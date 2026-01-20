Nehezen gyógyulnak a sebei? Ez a döbbenetes ok állhat a háttérben

Világszerte több mint 18 millió ember szenved attól, hogy a lábán keletkező fekélyek nem hajlandóak begyógyulni, és az antibiotikumos kúrák sem használnak. Az érintettek, különösen a cukorbetegek és az idősek számára a nehezen gyógyuló sebek egyet jelentenek a folyamatos fájdalommal és a fertőzésveszéllyel. Most azonban szingapúri és svájci tudósok rájöttek, hogy miért bénulnak meg a szervezet saját gyógyító sejtjei ezekben az esetekben - írja a Science Daily.

A nehezen gyógyuló sebeket egy eddig ismeretlen bakteriális mechanizmus okozza.

Fotó: Google Gemini AI

Nehezen gyógyuló sebek: nem a baktérium az igazi gond, hanem amit csinál

A Nanyang Műszaki Egyetem kutatói egy igen elterjedt baktérium, az Enterococcus faecalis viselkedését vizsgálták, amely gyakori vendég a krónikus sebekben.

Kiderült, hogy ez a kórokozó sokkal alattomosabb, mint hitték:

nemcsak ellenáll a gyógyszereknek, de egyfajta „vegyi fegyvert” is bevet a gazdatest ellen.

A baktérium anyagcseréje során folyamatosan hidrogén-peroxidot bocsát ki magából. Ez a vegyület oxidatív stresszt okoz a seb környéki bőrsejtekben, ami súlyos zavart kelt a működésükben.

A kutatók megfigyelték, hogy a bőrsejtek (keratinociták) a stressz hatására egyfajta védekező üzemmódba kapcsolnak, amit a szaknyelv „nem feltekeredett fehérje válasznak” (unfolded protein response) nevez. Ez a mechanizmus alapesetben hasznos, mert időt ad a sejtnek a regenerálódásra, ebben a helyzetben azonban végzetes hibát okoz:

a sejtek gyakorlatilag lefagynak.

Ahelyett, hogy a seb felé vándorolnának, hogy bezárják a nyílást, egy helyben maradnak. Ez az oka annak, hogy a nehezen gyógyuló sebek hónapokig változatlan állapotban maradnak.

Forradalmi ötlet: Ne öljük meg, csak szereljük le!

A felfedezés teljesen új megvilágításba helyezi a kezelést. Guillaume Thibault docens, a kutatás egyik vezetője szerint eddig mindenki a baktériumok elpusztítására koncentrált antibiotikumokkal, de ez a növekvő rezisztencia miatt egyre nehezebb.

Az új stratégia lényege:

nem kell a baktériumot megölni, elég semlegesíteni a fegyverét.

A kutatók antioxidánsokat, pontosabban kataláz enzimet vetettek be, amely lebontja a káros hidrogén-peroxidot. Az eredmény látványos volt: amint a stressz megszűnt, a bőrsejtek „felébredtek”, és újra elkezdték bezárni a sebet.