelmetes fenevaddal.

A szakember bevallotta, hogy azonnal libabőrös lett, amikor először belépett a 40 ezer éve lezárt kamrába. 

Hányszor találsz az életedben olyasmit, ahová 40 000 éve senki sem lépett be? Azt hiszem, ez csak egyszer adatik meg az életben"

– nyilatkozta a megrendült kutató.

Szenzációs technológia a kőkorból

De nem csak a félelmetes karmolások okoztak meglepetést. A kutatók egy 60 ezer éves tűzrakóhelyre is rábukkantak, amelyről kiderült, hogy valójában egy őskori „vegyi labor" volt. A neandervölgyi emberek itt állították elő a nyírfaszurkot. Ez a ragacsos, fekete anyag gyakorlatilag a kőkorszak pillanatragasztója volt: ezzel rögzítették a kőeszközöket és fegyvereket a nyelükhöz, ami elképesztő technológiai tudásról árulkodik.

A barlang mélyén, a bejárattól jó 20 méterre egy tengeri csigaházat is találtak. Mivel a tengeri állatok nem sétálnak be a hegy gyomrába, ez a neandervölgyi jelenlét megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka. „Valaki bevitte oda azt a csigát... több mint 40 000 évvel ezelőtt" – magyarázta Finlayson, hozzátéve, hogy a leletek kora miatt kizárólag a neandervölgyi ember jöhet számításba.

A barlangrendszer, amely az UNESCO világörökség része, valóságos kincsesbánya: 

a vadászat nyomai, díszítésre használt madártollak és rejtélyes sziklavésetek mind arról tanúskodnak, hogy a neandervölgyi ember sokkal intelligensebb volt, mint hittük. 

A feltárás folytatódik, és a kutatók szerint az igazi szenzációk még csak most jönnek: a mélyben további hatalmas járatok és elfeledett átjárók rejtőzhetnek.

 

